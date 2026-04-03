Министр иностранных дел Японии заговорил по-русски
Глава МИД Японии Мотэги ответил по-русски на вопрос о России
Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги выразил благодарность на русском языке после вопроса о двусторонних отношениях с Россией.
Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги поблагодарил журналиста за вопрос по-русски во время брифинга, передает РИА «Новости».
«Спасибо», – произнес он на русском языке, отвечая на запрос о состоянии отношений между Японией и Россией.
Министр также подтвердил, что позиция Японии по этому вопросу остается прежней. Он отметил, что Токио будет действовать, руководствуясь исключительно национальными интересами страны.
Ранее агентство Киодо сообщило о рассмотрении возможной отправки экономической делегации Японии в Россию, чтобы возобновить бизнес японских компаний после завершения конфликта на Украине.
Главный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара на пресс-конференции опроверг сообщения о планах направить экономическую делегацию в Россию.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Япония продолжает реализовывать опасный курс на ремилитаризацию.
Захарова добавила, что безрассудная русофобская линия Токио негативно сказывается прежде всего на интересах Японии.