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Российская ПВО перехватила и уничтожила за ночь 25 украинских беспилотников
Над регионами России за ночь уничтожено и перехвачено 25 украинских беспилотников
Средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили в ночь на 12 марта 25 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Курской, Ленинградской, Московской, Орловской и Тульской областями, сообщили в Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено над территориями Московской (2 БПЛА), Ленинградской (1 БПЛА), Белгородской (7 БПЛА), Курской (11 БПЛА), Брянской (1 БПЛА), Тульской (1 БПЛА) и Орловской (2 БПЛА) областей», – передал ТАСС сообщение российского военного ведомства.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области беспилотники ВСУ атаковали Кстовскую промзону. В результате начался пожар, который тушат с помощью пожарного поезда.