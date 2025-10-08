Кризис во Франции ударил по живучести Евросоюза

Tекст: Евгений Поздняков

Политическая и экономическая нестабильность во Франции может стать угрозой для Евросоюза. Как сообщает издание Politico, отставка премьер-министра страны Себастьена Лекорню (его пребывание на должности продлилось всего 27 дней) привела к значительному ослаблению курса евро, что вызывает сомнения у потенциальных инвесторов в страны Старого Света.

Кроме того, сам президент республики Эммануэль Макрон приобретает репутацию «хромой утки», поскольку его влияние в Брюсселе «быстро ослабевает». Причина тому – политическая чехарда в правительстве страны, делающая невозможным продвижение четкой позиции Франции по тем или иным проблемам в наднациональных институтах ЕС.

Как отмечает собеседник издания из числа евродипломатов, Париж не может «влиять на дискуссии по бюджету» объединения, поскольку «постоянные кадровые перестановки осложняют способности страны отстаивать свою позицию». Напомним, после ухода с поста премьера Элизабет Борн, в стране за два года сменились четыре правительства – никто из них не пробыл у власти даже двенадцать месяцев.

При этом по оценкам Bloomberg, Франция рискует отобрать у Италии титул «главного должника в Европе». В сентябре страна дважды получила понижение кредитного рейтинга. Несмотря на огромный объем внешних займов, в республике сохраняются одни из самых высоких в мире расходов бюджета. Заявленные Макроном реформы по его сокращению не помогают, и экономическая ситуация во Франции остается плачевной.

К 2029 году, по оценке национального аудитора, ежегодные затраты на обслуживание государственного долга превысят 100 млрд евро против 30 млрд в 2020 году. Несмотря на масштабные социальные выплаты, удовлетворенность граждан госуслугами остается низкой. Многие эксперты отвечают, что по объему займов Париж скоро обгонит Рим.

Но не одна Франция сталкивается с серьезными вызовами. Так, канцлер ФРГ Фридрих Мерц отмечает, что в ближайшие годы немцев ждет снижение реальных доходов. Он также рассказал о намерении реформирования пенсионной системы: в стране хотят отказаться от фиксированного возраста выхода на «заслуженный отдых», пишет Bild. Но в то же время Берлин продолжает увеличивать объемы военного бюджета.

На этом фоне переживания о скором крахе ЕС действительно кажутся обоснованными. Неслучайно президент Владимир Путин недавно назвал Европу «затухающим центром» цивилизации. По его мнению, главная проблема объединения лежит непосредственно в отказе жителей Старого Света от собственной идентичности.

«Франция, по мнению многих европейских аналитиков, находится на уровне экономического коллапса. Говоря простым языком: у местного правительства закончились деньги. В отличие от Берлина, Париж практически полностью исчерпал возможности для дальнейших займов», – сказал германский политолог Александр Рар.

«Республику ждут забастовки, протестное движение, урезание социальных выплат, повышение налогов, радикализация общества и даже смена политической власти. Франция, как в свое время Греция, будет призывать ЕС на помощь. Думаю, что ФРГ согласится поддержать своего соседа, чтобы спасти Еврозону от краха», – акцентирует он.

«В Брюсселе будут приняты решения о коллективизации долгов. Таким образом Франция на время будет спасена за счет «общего финансового котла» объединения. Но этот шаг лишь подогреет сложившийся кризис. Соответственно, Макрон находится перед по-настоящему судьбоносным решением», – полагает эксперт.

«Теперь власть можно будет удержать лишь путем создания чисто правого правительства, либо с помощью компромисса с левыми силами. Думаю, президент республики выберет второй вариант. Однако это задушит Париж в новых долгах и спровоцирует рост инфляции. Но другого выбора у действующей администрации нет», – отметил Рар.

Говорить о крахе все же Евросоюза преждевременно,

считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Так быстро столь масштабные процессы в подобных объединениях не протекают. Однако проблемы Франции действительно не сулят ничего хорошего Старому Свету», – рассуждает он.

«В конечном счете, Франция – государство, которое для многих внешних игроков фактически олицетворяет Евросоюз. Подобная репутация зачастую способствует перекладыванию проблем Пятой республики на всю организацию в целом. Соответственно, любое «пошатывание» национальной экономики рискует отразиться на курсе евро», – добавляет собеседник.

«Это же может привести и к заметному снижению объемов инвестиций в ЕС. Кроме того, Франция долгое время пыталась удерживать образ лидера объединения. Макрон делал достаточно смелые заявления по вопросам милитаризации Европы. Однако его неспособность справиться с внутренними вызовами, скорее всего, ляжет тенью и на подобные инициативы Парижа», – продолжает эксперт.

«Долгое время Франция продвигала идею о собственной готовности стать «ядерным щитом» ЕС. Это предложение, кстати, многим пришлось по душе. Но теперь республика теряет репутацию надежной опоры, из-за чего к данной концепции будут относиться с большим скепсисом», – акцентирует он.

«Упадет и престиж Евросоюза в целом.

Еще в 90-х и 00-х годах мысль о евроинтеграции в большинстве своем преподносилась с позиции общих благ. Но теперь разные страны могут убедиться в том, что подобная интеграция несет в себе и общие проблемы. Конечно, это стало понятно еще в период греческого экономического коллапса, но беды Франции все же подсвечиваются более ярко», – рассказывает собеседник.

«Мы уже видим отсутствие новых голосов за присоединение к ЕС. Те же, кто продолжает этот тернистый путь, делают это, скорее, по инерции. В целом, происходящее – еще один серьезный сигнал глубочайшего кризиса в Европе. Однако этих сигналов в последнее время так много, что они рискуют трансформироваться в нечто серьезное», – уверен Ткаченко.

Предпосылок для общего краха ЕС в ближайшее время не видит и Алексей Чихачев, доцент Кафедры европейских исследований СПбГУ, ведущий эксперт Центра стратегических исследований ИМВЭС НИУ ВШЭ. «Франция переживает нелегкие времена. В стране парализованы исполнительная и законодательная ветви власти», – напоминает он.

«Думаю, текущий период истории можно назвать самым сложным для Пятой республики с момента ее основания. Парламент расколот на три равновеликих блока. Из них лишь правые представляют собой гомогенное сообщество. В стане левых же – колоссальное многообразие.

Разумеется, назвать сложившееся положение «рабочей комбинацией» нельзя.

В то же время судебная власть также потеряла объективность. Зачастую ее ведомства подстраиваются под левую конъюнктуру. Все это злит французских граждан, в которых растет недоверие к собственному государству. Разумеется, рейтинг доверия к Макрону также стремительно падает», – говорит собеседник.

«Но все же Франция – не единственный важный актор внутри ЕС. Система принятий решений в этом объединении комплексная и многогранная. Рычаги управления сосредоточены не в одном Париже: такие же, а может и более важные центры представляют собой Брюссель и Берлин. Поэтому в ЕС найдутся руководители даже в кризисный для Пятой республики период», – заключил Чихачев.