Tекст: Мария Иванова

Встреча руководителей дипломатических ведомств стала первой за последние десять лет. По словам польского министра, стороны обсудили ситуацию на границе двух государств и вопросы региональной безопасности, передает ТАСС.

Сикорский отметил готовность Варшавы поддержать улучшение и разморозку двусторонних отношений, назвав состоявшийся диалог «подснежником, который может расцвести». Кроме того, дипломат анонсировал скорое открытие нового здания польского посольства в Минске.

В пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства подтвердили факт переговоров. Там уточнили, что министры оценили текущее состояние отношений между странами и наметили пути их дальнейшего развития в интересах народов, а также обменялись мнениями о ситуации в регионе.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на этой неделе официальный представитель МИД Мария Захарова посоветовала галоперидол сделавшему запасы на случай войны Сикорскому.

Накануне сам министр рассказал о заготовленных рисе и варенье.

В прошлом году глава польского ведомства попросил сограждан отказаться от поездок в Белоруссию.