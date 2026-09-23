Матвейчев: Рост поддержки «Единой России» связан с явкой и качеством работы партии

Tекст: Алексей Нечаев

«Единая Россия» набирает больше голосов в абсолютном выражении по сравнению с 2021 годом: 36,9 млн против 28 млн. Залогом этого результата стали солидарность общества и стремление граждан поддержать партию президента», – считает депутат Госдумы Олег Матвейчев. Он указал, что попытки оппонентов посеять в обществе тревожность и недовольство, чтобы спровоцировать протест против власти, дали обратный эффект – россияне выступили против манипулятивных действий.

Вторая причина роста поддержки ЕР заключена в работе самой партии в прошлом созыве Госдумы, продолжил собеседник. «Несмотря на то что Россия находится, по сути, в военных условиях – по нашей инфраструктуре наносятся удары, фиксируются атаки – за отчетный пятилетний период удалось обеспечить в стране экономический рост и финансовую стабильность. Кроме того, выполняются все социальные обязательства, ведется масштабное благоустройство», – уточнил парламентарий.

Матвейчев на этом фоне сравнил облик российских городов пять лет назад и сейчас: отремонтированы школы и больницы, закуплено новое оборудование, курсируют новые машины скорой помощи, реконструируются детские сады. «За пять лет облик городов и территорий изменился сильнее, чем в ряде европейских стран за 20 лет. Люди это видят и ценят», – акцентировал собеседник.

«Другими словами, выполнение обязательств, зафиксированных в прошлой редакции Народной программы, стало одной из причин, почему сегодня избиратели готовы доверить партии реализацию уже новой Народной программы», – пояснил депутат.

Он также обратил внимание на рекордную для думских кампаний последних десятилетий явку. «При таком масштабе участия результат «Единой России» отражает более широкий общественный запрос. Так, в голосовании благодаря ДЭГ приняли участие так называемые «ленивые избиратели», которые ранее на участки не ходили, потому что было далеко или неудобно добираться», – считает спикер.

Он напомнил, что дистанционное электронное голосование внедрено в более чем 30 регионах, что, по оценкам Матвейчева, привлекло новых участников. «Кроме того, в выборах в Госдуму впервые участвовали жители исторических регионов. Речь идет о миллионах избирателей, чьи голоса повлияли на успех ЕР», – заключил депутат.

Напомним, прошедшие в России выборы в Госдуму стали рекордными по явке: по итогам обработки 99,89% протоколов явка достигла 59,68%. По предварительным результатам «Единая Россия» получает 355 мандатов, КПРФ – 40, ЛДПР – 25, «Новые люди» – 20, «Справедливая Россия» – четыре, «Родина» – один. Окончательные итоги выборов будут подведены 25 сентября.