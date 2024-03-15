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    15 марта 2024, 19:15 • Общество

    Армию Украины отбросили от границы России

    Армию Украины отбросили от границы России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Илья Абрамов,
    Евгений Поздняков

    За четыре дня попыток штурма границы под Белгородом и Курском ВСУ потеряли более 550 солдат убитыми и тысячу ранеными. По словам Владимира Путина, ни на одном из направлений противник успеха не имел, в итоге бежал с большими потерями. Какие цели преследовали ВСУ этими попытками прорвать границу России?

    В пятницу Министерство обороны РФ назвало потери ВСУ за четыре дня попыток прорыва на территорию России. Так, в период с 12 по 15 марта противник лишился более 550 боевиков, еще тысяча ранены. Кроме того, уничтожено 16 танков и 19 боевых бронированных машин, 11 БМП Bradley и 15 автомобилей. Об этом ведомство сообщило в своем официальном Telegram-канале.

    Натиск противника сдерживали бойцы группировки «Запад» совместно с приграничными органами ФСБ. В другом сообщении Минобороны также поделилось деталями об одной из вылазок ВСУ. В четверг около 16.30 мск украинская ДРГ на двух вертолетах Ми-8 осуществила высадку десанта до 30 человек на удалении одного километра от государственной границы.

    После этого противник попытался продвинуться в направлении села Козинка, где ему удалось занять несколько домов на окраине. Однако при попытке захода вглубь населенного пункта бойцы ВСУ были обнаружены и остановлены огнем артиллерии и ударами авиации. Для исключения подхода резервов ВС РФ осуществили дистанционное минирование местности.

    Одновременно с этим огнем РСЗО была ликвидирована группа противника, выдвигавшаяся для эвакуации раненых и убитых украинских диверсантов. Общие потери ВСУ составили более 50 человек. В настоящее время контроль над селом полностью восстановлен. В районе блокирования ДРГ проведена зачистка.

    Позже президент Владимир Путин также прокомментировал данную ситуацию. «С целью сорвать процесс голосования, запугать людей хотя бы в приграничных с Украиной областях киевский неонацистский режим задумал и пытается осуществить ряд преступных демонстративных вооруженных акций. Это в первую очередь нанесение ударов по мирным населенным пунктам на территории России», – отметил он.

    По его словам, около 95% ракет и снарядов противника уничтожаются российскими средствами ПВО. Тем не менее у нас, к сожалению, есть и пострадавшие среди мирных граждан. Всем им и их семьям будет оказана вся необходимая помощь и поддержка. Безнаказанными эти удары противника не остаются и не останутся, подчеркнул Путин.

    «Силы и средства, примененные противником, составили свыше 2,5 тыс. личного состава, 35 танков, около 40 боевых бронированных машин. Ни на одном из направлений противник успеха не имел. Везде отброшен и отошел, а точнее, бежал с большими потерями: среди личного состава – около 60%, по бронетехнике – свыше 50%», – перечислил президент.

    «Целью этих бессмысленных с военной и преступных с гуманитарной точки зрения акций является, как уже было сказано, попытка помешать выборам президента России, – сказал российский лидер. – Уверен: наши люди, народ России ответят на это еще большей сплоченностью. Кого они решили запугать? Русский народ? Многонациональный народ России? Такого не было и, уверен, никогда не будет».

    Напомним, первая в этой серии «штурмовая волна» российских границ произошла 12 марта. Следуя от Одноробовки Харьковской области, украинские бойцы намеревались прорваться в районе населенных пунктов Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области, однако 234 боевика были оперативно уничтожены ВС РФ.

    В среду ВСУ осуществили попытку продвижения по направлению к Белгородской и Курской областям. По данным министерства обороны, 13 марта потери противника составили 250 человек, семь танков, семь американских БМП Bradley, два БТР. Кроме того, ими были потеряны гаубица М777, два орудия Д-20, САУ «Гвоздика» и «Нона».

    Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла логику этих событий. По мнению экспертов, действия украинских солдат имели своей целью дискредитировать выборы президента России. Украинское руководство хотело создать негативный информационный фон вокруг голосования, чтобы методом запугивания вынудить жителей приграничных территорий отказаться от посещения избирательных участков.

    Так, замглавы управления Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский в своем Telegram-канале пишет, что к подобному развитию событий Москва готовилась еще до взятия Авдеевки. Для улучшения обороны рубежи усиливались резервами. Также срыву планов офиса Зеленского поспособствовало и наступление ВС РФ, вынудив противника отвлечь часть сил от проведения белгородской операции.

    Кроме того, в атаках на Белгородскую и Курскую области принимали участие и члены «Русского добровольческого корпуса» (РДК) (признан террористическим в РФ). Данный факт вызвал всплеск негативной реакции в украинских соцсетях. Местным жителям показалось, что неовласовцы оснащены гораздо лучше, чем солдаты основных подразделений ВСУ.

    На этом фоне российские войска за последние два дня взяли 11 опорных пунктов противника на Купянском направлении. Об этом ТАСС сообщил Виктор Водолацкий, координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы. В другом материале агентства отмечается, что украинские власти начали эвакуацию госучреждений из Купянска.

    В экспертном сообществе считают, что происходящие в Белгородской и Курской областях события не приведут к полноценной активизации постоянных боевых действий на данном направлении. В настоящее время противник испытывает нехватку как техники, так и личного состава, а расходовать их в безумных операциях вроде десанта с вертолетами бесконечно не получится.

    «Командование ВСУ предпринимает попытки прорыва на российской границе. Противнику это необходимо для демонстрации Западу якобы такой возможности. Кроме того, так офис Зеленского хочет нивелировать тот негативный информационный эффект, который наблюдается на фоне продвижения наших войск», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Мы наблюдаем новый серьезный виток эскалации боевых действий на этом направлении.

    Если раньше противник ограничивался вылазками легкооснащенных диверсионных групп, то теперь он попытался задействовать тяжелую бронетехнику и вертолеты. Изменение тактики во многом обусловлено подготовленностью российской линии обороны на этом участке фронта», – отмечает эксперт.

    «Кроме того, с военной точки зрения, усиление войск для прорыва необходимо ВСУ, чтобы создать эффект серьезной опасности и отвлечь наши основные силы на других направлениях. Это позволило бы Украине создать условия, при которых Россия была бы вынуждена перебрасывать дополнительные группировки войск к приграничью», – подчеркивает он.

    «Однако вряд ли ВСУ смогут осуществить задуманное. Как следствие, ожидать открытия нового участка фронта я бы тоже не стал. Все же это отдельные попытки прорыва на конкретных локациях, еще и не столь многочисленные, как может показаться на первый взгляд. Достаточно посмотреть, сколько солдат и техники противник задействовал, например, на Харьковском направлении, чтобы понять, насколько ограниченные силы используют ВСУ в районе Белгородской и Курской областей», – уточнил Бартош.

    Разговоры о возможности открытия второго фронта несостоятельны с теоретической точки зрения,

    заметил военный эксперт Алексей Леонков. «В настоящий момент в рамках СВО сохраняется единая линия боевого соприкосновения, поделенная на несколько направлений, чаще всего именующихся в честь особо значимых населенных пунктов. Поэтому второго фронта здесь быть не может», – напоминает он.

    Вместе с тем нападение на нашу границу было хорошо спланировано противником, уверен доктор военных наук Константин Сивков. «Совершенно четко прослеживается замысел ВСУ. Украинские войска должны были прорвать линию обороны и зайти на территорию России. Все это сопровождалось информационными атаками», – сказал он.

    «Противник планировал показать Западу и своим гражданам, что ВСУ воюют на нашей земле.

    Здесь присутствует и военная логика. Не исключаю, что противник хотел захватить один из приграничных населенных пунктов. Рассматривалось два сценария. Либо солдаты ВСУ быстро погибали, достигая необходимого информационного эффекта, либо они закреплялись на местности, что создало бы проблемы для нашей армии. Внимание ВС РФ от других направлений было бы отвлечено. Кроме того, в таком случае погибло бы много мирных жителей», – поясняет он.

    «Однако раскрыли замысел противника заранее и выстроили эшелонированную линию обороны с серьезной системой разведки на границе, которая активно поддерживается авиацией. Как следствие – противник был вовремя обнаружен, а его атаки были отбиты Российской армией в короткие сроки. И это самое главное, хотя сражения еще продолжатся», – резюмировал Сивков.

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