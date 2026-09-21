В сложившейся ситуации по урегулированию на Украине у Трампа есть два варианта действий. Первый – попытаться продавить Украину, используя все имеющиеся рычаги. Второй – не давить, не убеждать и не угрожать, а просто отойти в сторону. Дать всем время.0 комментариев
На выборах в Госдуму обработано 95,01% протоколов
ЦИК: Партия «Единая Россия» набирает 57,83% после обработки 95,01% протоколов
После обработки 95,01% протоколов лидирующую позицию заняла партия «Единая Россия», набрав 57,83% голосов на выборах в Госдуму, сообщили в ЦИК.
По результатам обработки 95,01% протоколов партия «Единая Россия» получает 57,83% голосов по партийным спискам, следует из обновленных данных ЦИК.
На втором месте оказалась КПРФ с результатом 13,81%, а замыкает тройку лидеров ЛДПР, набравшая 8,97%.
В пятерку партий также вошли «Новые люди» с показателем 7,96% и «Справедливая Россия», которая получила 4,96%. Партия пенсионеров набрала 2%, «Зеленые» – 1,15%, «Коммунисты России» – 0,85%, «Родина» – 0,72%, Партия прямой демократии – 0,35%.
Голосование за депутатов Госдумы девятого созыва проходило с 18 по 20 сентября 2026 года. В рамках единого дня голосования распределялись 20,7 тыс. мандатов. Президент России Владимир Путин назвал эту кампанию важнейшим внутриполитическим событием страны.
«Единая Россия» набрала 57,83% после обработки 93,06% протоколов.
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