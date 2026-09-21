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Еврокомиссия сохранила запрет на добычу нефти и газа в Арктике
Еврокомиссия проигнорировала просьбу Норвегии о добыче ресурсов в Арктике
Европейская комиссия решила оставить в силе политический запрет на разработку новых нефтегазовых месторождений в арктическом регионе вопреки призывам властей Норвегии пересмотреть данную позицию.
Официальный Брюссель намерен сохранить ограничения на новые проекты по разведке и добыче углеводородов в Арктике в обновленной стратегии развития, пишет Euronews.
Норвегия выступает категорически против такого подхода. Министр энергетики страны Терье Осланд заявлял о намерении Осло продолжить разработку месторождений в Баренцевом море независимо от решений европейских структур, отмечает РИА «Новости».
Спор между сторонами развернулся на фоне проблем с обеспечением энергетической безопасности Европы. После сокращения поставок из России именно Норвегия стала главным экспортером природного газа в государства союза.
Инициатива о прекращении освоения ресурсов Арктики появилась в 2021 году. При этом ожидается, что обновленный запрет сохранит статус политического обязательства и не станет юридически обязывающим документом, что позволит избежать открытого конфликта с норвежскими властями.
На прошлой неделе МИД обвинил Евросоюз в эскалации ситуации в Арктике.