16 марта 1935 года завершилось существование рейхсвера. Теперь вооруженные силы Третьего рейха назывались вермахтом. Само название, состоящее из слов wehr (оружие) и macht (мощь, сила), ярко символизировало, что в обороне такая организация сидеть не намерена.0 комментариев
Путин: Если противнику нравится «мясорубка» в зоне СВО, нам это даже выгодно
Кандидат в президенты России, действующий глава государства Владимир Путин заявил, что если украинской стороне нравится «мясорубка» в зоне специальной военной операции, то российским войскам это даже выгодно.
Путин выразил «особые слова благодарности нашим воинам – ребятам, которые на линии боевого соприкосновения обеспечивают стране условия ее существования». По его словам, они «обеспечивают важнейшую задачу защиты наших людей на так называемых новых – на самом деле исторических российских территориях, да и вообще страны в целом», передает ТАСС.
Комментируя попытки украинских сил «куда-то забраться, куда-то зайти» на российскую территорию, Путин отметил, что российские войска уничтожают почти 100% этих подразделений противника. «25 танков за это время уничтожено», – сообщил он.
Путин сравнил так называемый Русский добровольческий корпус (организация, признанная в России террористической) с власовцами, которые «тоже воевали против своей Родины с оружием в руках». «Чем они закончили – хорошо известно», – сказал Путин.
Он отметил, что высокая явка на выборах связана с драматизмом ситуации и тем, что Россия с оружием в руках защищает свое развитие.