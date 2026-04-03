Эксперт рассказал, как можно проследить за полетом корабля «Орион» к Луне

Tекст: Татьяна Косолапова

Впервые за 53 года стартовала пилотируемая миссия США вокруг Луны. На борту корабля «Орион» Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) находятся четверо астронавтов, которые проведут в полете десять дней. Глава секретариата по инновациям, науке и технологиям южноамериканской страны Дарио Хенуа сообщил, что аргентинский микроспутник Atenea, находящийся на борту корабля, успешно вышел на связь.

«Насколько я помню, сейчас полет проходит на максимально далеком расстоянии от Земли за последние десятилетия. Обычно космонавты находятся на орбите около 400 километров, как на Международной космической станции (МКС), а здесь речь идет уже о сотнях тысяч километров. При этом наблюдать миссию в телескоп сейчас невозможно, увидеть ее можно только при возвращении астронавтов, и то это крайне сложно», – говорит Попов.

Однако следить за миссией, в том числе с детьми, можно через интернет, подчеркивает астроном. Публикуется много инфографики, фото и материалов, особенно на сайтах NASA, где регулярно показывают, что происходит. Среди русскоязычных источников можно отметить блогеров, связанных с космической отраслью, например специалистов, работавших в РКК «Энергия», которые освещают такие события в соцсетях.

«Если говорить о наблюдениях, то при небольшом бюджете можно купить простой телескоп за одну–три тысячи рублей. Это базовый вариант, но он позволит наблюдать Луну. С помощью переходника можно подключить телефон и снимать видео, рассматривать кратеры, Юпитер и его спутники», – делится собеседник.

Более современный вариант, продолжает он, это смарт-телескопы. Это компактные устройства с камерами и автоматической настройкой, которые управляются со смартфона. Они сами находят объекты, делают сотни снимков и объединяют их в одно изображение без шумов. Такой результат сложно получить даже с большим телескопом. Изображение можно выводить на экран или проектор и показывать, например, Луну в крупном формате.

«Что касается самой миссии, то сначала выполняются маневры вокруг Земли, затем аппарат отправится к Луне и совершит облет. Основная задача проверить, как работает корабль в реальных условиях перед дальнейшими этапами. Если миссия пройдет успешно, следующим шагом станет возвращение человека на Луну. Ранее астронавты уже высаживались, передвигались по поверхности и использовали лунные транспортные средства. Теперь эти планы хотят реализовать снова», – заключил Попов.

Ранее руководитель Института космической политики Иван Моисеев и ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, доцент кафедры механики и процессов управления РУДН Натан Эйсмонт в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснили разницу между текущей миссией «Артемида» и программой «Аполлон», которая была реализована США в 60-х годах прошлого столетия. Они также объяснили, что посадку экипажа на естественный спутник Земли на данный момент производить не будут, поскольку необходимо испытать новую технику.