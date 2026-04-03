Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?6 комментариев
Эксперт рассказал, как можно проследить за полетом корабля «Орион» к Луне
Полет космического корабля, который совершает облет вокруг Луны в рамках миссии «Артемида-2», увидеть в телескоп практически невозможно, однако сам естественный спутник Земли можно рассмотреть подробно с помощью подключенного к телефону или экрану проектора телескопа, заявил газете ВЗГЛЯД астроном, директор клуба космонавтики имени Гагарина Никита Попов.
Впервые за 53 года стартовала пилотируемая миссия США вокруг Луны. На борту корабля «Орион» Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) находятся четверо астронавтов, которые проведут в полете десять дней. Глава секретариата по инновациям, науке и технологиям южноамериканской страны Дарио Хенуа сообщил, что аргентинский микроспутник Atenea, находящийся на борту корабля, успешно вышел на связь.
«Насколько я помню, сейчас полет проходит на максимально далеком расстоянии от Земли за последние десятилетия. Обычно космонавты находятся на орбите около 400 километров, как на Международной космической станции (МКС), а здесь речь идет уже о сотнях тысяч километров. При этом наблюдать миссию в телескоп сейчас невозможно, увидеть ее можно только при возвращении астронавтов, и то это крайне сложно», – говорит Попов.
Однако следить за миссией, в том числе с детьми, можно через интернет, подчеркивает астроном. Публикуется много инфографики, фото и материалов, особенно на сайтах NASA, где регулярно показывают, что происходит. Среди русскоязычных источников можно отметить блогеров, связанных с космической отраслью, например специалистов, работавших в РКК «Энергия», которые освещают такие события в соцсетях.
«Если говорить о наблюдениях, то при небольшом бюджете можно купить простой телескоп за одну–три тысячи рублей. Это базовый вариант, но он позволит наблюдать Луну. С помощью переходника можно подключить телефон и снимать видео, рассматривать кратеры, Юпитер и его спутники», – делится собеседник.
Более современный вариант, продолжает он, это смарт-телескопы. Это компактные устройства с камерами и автоматической настройкой, которые управляются со смартфона. Они сами находят объекты, делают сотни снимков и объединяют их в одно изображение без шумов. Такой результат сложно получить даже с большим телескопом. Изображение можно выводить на экран или проектор и показывать, например, Луну в крупном формате.
«Что касается самой миссии, то сначала выполняются маневры вокруг Земли, затем аппарат отправится к Луне и совершит облет. Основная задача проверить, как работает корабль в реальных условиях перед дальнейшими этапами. Если миссия пройдет успешно, следующим шагом станет возвращение человека на Луну. Ранее астронавты уже высаживались, передвигались по поверхности и использовали лунные транспортные средства. Теперь эти планы хотят реализовать снова», – заключил Попов.
Ранее руководитель Института космической политики Иван Моисеев и ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, доцент кафедры механики и процессов управления РУДН Натан Эйсмонт в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснили разницу между текущей миссией «Артемида» и программой «Аполлон», которая была реализована США в 60-х годах прошлого столетия. Они также объяснили, что посадку экипажа на естественный спутник Земли на данный момент производить не будут, поскольку необходимо испытать новую технику.