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    12 марта 2024, 14:56 • Политика

    Армия и ФСБ пресекли попытку Киева повлиять на выборы в России

    Армия и ФСБ пресекли попытку Киева повлиять на выборы в России
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Олег Исайченко

    Диверсионно-разведывательные группы ВСУ совместно с несколькими террористическими организациями, состоящими из российских предателей, попытались пересечь границу в Белгородской и Курской областях. Кроме того, в ночь на вторник силы ПВО отразили массовую атаку украинских БПЛА на семь российских регионов. Эксперты считают: Киев вновь попытался устроить пиар-акцию – на этот раз в преддверии российских выборов.

    Украинские диверсионно-разведывательные группы (ДРГ) предприняли попытку прорыва вглубь приграничных российских регионов, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт. По его словам, противник обстрелял поселок Теткино. В ходе атаки местный житель получил легкое ранение. Ему была оказана своевременная медицинская помощь.

    В другом сообщении глава региона уточнил, что в рамках действий ДРГ ВСУ было повреждено одно домовладение в селе Горналь. «Осколками посечены фасад, забор и хозяйственные постройки, выбиты окна. Перебита линия электропередачи, в селе нет света», – пишет он. Обстрелу также подверглась деревня Успеновка. Кроме того, в небе над Фатежским районом силами ПВО был сбит украинский БПЛА. Губернатор призвал жителей области не приближаться к обломкам беспилотника в случае их обнаружения, а о находке сообщать по телефону 112.

    В целом в ночь на вторник российские военные уничтожили и перехватили в общей сложности 25 украинских дронов. Дежурные средства противовоздушной обороны работали над территориями Курской (ликвидировано 11 аппаратов), Белгородской (семь), Московской (два), Орловской (два), Ленинградской (один), Брянской (один) и Тульской (один) областей.

    Также при помощи беспилотников противник обстрелял Кстовскую промзону Нижегородской области. Губернатор региона Глеб Никитин в своем Telegram-канале сообщил о возгорании одного из «объектов топливно-энергетического комплекса». По предварительным данным, пострадавших нет.

    Российским ПВО также удалось пресечь попытку ВСУ нанести ракетный удар по территории России. В небе над Белгородской областью сбили восемь реактивных снарядов RM-70 «Вампир» и один боеприпас ТРК «Точка-У». Атака была отбита около 7.30 мск.

    В официальном Telegram-канале министерства обороны подчеркнули, что украинские ДРГ атаковали российскую территорию в ночь на 12 марта, примерно в 3.00 утра мск. Продвижение формирований происходило на трех направлениях в районе населенных пунктов Одноробовка, Нехотеевка и Сподарюшино Белгородской области.

    Благодаря действиям военнослужащих РФ бойцов ВСУ удалось отбросить от государственной границы. В ходе отражения атаки было ликвидировано до 60 украинских солдат, пять танков и бронетранспортер. Кроме того, с 8.00 до 8.25 мск удалось отразить наступление в районе поселка Теткино Курской области.

    На фоне происходящего в Сети стали распространяться ложные сообщения и видеоролики, в которых говорилось, что украинским военным якобы удалось прорваться на территорию России. Однако в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ опровергли эти сообщения. Там уточнили, что при попытке ДРГ противника прорваться на территории Белгородской и Курской областей российскими военными было уничтожено более 100 человек живой силы, шесть танков, САУ Caesar, 20 бронемашин и один опорный пункт.

    В экспертном сообществе отмечают, что противник умышленно активизировался за несколько дней до старта выборов президента России. Главная цель стоящих за ВСУ сил – осложнить ход предстоящего голосования, запугав мирное население. Однако такие провокации скорее приведут к обратному эффекту. Кроме того, военные и спецслужбы страны были готовы к подобным сценариям и заранее предприняли соответствующие меры.

    Как пишет военкор «Комсомольской правды» Александр Коц, офису Зеленского «кровь из носу надо продемонстрировать локальный успех на территории Российской Федерации, пусть даже мифический». «Любопытно, что подготовка этой атаки была вскрыта группировкой прикрытия границы еще несколько дней назад. Последние два дня российские войска наносили точечные удары по скоплению техники и живой силы в приграничье. Но это не остановило их от информационной диверсии», – написал он в своем Telegram-канале.

    Военкор также обратил внимание на то, что с началом атаки в Сеть начали «вкидывать» видео о продвижении украинской армии. Он допускает, что такие ролики были сняты заранее. «Особенно доставляет удовольствие танк с флагом Евросоюза. Не ведитесь на эти видео», – призвал Коц.

    С военной точки зрения попытка прорыва в Курской и Белгородской областях – глупая затея, добавляет военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Данные действия преследуют исключительно политические цели. ВСУ намеревались совершить провокацию перед президентскими выборами в России.

    Вероятно, противник хотел захватить какой-то избирательный участок и удерживать его несколько дней», – рассуждает Онуфриенко. – «Так ВСУ могли бы продемонстрировать Западу, что способны нанести России ущерб, сорвать голосование. Но в офисе Зеленского будто бы не учли, что мы ждали подобных провокаций. Российское военное командование заранее побеспокоилось о подводе дополнительных сил и усилило наблюдение за границей. Более того, судя по имеющимся данным, по противнику был нанесен удар самыми разными типами вооружения».

    По мнению военного эксперта Бориса Рожина, сейчас противник попытается нарастить количество ударов перед выборами. «Плюс, предпринимает попытки активизации на границе Белгородской области. Одна из них уже закончилась грандиозной катастрофой», – написал он в своем Telegram-канале. – «В ближайшие дни стоит ожидать также попыток атаковать Крым, возможно, и Крымский мост. Также ВСУ могут попытаться напасть на корабли Черноморского флота с помощью оставшихся БЭК. Цель простая – создать панику и неуверенность перед выборами и попытаться занизить явку».

    «В целом это вряд ли сработает, какой-то ущерб противник сможет нанести, но ни на что глобально он не повлияет», – считает Рожин.

    Террористическая атака на российские регионы – очередная пиар-акция ВСУ, соглашается политолог Лариса Шеслер. По ее мнению, офис Зеленского преследует несколько целей. «Во-первых, они пытаются оказать психологическое воздействие на граждан перед выборами. Но это не основная задача. Дело в том, что

    Киев стремится продемонстрировать существование якобы российской политической оппозиции, которая находится на стороне Украины»,

    – поясняет собеседница. Шеслер не исключает, что атаки на Белгородскую и Курскую области происходят под кураторством западных спецслужб. По ее мнению, такой шаг был вызван отсутствием у Вашингтона и Брюсселя иных рычагов влияния на выборы в России. «Эти действия следует рассматривать как акт политической и военной агрессии», – уверена политолог. При этом, как считает эксперт, подобные провокации бесперспективны.

    «Признанные в РФ террористическими легион «Свобода России», РДК и «Сибирский батальон», которые, судя по всему, участвовали в атаке на приграничные российские регионы, действуют под началом ГУР Минобороны Украины и лично Кирилла Буданова (внесен в России в перечень террористов и экстремистов). ГУР давно «переквалифицировалось» в диверсионное подразделение, которое занимается организацией терактов и различных провокаций», – резюмирует Шеслер.

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    Армия и ФСБ пресекли попытку Киева повлиять на выборы в России

    Диверсионно-разведывательные группы ВСУ совместно с несколькими террористическими организациями, состоящими из российских предателей, попытались пересечь границу в Белгородской и Курской областях. Кроме того, в ночь на вторник силы ПВО отразили массовую атаку украинских БПЛА на семь российских регионов. Эксперты считают: Киев вновь попытался устроить пиар-акцию – на этот раз в преддверии российских выборов. Подробности

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