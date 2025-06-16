ФСБ возбудила дело против жителя Алтайского края за призывы к терроризму

Tекст: Дарья Григоренко

Уголовное дело на жителя Алтайского края возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России. По данным регионального управления ФСБ, мужчина 2001 года рождения в 2023 году неоднократно публиковал на интернет-платформах комментарии, содержащие призывы к насильственной смене власти и прекращению существования действующего государственного строя России, передает РИА «Новости».

Следственные действия проходят под контролем регионального управления ФСБ. Ведомство напоминает, что публикация подобных материалов в интернете влечет ответственность согласно действующему законодательству.

Ранее житель города Шадринска Курганской области был оштрафован на 800 тыс. рублей за призыв в интернете к совершению теракта в здании ФССП, чтобы воспрепятствовать деятельности судебных приставов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, подозреваемых в подготовке теракта в Шереметьево призывали атаковать здания госорганов, а предателей России ждет наказание без срока давности.