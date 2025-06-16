России отчасти выгодна локальная война на Ближнем Востоке, но ей категорически не выгодна тотальная война с уничтожением или дезинтеграцией Ирана. Если Тегеран потерпит поражение или максимально ослабнет, то на транспортных коридорах «Север – Юг» можно ставить крест. Нестабильность очень быстро перекинется на Южный Кавказ, а дальше – на Северный.0 комментариев
ФСБ возбудила дело против жителя Алтайского края за призывы к терроризму
В Алтайском крае уголовное дело завели против местного жителя из-за призывов к терроризму, которые он неоднократно размещал в интернете в прошлом году, сообщили в управлении ФСБ по региону.
Уголовное дело на жителя Алтайского края возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК России. По данным регионального управления ФСБ, мужчина 2001 года рождения в 2023 году неоднократно публиковал на интернет-платформах комментарии, содержащие призывы к насильственной смене власти и прекращению существования действующего государственного строя России, передает РИА «Новости».
Следственные действия проходят под контролем регионального управления ФСБ. Ведомство напоминает, что публикация подобных материалов в интернете влечет ответственность согласно действующему законодательству.
Ранее житель города Шадринска Курганской области был оштрафован на 800 тыс. рублей за призыв в интернете к совершению теракта в здании ФССП, чтобы воспрепятствовать деятельности судебных приставов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, подозреваемых в подготовке теракта в Шереметьево призывали атаковать здания госорганов, а предателей России ждет наказание без срока давности.