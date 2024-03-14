Опубликовано видео разгрома пытавшейся войти в Белгородскую область группировки ВСУ

Выгнавшая участника СВО владелица кофейни сбежала из России

Выгнавшая участника СВО владелица кофейни из Подмосковья уехала из России

Tекст: Ольга Никитина

Девушка сообщила в соцсетях, что эмигрировала из «своей родной и любимой страны» в Грузию. Полякевич отметила, что «у любой гордости есть последствия», передает ее слова «Московский комсомолец».

Предпринимательница заявила, что нашла себе место в другой кофейне. Кроме того, она успела открыть банковский счет и снять квартиру.

Напомним, Полякевич рассказала, что выгнала из кофейни участника специальной военной операции, который «вел себя, мягко говоря, не очень». При этом ранее девушку признавали виновной по статье о дискредитации армии России, ей выписали штраф в размере 45 тыс. рублей.

Как заявил член СПЧ Александр Брод, дискриминация участников СВО, в том числе отказ в посещении заведения общепита, как в Люберцах, недопустима. Такие инциденты демонстрируют непонимание значения спецоперации и духовную черствость части российского общества, отмечал эксперт.