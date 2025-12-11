История с российскими активами – это пример магического подхода к реальности: Россия побеждает на поле боя и добивается успеха в развитии, но Запад раскручивает тему, что Москва терпит поражение, а, значит, должна платить – и ожидает, что реальность подстроится под его хотелки.0 комментариев
Атака беспилотников помешала посадке 40 самолетов в аэропортах Москвы
Минувшей ночью свыше 40 рейсов перенаправили из Москвы в другие города из-за временных ограничений на прием воздушных судов.
Причиной перенаправления стали введенные ночью ограничения на прием и отправку бортов, передает ТАСС.
Ограничительные меры были введены около часа ночи, а сняты только в 07:59 мск.
Во Внуково не смогли принять 20 самолетов, которые вынужденно приземлились в Петербурге, Нижнем Новгороде, Самаре, Уфе, Екатеринбурге и Тбилиси. Домодедово перенаправило 12 воздушных судов в Уфу, Саратов, Казань и Нижний Новгород. Один из самолетов, летевший из Аддис-Абебы, временно совершил посадку в Варшаве.
Шереметьево не приняло порядка 13 рейсов, часть которых направили в Петербург, Нижний Новгород, Казань и Астрахань. Еще два самолета совершили временную посадку в других московских аэропортах. В Жуковском не приняли три рейса, которые были перенаправлены в Самару и Нижний Новгород, а сам аэропорт принял два борта, изначально направлявшихся в иные столичные авиагавани – один пассажирский и один грузовой.
Напомним, «Аэрофлот» поменял расписание рейсов из-за ограничений на полеты в московских аэропортах. Аэропорт Пулково принял часть самолетов, которые изначально направлялись в Москву. Столичные воздушные гавани отменяли и переносили десятки рейсов на фоне атак беспилотников.
В одном лишь Шереметьево задержались 23 рейса, 19 самолетов ушли на запасные аэродромы.
За ночь над Московским регионом уничтожили 40 БПЛА, из них 32 летели на саму Москву.