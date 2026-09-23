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    Ле Пен переняла лексику русофобов ради высшей цели
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    Олег Хавич Олег Хавич Зачем Польша создает заградотряды на границе с Украиной

    На фоне заявлений Варшавы о поддержке Киева, польские военные выдвинулись на границу с Украиной и начали строительство там полевых укреплений, предназначенных явно не для сдерживания мирного населения.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировой топливный кризис только начинается

    Рынок нефти перестал быть рынком в классическом смысле. Это поле боя, где цена определяется не спросом и предложением, а способностью конкретного покупателя добраться до конкретного продавца.

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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем патриарх напомнил депутатам о Страшном суде

    Когда вы трудитесь ради блага сограждан – и получаете в ответ несправедливую ругань, трудно сохранять усердие и любовь к людям. Нужна какая-то внутренняя опора.

    38 комментариев
    23 сентября 2026, 10:21 • Новости дня

    Страны ЕС испугались освобождения преступников в Британии

    Страны Евросоюза выразили опасения из-за высылки преступников из Британии

    Tекст: Игорь Иножарский

    Государства Европейского союза выразили серьезную обеспокоенность намерением властей Британии досрочно освободить и депортировать тысячи иностранных преступников из-за переполненности тюрем.

    До конца года Лондон планирует освободить более 2,5 тыс. правонарушителей для разгрузки пенитенциарных учреждений. С января 2027 года британское правительство также отменит требование об отбытии иностранными преступниками минимального срока перед депортацией, пишет Politico.

    Европейские дипломаты заявили о высоких рисках возвращения граждан в их родные страны без предварительного уведомления. По словам представителей стран Евросоюза, координация между британскими ведомствами практически отсутствует, а высылка преступников без надлежащего информирования создает угрозу общественной безопасности.

    Представитель правительства Британии подчеркнул, что самые опасные правонарушители исключены из программы досрочного освобождения. Тем не менее в Брюсселе предупредили, что односторонние действия Лондона способны подорвать базовое доверие между сторонами и спровоцировать дипломатический скандал накануне двустороннего саммита, посвященного нормализации отношений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Европейский союз отказался предлагать Британии ассоциированное членство. Летом британские власти решили досрочно выпустить на свободу часть опасных преступников из-за нехватки мест в камерах. В прошлом году Лондон захотел создать с Брюсселем альянс в сталелитейной промышленности.

    22 сентября 2026, 18:42 • Новости дня
    Евросоюз впервые продлил санкции против России на три года

    Reuters: Евросоюз впервые продлил санкции против России на три года

    Tекст: Денис Тельманов

    Европейский союз впервые принял решение о продлении персональных ограничений в отношении трех тысяч граждан России сразу на три года, пишет агентство Reuters.

    Послы стран Европейского союза впервые в истории одобрили продление персональных санкций против России сразу на три года вместо привычных шести месяцев, передает ТАСС со ссылкой на Reuters. По данным дипломатических источников агентства, ограничения коснутся около 3 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители стран Евросоюза предварительно договорились исключить Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционного списка.

    Власти Латвии изначально выступили против данной инициативы.

    Правительство Франции поддержало идею Словакии о снятии ограничений с Усманова.

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    22 сентября 2026, 22:04 • Новости дня
    Усманов, Фридман и Фалалеев исключены из санкционного списка ЕС

    ЕС снял санкции с российских бизнесменов Усманова и Фридмана

    Усманов, Фридман и Фалалеев исключены из санкционного списка ЕС
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз исключил российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана, а также бывшего ректора Крымского федерального университета из санкционного списка, сообщается в официальном журнале ЕС.

    Российские предприниматели Алишер Усманов и Михаил Фридман, а также бывший ректор Крымского федерального университета Андрей Фалалеев исключены из европейского санкционного списка, передает ТАСС. Соответствующее решение опубликовано в официальном журнале ЕС.

    «Удаляются записи по следующим лицам и следующей организации: 673. Алишер Бурханович Усманов, 675. Михаил Маратович Фридман, 1596. Андрей Павлович Фалалеев, 620. Redbird Corporate Services Ltd», – говорится в публикации.

    Помимо них, из санкционного списка исключены еще три человека в связи со смертью. Среди них бывший депутат Госдумы Юрий Швыткин, конструктор Александр Леонов и иранский военный деятель Алиреза Тангсири.

    Накануне представители стран Евросоюза предварительно договорились исключить российских предпринимателей из санкционного списка.

    Власти Франции и Люксембурга оказали активное дипломатическое давление для отмены данных ограничений.

    При этом послы европейских государств продлили персональные санкции против 3 тыс. других граждан России сразу на три года.

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    23 сентября 2026, 08:50 • Видео
    Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

    Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

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    22 сентября 2026, 18:18 • Новости дня
    Reuters: Санкции против Усманова и Фридмана сняли из-за давления двух стран ЕС
    Reuters: Санкции против Усманова и Фридмана сняли из-за давления двух стран ЕС
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ограничительные меры в отношении российских предпринимателей Алишера Усманова и Михаила Фридмана отменили благодаря активному вмешательству властей Франции и Люксембурга, пишет Reuters.

    Европейские государства оказали влияние на решение об отмене ограничений в отношении российских бизнесменов. Исключение Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционных списков произошло на фоне дипломатического давления, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

    В сентябре Франция поддержала позицию Словакии, которая изначально выступала за отмену ограничений для Алишера Усманова. Позднее к процессу подключился Люксембург, потребовавший аналогичных послаблений для Михаила Фридмана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители стран Евросоюза предварительно договорились исключить российских предпринимателей из санкционных списков. Власти Латвии выступили против данной инициативы.

    Ранее Париж неожиданно вмешался в процесс согласования продления антироссийских ограничений.

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    22 сентября 2026, 12:58 • Новости дня
    Страны Евросоюза не смогли договориться о снятии санкций с Усманова

    Послы стран Евросоюза не согласовали снятие санкций с Усманова и Фридмана

    Страны Евросоюза не смогли договориться о снятии санкций с Усманова
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Послы 27 государств Евросоюза не смогли прийти к соглашению об исключении российских бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана из санкционных списков из-за возражений премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса.

    Дипломаты государств Евросоюза не смогли договориться о продлении антироссийских санкций и исключении из черного списка бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. Без нового соглашения ограничения в отношении почти трех тысяч физических и юридических лиц истекут в конце вторника, пишет The Guardian.

    Главным препятствием для заключения сделки стала позиция Латвии. Премьер-министр страны Андрис Кулбергс назвал неприемлемым предложение снять ограничения с предпринимателей в обмен на продление общего санкционного режима на 36 месяцев вместо обычных шести.

    Инициаторами исключения Алишера Усманова из санкционного списка стали Франция и Словакия. Французская сторона обосновала этот шаг соображениями национальной безопасности, что может быть связано со сделкой по обмену пленными с Азербайджаном.

    Люксембург поддержал снятие санкций с Михаила Фридмана в случае исключения Алишера Усманова, поскольку бизнесмен требует от страны 16 млрд долларов за заморозку активов. При этом глава МИД Украины Андрей Сибига назвал возможное снятие ограничений недопустимым сигналом для Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник Евросоюз предварительно согласовал снятие санкций с бизнесменов Алишера Усманова и Михаила Фридмана. На прошлой неделе российский МИД пообещал ответить на расширение антироссийских ограничений. В середине месяца Франция запланировала добиться исключения Алишера Усманова из черных списков.

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    22 сентября 2026, 14:58 • Новости дня
    Министр обороны Польши открестился от воюющих на Украине наемников

    Косиняк-Камыш опроверг создание легиона из наемников Польши для Украины

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг информацию о создании специального легиона из польских наемников для участия в боевых действиях на Украине.

    Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг слухи о создании так называемого «Международного легиона» для участия в спецоперации на стороне ВСУ. На брифинге глава ведомства подчеркнул, что его страна не ведет подобную деятельность, передает РИА «Новости».

    «Это неправда. Польша не участвует в такой деятельности. Если кто-то добровольно поехал на Украину, то это его решение», – заявил Владислав Косиняк-Камыш.

    При этом министр добавил, что законодательство было изменено для оказания медицинской помощи таким гражданам на родине. Решение было принято сеймом единогласно, но это не означает формирования легиона.

    Точное количество польских боевиков остается неизвестным. В марте 2024 года Минобороны России сообщало о прибытии 13 387 иностранных наемников, из которых 2960 – поляки. Подтверждено уничтожение 5962 человек, среди них больше всего граждан Польши – 1497.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, между тем, президент Польши Кароль Навроцкий весной подписал закон о декриминализации наемничества для служивших в ВСУ граждан.

    Ранее стало известно, что украинское командование перебросило крупную группу польских боевиков на константиновское направление. А бойцы Добровольческого корпуса взяли в плен воевавшего за Киев поляка на территории ДНР.

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    22 сентября 2026, 17:22 • Новости дня
    Расследование возможных фальсификаций на выборах в парламент начато в Швеции

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Правоохранительные органы Швеции проверяют информацию о массовых нарушениях на выборах в парламент страны в муниципалитете Бурленге, где кандидат от оппозиции Мохамед Абдукардир Али неожиданно обошел конкурентов.

    Шведские следователи изучают обстоятельства возможного подлога на прошедших 13 сентября парламентских выборах в муниципалитете Бурленге. Там по итогам голосования оппозиция набрала 49,5% голосов, а правящий блок получил 48,8%. Поводом для проверки стал неожиданный успех кандидата от Левой партии Мохамеда Абдукардира Али, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

    «Прокуратура расследует возможную фальсификацию выборов в Бурленге», – сообщил телеканал SVT. Полиция проверяет данные о подвозе избирателей на автобусах к участкам. Людям якобы выдавали заполненные бюллетени и предлагали деньги за голоса.

    Сам Мохамед Абдукардир Али категорически отверг все обвинения, подчеркнув нежелание нарушать закон. Издание Aftonbladet отмечает высокую вероятность назначения повторного голосования в округе Даларна, куда входит и Бурленге, если комиссия подтвердит влияние нарушений на распределение мандатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, левый альянс Магдалены Андерссон одержал победу над коалицией правых партий. При этом избирательная комиссия Швеции из-за минимального разрыва отложила оглашение окончательных итогов голосования.

    В ходе этих парламентских выборов досрочно проголосовали рекордные 3,6 млн шведских граждан.

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    22 сентября 2026, 19:03 • Новости дня
    Химический гигант Ineos остановил три завода в Англии из-за высоких цен на газ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Химическая корпорация Ineos приостанавливает работу трех своих заводов в Англии из-за экстремально высоких цен на природный газ, сообщает Би-би-си со ссылкой на владельца промышленной группы британского бизнесмена Джима Рэтклиффа.

    Рэтклифф заявил о закрытии производств из-за неконкурентоспособности в условиях энергетического кризиса, передает ТАСС. «Нас вынуждают законсервировать некоторые из самых эффективных производств в Европе, но при нынешних ценах на газ, которые в 12 раз выше, чем в США, и в восемь раз выше, чем в Китае, мы просто не можем конкурировать», – сказал владелец промышленной группы.

    На заводах в Халле выпускают сырье для лекарств, косметики, одежды, взрывчатки и стройматериалов. Газ является критически важным компонентом для этих процессов. Остановка затронет около тысячи человек, включая 245 непосредственных сотрудников предприятий.

    Во время простоя рабочие места будут сохранены. За этот период Ineos планирует заключить долгосрочные контракты на поставку сжиженного природного газа из США, что может занять до года. Два завода уже прекратили работу, третий остановится в ближайшие дни.

    Напомним, стоимость газа в Европе достигла пятимесячных максимумов.

    Упадок британской химической отрасли поставил под угрозу выпуск стратегически важных товаров.

    Темпы закрытия химических мощностей в регионе выросли в шесть раз.

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    22 сентября 2026, 14:09 • Новости дня
    Евростат: Стоимость импорта нефти в ЕС выросла на 55%

    Стоимость импорта нефти в Евросоюз подскочила на 55% при неизменном объеме

    Tекст: Мария Иванова

    Объем импорта нефти в Евросоюз во втором квартале остался практически неизменным, однако его стоимость резко выросла более чем на 55%, сообщил Евростат.

    Согласно статистике ведомства, стоимость импорта нефти в ЕС увеличилась на 55,8%. При этом объем поставок составил 39,7 млн тонн, передает ТАСС.

    Импорт природного газа также продемонстрировал рост как в стоимостном выражении (плюс 18,5%), так и в объеме (плюс 3,4%).

    Основными поставщиками нефти в страны Евросоюза во втором квартале стали США (18,8%), Норвегия (14,3%) и Казахстан (13,4%).

    В ряде стран ЕС, включая Германию, Францию и Швейцарию, цены на дизель обновили исторические рекорды. В Германии средняя цена за литр дизельного топлива достигла 2,47 евро, во Франции – 2,39 евро. В Румынии стоимость дизтоплива превышает 2 евро даже с учетом снижения НДС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае Евросоюз рассматривал возможность заморозки потолка цен на российскую нефть.

    Летом прошлого года в Европе выросли цены на дизель из-за отказа от российской нефти. В июле прошлого года ЕС запретил импорт продуктов на основе нефти из России.

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    22 сентября 2026, 15:55 • Новости дня
    Литовский парламент в первом чтении одобрил отмену запрета на размещение ЯО

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Депутаты Сейма в первом чтении поддержали конституционную поправку, открывающую путь к потенциальному появлению иностранных атомных арсеналов на территории республики.

    Законодатели Литвы в первом чтении проголосовали за изменение конституции страны. Они намерены поменять закон, чтобы внести в него отмену запрета на размещение ядерного оружия в стране, пишет РИА «Новости». Инициативу поддержали 99 депутатов, 13 выступили против, еще пять человек воздержались.

    Для окончательного утверждения Сейму предстоит провести два дополнительных голосования. Ближайшее заседание намечено на 6 октября, а итоговое решение ожидается 12 января 2027 года. Поправка будет принята, если ее одобрят не менее 94 парламентариев из 141.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Литвы запланировало исключение из конституции пункта о запрете оружия массового поражения.

    Ранее президенты Литвы и Латвии одобрили дислокацию союзного ядерного вооружения НАТО в своих странах. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил о нацеливании российских ракет на литовскую территорию в случае реализации этих планов.

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    22 сентября 2026, 11:22 • Новости дня
    СВР: ЕС начал разработку механизма вывода активов России из Euroclear

    Tекст: Вера Басилая

    В Брюсселе обсуждают создание специальной структуры, куда можно было бы «спрятать» активы России, выведя их из находящегося в бельгийской юрисдикции депозитария Euroclear, сообщила Служба внешней разведки (СВР).

    Брюссельские эксперты готовят создание новой наднациональной структуры для перевода замороженных отечественных средств из бельгийской юрисдикции ради дальнейшего финансирования Киева, передает СВР.

    По данным СВР, европейские чиновники намерены изъять суверенные средства нашей страны до выборов 2027 года. Смена правительств во Франции, Испании, Греции и Польше может привести к власти силы, не желающие разжигать масштабный конфликт.

    «Попытки украсть суверенные средства России приведут к подрыву доверия к общеевропейским институтам. Государства Глобального Юга больше не будут рассматривать европейскую юрисдикцию как «безопасную гавань», – отметили в СВР.

    Финансовая система Европы не выживет без поддержки крупных иностранных инвесторов, включая Китай, Индию и арабские государства.

    «Так что вор в любом случае будет наказан», – заявили в СВР.

    Ранее сообщалось, что европейские политики запланировали переместить суверенные средства России в специально созданную структуру.

    Власти Бельгии подтвердили неизменность своей позиции против конфискации этих денег.

    Четыре страны Евросоюза потребовали от Брюсселя вернуться к вопросу использования замороженных активов.

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    22 сентября 2026, 20:04 • Новости дня
    Теракт против еврейской общины предотвратили в Британии

    Полиция Британии предотвратила теракт против еврейской общины

    Tекст: Денис Тельманов

    Британская полиция предотвратила возможный террористический акт, направленный против еврейской общины Манчестера, задержав двух подозреваемых.

    Правоохранительные органы задержали двух мужчин в возрасте около 30 лет, подозреваемых в подготовке террористического акта против еврейской общины, передает ТАСС. Аресты прошли в воскресенье, 20 сентября, после чего подозреваемых доставили в Лондон.

    «Мужчины в возрасте около 30 лет были задержаны по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных статьей 41 Закона о терроризме 2000 года. Расследование связано с предполагаемым террористическим заговором, целью которого могла стать еврейская община в районе Манчестера», – сообщили в Скотленд-Ярде.

    Полиция получила ордер на содержание подозреваемых под стражей до 27 сентября. Подробности о личностях задержанных и деталях заговора пока не разглашаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года злоумышленник атаковал представителей еврейской общины в Лондоне.

    После серии подобных инцидентов тысячи демонстрантов вышли на акцию протеста для защиты своих организаций.

    В октябре прошлого года полиция квалифицировала нападение у синагоги в Манчестере как теракт.

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    23 сентября 2026, 02:25 • Новости дня
    МИД: ЕС достиг предела финансирования растущих потребностей Киева

    Tекст: Дарья Григоренко

    Исчерпав собственные возможности для финансирования растущих потребностей Киева, Евросоюз возобновил дискуссии о конфискации замороженных российских активов, заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

    Дипломат подчеркнул, что объединение больше не может поддерживать соседнюю страну за свой счет, передает РИА «Новости».

    «Евросоюз объективно дошел до предела своих возможностей в части финансирования постоянно растущих потребностей киевского режима. Фактически «объединенная Европа» в противостоянии с нами все больше выглядит «обедненной Европой»», – сказал Масленников.

    Представитель ведомства пояснил, что новый виток обсуждений конфискации инициируют государства, хранящие лишь незначительную долю российских фондов. К числу таких стран относятся Швеция, Нидерланды, Испания, Польша и Германия. При этом последние заседания Евросовета продемонстрировали отсутствие единой позиции по данному вопросу. Многие европейские столицы пока не готовы брать на себя прямую ответственность за кражу чужих средств.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз из-за разногласий отложил дискуссию о передаче замороженных российских средств киевскому режиму.

    Позже европейские чиновники запланировали вывести заблокированные резервы России из бельгийского депозитария.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о планах Европы украсть более 200 млрд долларов для поддержки украинской армии.

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    23 сентября 2026, 09:07 • Новости дня
    Iltalehti: Прибалтика тайно запросила у Евросоюза деньги на защиту от дронов

    Латвия, Литва и Эстония запросили у ЕС 500 млн евро на защиту от беспилотников

    Iltalehti: Прибалтика тайно запросила у Евросоюза деньги на защиту от дронов
    @ Kira Hofmann/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Министры обороны Латвии, Литвы и Эстонии тайно направили председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен письмо с просьбой выделить 500 млн евро на защиту от беспилотников.

    Страны Балтии запросили дополнительную поддержку на фоне якобы возросшей угрозы со стороны России, пишет финская газета Iltalehti.

    Рига, Вильнюс и Таллин ожидают ответа из Брюсселя в течение нескольких недель и надеются на предоставление дополнительного финансирования для борьбы с беспилотными летательными аппаратами уже в 2026 году, передает ТАСС.

    Руководство России неоднократно опровергало домыслы о возможном нападении на государства НАТО к 2030 году. Президент Владимир Путин выражал готовность зафиксировать договоренность о взаимном ненападении со странами Запада для снятия обеспокоенности. Позднее российский лидер назвал заявления о готовящемся нападении России на Европу бредом, провокацией и дезинформацией с целью одурачить собственное население.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом Кремль заявил о знании маршрутов украинских беспилотников через Прибалтику.

    Весной председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предупредила Европу об угрозе дронов.

    В апреле прибалтийские страны начали умолять об избавлении от украинских беспилотных аппаратов.

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    22 сентября 2026, 13:25 • Новости дня
    Минкоммерции КНР: Китай собрался урегулировать торговые споры с Евросоюзом

    Пекин выразил готовность урегулировать торговые споры с Евросоюзом

    Tекст: Мария Иванова

    Министр коммерции КНР Ван Вэньтао заявил, что Пекин намерен путем консультаций урегулировать торговые разногласия с Европейским союзом, в том числе в автомобильной отрасли.

    Власти Китая намерены выработать взаимоприемлемое решение торговых проблем с Европейским союзом, опираясь на принципы недискриминации, соблюдения действующих норм и сбалансированности, передает ТАСС.

    Об этом Ван Вэньтао сообщил во время встречи в Пекине с руководителем Объединения автомобильной промышленности ФРГ (VDA) Хильдегард Мюллер. По словам китайского министра, для преодоления разногласий планируется задействовать существующий механизм двусторонних консультаций по вопросам торговли и инвестиций.

    Он подчеркнул, что отдельное внимание на предстоящих переговорах будет уделено урегулированию споров, возникших между сторонами в автомобильной отрасли.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еще в 2024 году министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал введение Евросоюзом высоких пошлин на китайские автомобили «ритуальным убийством».

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    22 сентября 2026, 11:31 • Новости дня
    Лавров заявил о начале информационной войны против России до начала СВО

    Лавров: Информационную войну против России развязали задолго до СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что масштабная информационная кампания Запада против Москвы стартовала задолго до специальной военной операции на Украине.

    «Против нас информационная война была развязана давно, задолго до начала специальной военной операции», – заявил Лавров на четвертом международном форуме «Диалог о фейках», передает РИА «Новости».

    По словам руководителя ведомства, давление стартовало в начале 2000-х годов. Именно тогда после прихода президента России Владимира Путина страна стала отказываться от неоколониального сотрудничества с западными государствами. Москва начала проводить самостоятельную политику и возвращаться к традиционным устоям.

    Сдерживание постепенно нарастало и привело к текущей ситуации. Лавров отметил, что сейчас против России введено более 30 тыс. различных санкций. Это является абсолютным рекордом по сравнению с любыми другими странами мира.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об искусственном создании западными странами мифа о «российской угрозе».

    Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал скоординированное информационное давление элементом гибридной войны против государства.

    Президент Владимир Путин объяснил начало спецоперации многолетним непризнанием Западом независимости страны.

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    Запрос на победу объединил россиян на выборах

    Выборы в Госдуму прошли на фоне беспрецедентного давления на Россию – от угроз, связанных с беспилотниками, до попыток вмешательства в работу электронных систем голосования. Однако ожидаемого эффекта – снижения интереса граждан к выборам – добиться не удалось. Напротив, голосование завершилось рекордной явкой в 59,32%, а «Единая Россия» получила 57,97% голосов. Эксперты связывают такую динамику с консолидацией общества и в частности с обращением Владимира Путина, призвавшего воспринимать участие в выборах как личный вклад в общую победу России. Подробности

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    В Добропольский котел попали элитные соединения ВСУ

    Еще один котел для ВСУ создали российские войска в зоне спецоперации. В каком районе и какие именно соединения противника попали в оперативное окружение – и какое значение их разгром будет иметь для операции по освобождению Славянска и Краматорска? Подробности

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    Ле Пен переняла лексику русофобов ради высшей цели

    Лидер французской президентской гонки Марин Ле Пен решила защитить от «российской угрозы» Евросоюз и Германию, поскольку не сумела защитить «Ашан». Письмо, опубликованное от ее имени, наполнено русофобскими шаблонами, что непростительно. Но понятно. Подробности

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    Таиланду придется защитить образ «страны улыбок» ради россиян

    В Таиланде расследуют громкое убийство брата и сестры из России. Премьер-министр Анутхин Чанвиракун извинился лично и пообещал убийцам высшую меру. Полиция уже задержала двух местных жителей, которые признались, что хотели завладеть мотоциклом жертв. Россияне являются одним из ключевых источников туристических доходов Таиланда. Что эта трагедия говорит об обстановке в курортных провинциях страны и как она повлияет на поток туристов из России? Подробности

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    • Ле Пен угрожает России. Что это с ней?

      Фаворит президентских выборов во Франции Марин Ле Пен выступила с обличительным письмом в адрес России, обвинив Москву в шантаже и попытках повлиять на политику Парижа. На что это она обиделась? Стоит ли из-за этого переживать?

    • Две сенсации на выборах в Германии

      Новые выборы в ФРГ – новые сюрпризы. Жители Берлина проголосовали за власть как в ГДР, а жители Мекленбурга невиданно унизили канцлера Фридриха Мерца и правящую партию ХДС. А что же «Альтернатива для Германии»?

    • Трампа опять все предали

      Люди в Верховном суде и Федеральной резервной системе США, сделавшие карьеру благодаря президенту Дональду Трампу, пошли против него. Белый дом теряет контроль над федеральными чиновниками. Что будет?

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Жилищный сертификат в 2026 году: кому положен, размер выплаты и порядок оформления

      Государственный жилищный сертификат – это именной документ, подтверждающий право гражданина на получение социальной выплаты из федерального бюджета для покупки жилья. Сертификаты выдаются в рамках государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и продлена постановлением правительства до 2030 года.

    • Патент для ИП в 2026 году: стоимость, взносы и условия применения

      Патентная система налогообложения остается одним из самых простых налоговых режимов для индивидуальных предпринимателей. Ниже – актуальные условия, порядок расчета стоимости и правила уплаты взносов.

    • Электронная трудовая книжка в 2026 году: где посмотреть, как скачать выписку и проверить стаж

      Электронная трудовая книжка в 2026 году позволяет проверить сведения о приеме на работу, переводах, должностях и увольнениях без обращения к работодателю. Быстрее всего получить данные через Госуслуги: выписка по форме СТД-СФР приходит в личный кабинет в электронном виде и заверяется электронной подписью СФР. При этом бумажную трудовую книжку, если она велась до перехода на электронный формат, выбрасывать нельзя – в ней остаются сведения о работе до 2020 года. Рассказываем, где посмотреть электронную трудовую книжку, как скачать выписку, чем отличаются СТД-СФР и СТД-Р, как исправить ошибку и где проверить общий страховой стаж.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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