На границах Белгородской и Курской областей уничтожено более 100 украинских боевиков

ФСБ опровергла сообщения о заходе украинских боевиков в Белгородскую и Курскую области

Tекст: Ольга Никитина

Как сообщили в ЦОС ФСБ России, распространяемая в соцсетях информация о том, что украинские вооруженные формирования якобы вторглись в некоторые приграничные населенные пункты, не соответствует действительности.

В спецслужбе сообщили также об уничтожении более 100 человек живой силы противника при попытках вооруженных формирований Украины пересечь границу в Белгородской и Курской областях, передает ТАСС.

Там уточнили, что с 10 марта было предпринято несколько таких попыток. В результате, помимо живой силы, уничтожены шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц бронемашин и опорный пункт ВСУ.

Ранее губернатор Роман Старовойт сообщил, что диверсионно-разведывательная группа ВСУ во вторник пыталась проникнуть на территорию Курской области, атаку отбили.