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    15 марта 2024, 21:10 • Общество

    Украинский план запугать россиян перед выборами провалился

    Эксперты оценили результаты первого дня выборов президента России

    Украинский план запугать россиян перед выборами провалился
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    В России начались выборы президента. По итогам первого дня голосования сразу несколько регионов показали высокие результаты по явке: среди них дальневосточники и Херсонская область. По мнению экспертов, несмотря на попытки недругов России сорвать проведение выборов с помощью активизации боевых действий, терактов и поджогов, их план полностью провалился.

    В первый день президентских выборов Владимир Путин провел оперативное совещание Совета безопасности. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля. «С целью сорвать процесс голосования, запугать людей хотя бы в приграничных с Украиной областях киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных демонстративных вооруженных акций. Это в первую очередь нанесение ударов по мирным населенным пунктам на территории России», – заявил он.

    Однако, по его мнению, население России ответит на эти вызовы «еще большей сплоченностью». «Кого они решили запугать? Русский народ? Многонациональный народ России? Такого не было и, уверен, никогда не будет», – уверен президент.

    В целом выборы попытались омрачить во многих регионах. Так, в Москве женщина вылила красящее вещество в урну для бюллетеней. В ее отношении было возбуждено уголовное дело по статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий», сообщает столичный Следственный комитет (СК) в своем Telegram-канале. Аналогичные происшествия имели место в Ростове и Карачаево-Черкессии.

    Кроме того, в Москве 70-летняя женщина подожгла кабинку для голосования в районе Марьино. В другом материале городского СК отмечается, что подозреваемая уже доставлена в региональное подразделение ведомства. Сотрудники приступили к допросу, а в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

    В свою очередь молодая жительница Петербурга бросила «коктейль Молотова» на крыльцо 358-й школы в плакат о выборах, где работают два избирательных участка. Девушка заявила, что данное задание она получила от одного из «украинских Telegram-каналов». Отмечается, что за преступное действие ей обещали денежное вознаграждение.

    Также нередкими оказались случаи кибератак на избирательные участки страны. В Тюменской области сильнейшему воздействию злоумышленников подверглись системы видеонаблюдения за голосованием. Об этом сообщили в ЦИК. Отмечается, что взлом проводился на уровне спецслужб, однако на общий ход процедуры это существенного влияния не оказало.

    В Москве система электронного голосования (ДЭГ) также с успехом отразила кибератаки. Большая часть IP-адресов, с которых поступают вредоносные запросы, – заграничные. Руководитель штаба Илья Массух заявил, что преступники предпринимают данные действия с целью срыва голосования.

    Таким образом, цифровые сервисы справляются с нагрузкой. А что касается случаев попытки срыва голосования на обычных участках – то здесь нарушителей ждет суровое наказание. «Эти подонки за деньги из-за рубежа используют других подонков (испортивших урны с бюллетенями). Это не безобидно», – сказала Элла Памфилова на брифинге в ЦИК. Вливание жидкостей в избирательные урны является элементом терроризма, заявила она.

    По ее словам, одному из злоумышленников пообещали за порчу урны 100 тыс. рублей. Задержанные не знали, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность, добавила глава комиссии. Она также напомнила, что за воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работы комиссии предусмотрено уголовное наказание, в том числе в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

    «В акциях с зеленкой и поджогами очевиден управляемый срежиссированный процесс, никак с политическими взглядами участников этих провокаций не связанный», – считает Александр Брод, член СПЧ, председатель Ассоциации независимого общественного мониторинга (НОМ). Об этом сообщается на официальном сайте объединения.

    По словам эксперта, голосование проходит активно и добровольно, поэтому попытки продемонстрировать какие-то массовые протесты противникам выборов не удаются. «В ход идут самые мерзкие технологии – провокаторы находят людей, оказавшихся в сложной ситуации, и подстрекают их к совершению серьезного уголовного преступления. За этими действиями не стоит никакой идеи – сами участники признаются, что кому-то пообещали списать долг, а кому-то выдать немалую сумму», – уточнил он.

    «Мы зафиксировали с десяток подобных случаев провокаций – с зеленкой, попытками организовать поджог на участке с использованием петард или забрасывая «коктейлем Молотова» – в Карачаево-Черкесской республике, в Ростовской, Воронежской, Свердловской, Челябинской, Новосибирской и Курганской областях», – подчеркивает эксперт.

    По его словам, схожие случаи также имели место в Москве, Санкт-Петербурге, Мытищах, Лыткарино, Великом Новгороде, Ханты-Мансийском автономном округе и Краснодарском крае. «Одному из исполнителей, например, посулили денег, это четко слышно на видео из Воронежской области. Понимая, что жители России активно и добровольно идут на выборы, внешним кураторам ничего не остается, как всеми силами пытаться их сорвать. Но это бессмысленно», – акцентировал Брод.

    Кроме того, недружественные страны сделали все, чтобы лишить россиян возможности проголосовать и за границей.

    По данным ЦИК, если в 2018 году за границей был образован 401 участок, то в этом году – 295 участков, напоминает Наталья Линдигрин, генеральный директор АНО Институт региональных проблем. «Это практически то же самое, что пытаться испортить бюллетени зеленкой. По итогу люди все равно находят, как высказать свою позицию, едут в другие города и голосуют там», – пояснила эксперт.

    Однако, несмотря на все вызовы, с которыми стране пришлось столкнуться в первый день выборов, граждане России активно приходят на избирательные участки, чтобы проявить свою гражданскую позицию. Уже известны показатели явки регионов ДФО. На Чукотке отдать голос успели 63,66% жителей, в Еврейской автономной области – 55,63%, в Сахалинской – 47%, в Амурской – 31,9%, а в Камчатском и Хабаровском краях – 35,92 и 30,03% соответственно.

    Высокий результат показала и Херсонская область. По итогам первого дня участие в избирательной процедуре приняли 68,66% населения, сообщает ТАСС. Запугать местных жителей не удалось даже ВСУ, ударившим по участкам Каховке и Брилевке. К сожалению, в ходе обстрела были пострадавшие, но им своевременно оказали первую помощь.

    Всего, согласно данным, опубликованным на сайте ЦИК, к 21.00 мск общероссийская явка перевалила за 35%. Проголосовать успел и сам кандидат в президенты Владимир Путин. Сделал он это онлайн из своего рабочего кабинета.

    «На многих избирательных участках желающие проголосовать выстраивались в очередь, рекордное число избирателей приняли участие в дистанционном электронном голосовании», – сказал политолог Владимир Шаповалов, член правления российской ассоциации политической науки.

    «Высокая явка происходит на фоне масштабной информационной кампании, организованной Западом против России, призывов иноагентов бойкотировать выборы, угроз, провокаций и запугивания избирателей и членов избирательных комиссий со стороны киевского режима и недружественных государств», – отметил он.

    В условиях развязанной против России гибридной войны россияне высокой явкой демонстрируют свою политическую волю, активную гражданскую позицию, стремление поддержать страну и ее вооруженные силы в достижении победы в противостоянии с врагом, подчеркнул Шаповалов.

    Высоких показателей явки на выборах удалось достичь в том числе благодаря изменениям, касающимся порядка голосования, уточняет эксперт ЭИСИ Александр Рудаков.

    «Социологи на протяжении десятилетий исследовали феномен абсентеизма, уклонения части избирателей от участия в голосовании. Значительная часть представителей этой группы объясняла свое поведение занятостью, личными делами, житейским «не успеваю», – сообщил Рудаков. В их числе миллионы людей, среди которых были и многодетные матери, и работники производств непрерывного цикла, и пенсионеры, проживающие за городом, пояснил он.

    После того как голосование стало трехдневным, а в 29 регионах стало доступно дистанционное голосование, эта категория граждан «вернулась на выборы», заявил эксперт.

    Дистанционное электронное голосование позволило привлечь на выборы молодых избирателей. «На наших глазах возникают новые электоральные традиции – если для людей старшего поколения естественным и привычным было личное посещение избирательного участка, то для молодежи, выросшей с «гаджетом в руках», чем-то столь же естественным и самоочевидным становится участие в ДЭГ», – резюмировал Рудаков.

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