Эксперт: Россияне активно идут на выборы президента, несмотря на все усилия противников

Tекст: Валерия Городецкая

На многих избирательных участках желающие проголосовать выстраивались в очередь, рекордное число избирателей приняли участие в дистанционном электронном голосовании, указал политолог, член правления российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов.

«Высокая явка происходит на фоне масштабной информационной кампании, организованной Западом против России, призывов иноагентов бойкотировать выборы, угроз, провокаций и запугивания избирателей и членов избирательных комиссий со стороны киевского режима и недружественных государств», – отметил он.

В условиях развязанной против России гибридной войны россияне высокой явкой демонстрируют свою политическую волю, активную гражданскую позицию, стремление поддержать страну и ее вооруженные силы в достижении победы в противостоянии с врагом, подчеркнул Шаповалов.

По словам эксперта ЭИСИ Александра Рудакова, высоких показателей явки на выборах удалось достичь в том числе благодаря изменениям, касающимся порядка голосования.

«Социологи на протяжении десятилетий исследовали феномен абсентеизма, уклонения части избирателей от участия в голосовании. Значительная часть представителей этой группы объясняла свое поведение занятостью, личными делами, житейским «не успеваю», – сообщил Рудаков. В их числе миллионы людей, среди которых были и многодетные матери, и работники производств непрерывного цикла, и пенсионеры, проживающие за городом, пояснил он.

После того как голосование стало трехдневным, а в 29 регионах стало доступно дистанционное голосование, эта категория граждан «вернулась на выборы», заявил эксперт.

Дистанционное электронное голосование позволило привлечь на выборы молодых избирателей. «На наших глазах возникают новые электоральные традиции – если для людей старшего поколения естественным и привычным было личное посещение избирательного участка, то для молодежи, выросшей с «гаджетом в руках», чем-то столь же естественным и самоочевидным становится участие в ДЭГ», – отметил Рудаков.

По итогам первого дня голосования явка на выборах на Чукотке составила 63,66%, в Еврейской автономной области – 55,63%, в Сахалинской области – 47%, в Камчатском крае – 35,92%, в Амурской области – 31,9%, в Хабаровском крае – 30,03%.