Подозреваемых в подготовке теракта в «Шереметьево» призывали атаковать здания госорганов

Tекст: Кристина Цыцура

В материалах указано, что в групповом чате в Telegram Дарий оставил сообщение, содержащее призыв к насилию и причинению вреда. В нем речь шла об уничтожении различных структур, в том числе зданий государственных органов, таких как ФССП, ФСИН, МВД, ФСБ, а также политических партий «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР, и организаций, поддерживавших специальную военную операцию (СВО), передает РИА «Новости».

Во время прений сторон гособвинение запросило для Дария 21 год колонии, а для Ковылкова – 28 лет. Приговор будет оглашен 26 июля.

Согласно данным следствия, обвиняемые планировали подрывать топливные резервуары на центральной заправочной станции в аэропорту «Шереметьево» с целью дестабилизации обстановки в стране, а также занимались пропагандой терроризма в Telegram-канале.



