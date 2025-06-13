Никас Сафронов написал портрет Илона Маска

Tекст: Мария Иванова

Российский художник Никас Сафронов завершил портрет основателя компании SpaceX Илона Маска, передает ТАСС.

Сам мастер сообщил, что вдохновился идеей объединения и технологического развития, отметив: «Эта картина – символ объединения, технологического прорыва, мира и сотрудничества. Когда-нибудь, даст Бог, я лично передам ее Илону Маску. Пока же важно донести саму идею: космос объединяет человечество, и Россия – его неотъемлемая часть».

Сафронов рассказал, что замысел работы родился после бесед с экипажем Роскосмоса, которые предложили создать этот портрет. По словам художника, российские и американские космонавты продолжают тесно сотрудничать на МКС, несмотря на земные разногласия, и именно дух международного единства ему хотелось передать в картине.

Никас Сафронов с 1973 года активно занимается творчеством, является академиком Российской академии художеств и народным художником России с 2021 года. Его произведения представлены на крупных выставках, а также находятся в частных коллекциях и известных музеях России и Европы.

Ранее канал CNN опубликовал портрет, который президент России Владимир Путин подарил бывшему лидеру США Дональду Трампу в марте.

Художник Никас Сафронов ответил на вопрос о стоимости подаренного портрета.