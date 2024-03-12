Французская инициатива угрожает всей европейской, даже евроатлантической безопасности. Почему же Берлин и Вашингтон позволяют Франции вот так открыто собирать коалицию для ввода войск на Украину? Почему молчат, почему не ударят Макрона по рукам?0 комментариев
На границах Белгородской и Курской областей уничтожено более 100 украинских боевиков
ФСБ опровергла сообщения о заходе украинских боевиков в Белгородскую и Курскую области
В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ опровергли сведения о заходе украинских боевиков в населенные пункты Белгородской и Курской областей.
Как сообщили в ЦОС ФСБ России, распространяемая в соцсетях информация о том, что украинские вооруженные формирования якобы вторглись в некоторые приграничные населенные пункты, не соответствует действительности.
В спецслужбе сообщили также об уничтожении более 100 человек живой силы противника при попытках вооруженных формирований Украины пересечь границу в Белгородской и Курской областях, передает ТАСС.
Там уточнили, что с 10 марта было предпринято несколько таких попыток. В результате, помимо живой силы, уничтожены шесть танков, САУ Caesar, 20 единиц бронемашин и опорный пункт ВСУ.
Ранее губернатор Роман Старовойт сообщил, что диверсионно-разведывательная группа ВСУ во вторник пыталась проникнуть на территорию Курской области, атаку отбили.