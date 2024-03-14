В интервью Дмитрию Киселеву Владимир Путин подчеркнул, что Запад будет должен не просто предложить России гарантии соблюдения договоренностей, но эти гарантии: а) должны быть прописаны; б) устроить Москву и в) российское руководство должно в них на самом деле поверить.4 комментария
Опубликовано видео разгрома пытавшейся войти в Белгородскую область группировки ВСУ
Министерство обороны опубликовало запись объективного контроля поражения украинской техники, на которой боевики ВСУ пытались прорваться в Белгородскую область.
В ролике запечатлены удары беспилотников по технике украинских военных, он опубликован в Telegram-канале министерства обороны.
Кроме того, ведомство опубликовало видео, в котором запечатлено, как ВСУ несут потери.
Ранее ведомство сообщало, что в ходе ударов авиации и артиллерии по группировке украинских боевиков, пытавшихся проникнуть в регион, уничтожено до 195 украинских военных.
Также поражены пять танков, четыре боевые бронированные машины, три самоходные реактивные установки разминирования УР-77 и три инженерные машины разграждения.