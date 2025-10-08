Кризис во Франции ударил по живучести Евросоюза

  • Новость часаРоссийские войска зашли в Звановку к югу от Северска в ДНР
    В США выявили переводы Зеленского в саудовский банк на 50 млн долларов ежемесячно
    Херш: В Белом доме обеспокоены ухудшением умственных способностей Трампа
    Эксперт: Нобелевские лауреаты открыли возможность манипуляции квантовыми эффектами
    Путин сообщил об отступлении ВСУ по всей линии фронта
    Путин заслушал доклад о ситуации на фронтах
    Мерц предупредил немцев о снижении их доходов
    Европа вдвое повысила пошлины на импорт стали
    Трамп сравнил сложность урегулирования на Украине с решением палестинского вопроса
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Чехия – не русофобская страна

    Действующее антироссийское правительство Чехии потерпело поражение на парламентских выборах. Оно проиграло, потому что на фоне настроений чехов вело себя аномально. Страна совсем не пророссийская, однако русофобы, и даже просто евроатлантисты устойчивого большинства в ней не имеют.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Консерватизм и правый экстремизм – не одно и то же

    Весь мир, который мы знаем, построен на консенсусе, что нацизм – предельное зло из всего, что пока было явлено в мировой истории. Люди, которые воевали на стороне нацистов, еще могут быть предметом жалости – если видеть в них жертв обмана или принуждения – но ни в коем случае не прославления.

    8 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Россия предлагает миру разум и справедливость

    В естественном стремлении к тому, чтобы наши представления о справедливости совпадали с мнением большинства, Россия смогла за последние годы объединить весьма внушительный круг мыслящих людей из самых разных стран мира.

    7 комментариев
    8 октября 2025, 08:30 • Политика

    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    Проблемы администрации Эммануэля Макрона начинают тревожить весь Евросоюз. Западные эксперты опасаются, что политическая и экономическая нестабильность во Франции может привести к краху всего объединения: в зоне риска оказываются курс евро и заинтересованность инвесторов во вливании средств в государства Старого Света. Грозит ли Европе экономический коллапс?

    Политическая и экономическая нестабильность во Франции может стать угрозой для Евросоюза. Как сообщает издание Politico, отставка премьер-министра страны Себастьена Лекорню (его пребывание на должности продлилось всего 27 дней) привела к значительному ослаблению курса евро, что вызывает сомнения у потенциальных инвесторов в страны Старого Света.

    Кроме того, сам президент республики Эммануэль Макрон приобретает репутацию «хромой утки», поскольку его влияние в Брюсселе «быстро ослабевает». Причина тому – политическая чехарда в правительстве страны, делающая невозможным продвижение четкой позиции Франции по тем или иным проблемам в наднациональных институтах ЕС.

    Как отмечает собеседник издания из числа евродипломатов, Париж не может «влиять на дискуссии по бюджету» объединения, поскольку «постоянные кадровые перестановки осложняют способности страны отстаивать свою позицию». Напомним, после ухода с поста премьера Элизабет Борн, в стране за два года сменились четыре правительства – никто из них не пробыл у власти даже двенадцать месяцев.

    При этом по оценкам Bloomberg, Франция рискует отобрать у Италии титул «главного должника в Европе». В сентябре страна дважды получила понижение кредитного рейтинга. Несмотря на огромный объем внешних займов, в республике сохраняются одни из самых высоких в мире расходов бюджета. Заявленные Макроном реформы по его сокращению не помогают, и экономическая ситуация во Франции остается плачевной.

    К 2029 году, по оценке национального аудитора, ежегодные затраты на обслуживание государственного долга превысят 100 млрд евро против 30 млрд в 2020 году. Несмотря на масштабные социальные выплаты, удовлетворенность граждан госуслугами остается низкой. Многие эксперты отвечают, что по объему займов Париж скоро обгонит Рим.

    Но не одна Франция сталкивается с серьезными вызовами. Так, канцлер ФРГ Фридрих Мерц отмечает, что в ближайшие годы немцев ждет снижение реальных доходов. Он также рассказал о намерении реформирования пенсионной системы: в стране хотят отказаться от фиксированного возраста выхода на «заслуженный отдых», пишет Bild. Но в то же время Берлин продолжает увеличивать объемы военного бюджета.

    На этом фоне переживания о скором крахе ЕС действительно кажутся обоснованными. Неслучайно президент Владимир Путин недавно назвал Европу «затухающим центром» цивилизации. По его мнению, главная проблема объединения лежит непосредственно в отказе жителей Старого Света от собственной идентичности.

    «Франция, по мнению многих европейских аналитиков, находится на уровне экономического коллапса. Говоря простым языком: у местного правительства закончились деньги. В отличие от Берлина, Париж практически полностью исчерпал возможности для дальнейших займов», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «Республику ждут забастовки, протестное движение, урезание социальных выплат, повышение налогов, радикализация общества и даже смена политической власти. Франция, как в свое время Греция, будет призывать ЕС на помощь. Думаю, что ФРГ согласится поддержать своего соседа, чтобы спасти Еврозону от краха», – акцентирует он.

    «В Брюсселе будут приняты решения о коллективизации долгов. Таким образом Франция на время будет спасена за счет «общего финансового котла» объединения. Но этот шаг лишь подогреет сложившийся кризис. Соответственно, Макрон находится перед по-настоящему судьбоносным решением», – полагает эксперт.

    «Теперь власть можно будет удержать лишь путем создания чисто правого правительства, либо с помощью компромисса с левыми силами. Думаю, президент республики выберет второй вариант. Однако это задушит Париж в новых долгах и спровоцирует рост инфляции. Но другого выбора у действующей администрации нет», – отметил Рар.

    Говорить о крахе все же Евросоюза преждевременно,

    считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». «Так быстро столь масштабные процессы в подобных объединениях не протекают. Однако проблемы Франции действительно не сулят ничего хорошего Старому Свету», – рассуждает он.

    «В конечном счете, Франция – государство, которое для многих внешних игроков фактически олицетворяет Евросоюз. Подобная репутация зачастую способствует перекладыванию проблем Пятой республики на всю организацию в целом. Соответственно, любое «пошатывание» национальной экономики рискует отразиться на курсе евро», – добавляет собеседник.

    «Это же может привести и к заметному снижению объемов инвестиций в ЕС. Кроме того, Франция долгое время пыталась удерживать образ лидера объединения. Макрон делал достаточно смелые заявления по вопросам милитаризации Европы. Однако его неспособность справиться с внутренними вызовами, скорее всего, ляжет тенью и на подобные инициативы Парижа», – продолжает эксперт.

    «Долгое время Франция продвигала идею о собственной готовности стать «ядерным щитом» ЕС. Это предложение, кстати, многим пришлось по душе. Но теперь республика теряет репутацию надежной опоры, из-за чего к данной концепции будут относиться с большим скепсисом», – акцентирует он.

    «Упадет и престиж Евросоюза в целом.

    Еще в 90-х и 00-х годах мысль о евроинтеграции в большинстве своем преподносилась с позиции общих благ. Но теперь разные страны могут убедиться в том, что подобная интеграция несет в себе и общие проблемы. Конечно, это стало понятно еще в период греческого экономического коллапса, но беды Франции все же подсвечиваются более ярко», – рассказывает собеседник.

    «Мы уже видим отсутствие новых голосов за присоединение к ЕС. Те же, кто продолжает этот тернистый путь, делают это, скорее, по инерции. В целом, происходящее – еще один серьезный сигнал глубочайшего кризиса в Европе. Однако этих сигналов в последнее время так много, что они рискуют трансформироваться в нечто серьезное», – уверен Ткаченко.

    Предпосылок для общего краха ЕС в ближайшее время не видит и Алексей Чихачев, доцент Кафедры европейских исследований СПбГУ, ведущий эксперт Центра стратегических исследований ИМВЭС НИУ ВШЭ. «Франция переживает нелегкие времена. В стране парализованы исполнительная и законодательная ветви власти», – напоминает он.

    «Думаю, текущий период истории можно назвать самым сложным для Пятой республики с момента ее основания. Парламент расколот на три равновеликих блока. Из них лишь правые представляют собой гомогенное сообщество. В стане левых же – колоссальное многообразие.

    Разумеется, назвать сложившееся положение «рабочей комбинацией» нельзя.

    В то же время судебная власть также потеряла объективность. Зачастую ее ведомства подстраиваются под левую конъюнктуру. Все это злит французских граждан, в которых растет недоверие к собственному государству. Разумеется, рейтинг доверия к Макрону также стремительно падает», – говорит собеседник.

    «Но все же Франция – не единственный важный актор внутри ЕС. Система принятий решений в этом объединении комплексная и многогранная. Рычаги управления сосредоточены не в одном Париже: такие же, а может и более важные центры представляют собой Брюссель и Берлин. Поэтому в ЕС найдутся руководители даже в кризисный для Пятой республики период», – заключил Чихачев.

    Герасимов: Группировка «Запад» завершает разгром ВСУ в южных кварталах Купянска
    Россия уведомила МАГАТЭ об ударе дрона ВСУ по Нововоронежской АЭС
    Трамп сравнил демпартию США с Сомали
    Росавиация озвучила пессимистичный сценарий сокращения авиапарка РФ
    Арестован владелец склада с суррогатным алкоголем в Ленобласти
    Верховный суд признал законным решение по иску актера Козловского к Бородину
    Дуров сумел избежать штрафа за купание в заповедном озере

    Российские удобрения войдут в историю с новым рекордом

    Россию ждет новый исторический рекорд в 2025 году по производству и экспорту минеральных удобрений. Отрасль ставит рекорды уже второй год подряд. Это не сиюминутные успехи, а логичный результат работы за последние несколько десятилетий. Россия помогает аграриям с урожаями буквально по всему миру. В чем секрет популярности российских удобрений за границей? Подробности

    Как Россия лишает снабжения украинские группировки

    «Наши действуют так. Сначала – удар ракетой "Искандер", а потом добивают беспилотниками "Герань"». Такими словами военные эксперты описывают технологию поражения Россией военных эшелонов ВСУ и украинской железнодорожной инфраструктуры. Почему именно в последнее время ВС РФ усилили интенсивность ударов по эшелонам и локомотивам противника? Подробности

    Вопросы про «Томагавки» Украине заставляют США говорить шифровками

    Дональд Трамп заявил, что практически принял решение о поставках Украине ракет Tomahawk. При этом выражался американский президент шифровками – так и не сказал, какое решение принял, да и заявил, что для окончательного вердикта ему еще нужно задать вопросы Киеву. Но, как говорят эксперты, произнесение в Овальном кабинете слов «Украина» и «Томагавк» в одном контексте уже повысило градус эскалации и угрожает обнулить итоги саммита на Аляске с участием президентов России и США. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • Франция шокировала Евросоюз

      Очередная отставка французского правительства всего через месяц после назначения вызвала шок в Брюсселе. Проблемы с бюджетом Франции из-за ее значительной роли в сообществе – это проблемы с бюджетом всего ЕС в условиях, когда нужно срочно наращивать расходы на Украину.

    • Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

      Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    • Как Тайвань помогает России

      Тайвань стал крупнейшим мировым покупателем российской нафты и отверг требование Вашингтона о переносе половины производства полупроводников в США. Это может привести к тому, что президент США Дональд Трамп выполнит требование председателя КНР Си Цзиньпина насчет судьбы мятежного острова.

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

