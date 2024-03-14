Провальная атака на Белгород и Курск рассорила украинцев и неовласовцев

Эксперты объяснили стремление ВСУ прорвать границу РФ в преддверии выборов

Tекст: Евгений Поздняков

Российские войска в очередной раз сорвали попытку украинских диверсионно-разведывательных групп пробраться на территорию приграничных областей. Об этом Минобороны сообщило в своем Telegram-канале. Бои проходили по направлению к поселку Сподарюшино. Всего было уничтожено 195 бойцов ВСУ.

Кроме того, благодаря слаженной работе авиации и артиллерии, ВС РФ удалось ликвидировать пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерных машины разграждения. В другом сообщении ведомство опубликовало кадры поражения украинской техники. Также в отражении атаки принимали участие подразделения ФСБ и Росгвардии.

За день до этого ВСУ также осуществили попытку продвижения по направлению к Белгородской и Курской областям. По данным Министерства обороны, в среду потери противника составили 250 человек, семь танков, семь американских БМП Bradley, два БТР. Кроме того, ими были потеряны гаубица М777, два орудия Д-20, САУ «Гвоздика» и «Нона».

А первая в этой серии «штурмовая волна» российских границ произошла 12 марта. Следуя от Одноробовки Харьковской области, украинские бойцы намеревались прорваться в районе населенных пунктов Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области, однако 234 боевика были оперативно уничтожены ВС РФ. Газета ВЗГЛЯД подробно объясняла логику этих событий.

Таким образом за три дня безуспешных и однобоких действий ВСУ потеряли не меньше 679 человек. По мнению экспертов, это стало расплатой за желание руководства Украины организовать громкую провокацию в преддверии выборов президента РФ. Однако полностью провальной назвать ее нельзя: в украинском сегменте соцсетей наблюдается настоящая эйфория от осознания одной лишь попытки прорыва границ России.

Но в «бочке меда» украинцы нашли и «ложку дегтя». В частности, радикальные националисты недовольны тем, что в неудавшихся операциях особую роль играли представители «Русского добровольческого корпуса» (РДК) (признан террористическим в РФ). По их мнению, неовласовцы из РДК были оснащены гораздо лучше, чем многие подразделения украинской армии.

«Русские показали кадры с уничтоженной техникой, которую выдали русским <...> из РДК в районе Нехотеевки. Конечно, можно сказать, что все это снято на «Мосфильме». Но если нет, тогда эти русские <...> потеряли технику, которую многие украинские подразделения даже в глаза не видели», – написали авторы одного из неонацистских Telegram-каналов.

На этом фоне в Сети появляются и критические комментарии о прошедших операциях. Так, близкий к Петру Порошенко военный блогер Юрий Бутусов, пользующийся популярностью среди украинских наци, счел неэффективными попытки РДК прорвать границу в районах Белгородской и Курской областей.

«Сейчас они уже полтора года укрепляют свою границу, она уже достаточно хорошо подготовлена для обороны. Там большое количество инженерных сооружений, там развернута система наблюдения, разведки разных типов. Там большое количество дронов сейчас работает. Россия на этом направлении имеет преимущество в количестве дронов», – сказал Бутусов.

По его мнению, прорыв на этом направлении возможен лишь при условии проведения «общевойсковой операции». Он также подчеркнул, что имеющиеся у ВСУ резервы было бы логичнее развернуть там, где ВС РФ усиливают напор на украинскую армию. Бутусов отметил, что с их помощью можно было бы попытаться удержать ранее потерянную Авдеевку.

Российские же эксперты считают, что атаки ВСУ на российское приграничье не только вскрыли давнюю неприязнь между украинскими военными и российскими перебежчиками, но и ставят офис Зеленского в неудобное положение перед западными партнерами. Во-первых, из-за нерационального использования прежде всего натовской техники, а во-вторых – из-за странной нереализуемой цели сорвать президентские выборы в России.

«Наша армия задолго до выборов ожидала, что противник попробует нанести массированные атаки БПЛА там, куда сможет дотянуться. Также не было секретом, что Украина попытается захватить часть приграничных территорий и установить контроль над избирательными участками. Все это время мы готовились к такому развитию событий», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

«Соответственно, когда противник предпринял наступательные действия в приграничье, мы начали бить по нему уже на этапе сосредоточения. Тогда было уничтожено значительное количество людей и техники. И сейчас, ради сеяния страха у наших избирателей и создания у Запада картинки мнимого успеха, Украина задействует в этом районе много дефицитного вооружения. Достижений ожидаемо нет. Однако ВСУ будут продолжать атаки вплоть до окончания выборов», – отмечает он.

«При этом украинцы не считают граждан России, воюющих в их рядах, своими. Предателей нигде не любят. Для офиса Зеленского они не более чем флажок в медийном пространстве. А вот ревностное отношение к ним есть, потому что им дают новую технику. Кроме того, активное применение западной техники говорит о том, что советская и украинская у них заканчивается. Поэтому они, кстати, и Abrams в бой пускают», – акцентировал эксперт.

Онуфриенко также оценил мнения о том, что ВСУ с помощью атак на приграничье могут отвлекать ВС России от других участков фронта, включая возможные террористические атаки в Крыму. «Теракты исключать нельзя, – отметил Онуфриенко. –

Но если ВСУ начнут наступление в другом месте, то наша армия к этому готова».

В том, что попытки продвижения ВСУ в районе Белгородской и Курской областей носили медийный характер, согласен и военный эксперт Алексей Леонков. «ВСУ должны были зайти на нашу территорию, пошуметь, попытаться там что-то захватить на время выборов, а потом отойти. Об этом, например, свидетельствуют замеченные у противника эвакуационные машины, то есть они должны были отвести подбитую технику в тыл», – сказал он.

«Таким образом они пытаются воздействовать в том числе и на своих граждан. В информационном пространстве противника разгоняются фейки о создании новых органов власти в регионах и так далее. Не знаю, верят ли в это украинцы или нет, но других данных им брать негде. Офис Зеленского пытается перебить свои неудачи на фронте», – отмечает собеседник.

«Кроме того, ВСУ хотят оказать влияние и на россиян. Обстрелы Белгорода и фейковые вбросы направлены на нагнетание паники и последующее снижение явки на наших выборах. Поэтому следует ожидать продолжения атак до конца кампании», – подчеркивает он.

«Также украинские националисты не любят РДК за «показуху». Перебежчики ведь на линии фронта практически не появляются, свою кровь в обычных боях они не льют. Их выпускают лишь для того, чтобы делать вылазки в нашем пограничье, и все. Поверьте, предателей не любят даже в ВСУ», – заключил Леонков.