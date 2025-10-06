  • Новость часаЗахарова обвинила Польшу в дискриминации делегаций ОБСЕ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В России начали строить первые теплицы для выращивания бананов
    Рар объяснил, почему Меркель обвинила Польшу и Прибалтику в начале СВО
    Заслуженный учитель выступил против бесплатных обедов для педагогов в школах
    Названы регионы проведения эксперимента по проверке ОСАГО с помощью камер
    Эксперт оценил судьбу Макрона после отставки Лекорню
    Лукьянов объяснил, почему в Грузии не сработала тактика «цветных» революций
    СВР: Лондон готовит провокацию с воюющими за ВСУ россиянами
    Кремль сообщил о планах Путина на день рождения
    Мнения
    Михаил Котов Михаил Котов Зачем американцы хотят взорвать астероид

    НАСА предлагает взорвать астероид 2024 YR4. Причем сразу ядерной бомбой. Времени думать нет, надо взрывать, спасать Луну, Луна такого не переживет. Пресса уже начала называть астероид не иначе как «убийца городов». На самом деле все не совсем так.

    10 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Европа хочет воевать с Россией на российские деньги

    Дискуссия о «репарационном кредите» обнаруживает кризис европейского проекта как такового. Если в ближайшие недели соблазн победит, Европа получит краткосрочный ресурс и долгосрочную трещину в фундаменте.

    3 комментария
    Марина Хакимова-Гатцемайер Марина Хакимова-Гатцемайер Как началась война, я несвятых святых вижу каждый день

    Дачники-садоводы всё лето и осень тащат в пункт сбора гуманитарной помощи фронту дары со своих огородов, которые в руках волонтерок-кулинарок превращаются в сухие супы для бойцов, в любимую бойцами домашнюю консервацию. Виолончелистку Онегу мы уже третий год называем «наш мини-заводик».

    4 комментария
    6 октября 2025, 16:40 • В мире

    Макрон остался без «последнего патрона»

    Макрон остался без «последнего патрона»
    @ LUDOVIC MARIN/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Вербинина

    «Перед нами разыгрывают какой-то спектакль, который больше всего походит на цирк», заявляют французские политики, и их потрясение легко понять. В стране произошло невиданное доселе событие: премьер-министр, занявший свой пост меньше месяца назад, подал в отставку. Почему руководители правительства Франции меняются с такой быстротой?

    Придя к власти после отставки Франсуа Байру, бывший министр обороны Себастьен Лекорню проводил многочисленные консультации с главами парламентских партий и давал обещания «порвать» с практикой прежних премьеров. В частности, отказаться от использования ст. 49.3 конституции, которая давала возможность принять бюджет (а это самый больной вопрос в нарастившей колоссальный госдолг стране) без голосования в Национальном собрании.

    Правда, есть нюанс – после применения ст. 49.3 Национальное собрание, в свою очередь, имеет право голосовать по вопросу о вотуме недоверия правительства, а если последнее будет отправлено в отставку, бюджет считается непринятым. Самому Лекорню уже неоднократно давали понять, что если он прибегнет к этой уловке, ему не миновать судьбы предшественников, Мишеля Барнье и Франсуа Байру, которых депутаты уже успели выставить за дверь. Так что, когда Лекорню сделал громкое заявление о том, что не станет прибегать к ст. 49.3, это был отказ от того, чем он все равно не смог бы успешно воспользоваться.

    Прочие его официальные выступления до назначения министров не только не успокоили оппозиционных политиков, но напротив, насторожили их еще сильнее. Так, он дал большое интервью газете «Паризьен», выдержки из которого широко разошлись. Никаких налогов на богатых, никакого пересмотра пенсионной реформы, которая поднимает возраст выхода на пенсию, и обещание снизить государственные расходы, «лучше распоряжаясь тратами на социальную сферу» – то есть сокращать дефицит за счет простых граждан, урезая все, что только можно. Как съязвила глава партии экологистов Марин Тонделье: «я вижу, что он активно расчищает путь к вотуму недоверия». Но сам премьер, судя по всему, так не думал: он искал компромисс, который позволит ему удержаться.

    Затянув вопрос с назначением министров, которое во Франции обычно происходит достаточно быстро, Лекорню побил рекорд Мишеля Барнье, у которого на это ушло 16 дней, но в конце концов вечером в воскресенье, 5 октября, представил состав своего кабинета. Тут стало  ясно, что ни о каком разрыве с прежней политикой, которого требовали как левые, так и ультраправые, речи не идет. Мало того, что 12 прежних министров сохранили свои посты, – Лекорню зачем-то протащил в правительство сильно нелюбимого многими макрониста Брюно Ле Мэра, министра финансов с 2017 по 2024 год, стараниями которого экономика Франции вылетела в трубу.

    Еще 22 сентября Ле Мэр клялся, что отошел от политической жизни: «Я сделал этот выбор в июне 2024 года, когда мы проиграли выборы» – и нате вам, опять оказался в правительстве. На сей раз Ле Мэру дали пост министра обороны. Глава ультралевой «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон, увидев новый состав правительства, не замедлил проехаться по нему, обозвав его «кортежем призраков».

    Однако своими назначениями Лекорню разозлил не только непримиримую оппозицию, но и собственных сторонников – правых республиканцев. Даже несмотря на то, что глава партии Брюно Ретайо сохранил свой пост министра внутренних дел, он не был готов мириться с присутствием Ле Мэра в составе правительства, а также считающегося левым Ролана Лескюра (который получил пост министра финансов) и Эрика Верта, который был замешан в коррупционном скандале Саркози-Каддафи и только что оправдан.

    «Брюно в ярости! Может случиться что угодно», – сообщил «Фигаро» неназванный источник. Вице-президент партии Давид Лиснар пригрозил выйти из ее рядов, заявив, что «все происходящее удручает». Кроме того, республиканцы получили в правительстве всего четыре места, хотя явно рассчитывали на большее.

    Известный республиканец и президент совета О-де-Франс Ксавье Бертран заявил, что его однопартийцы «должны выйти из состава правительства». По его словам, премьер даже не поставил Ретайо в известность о назначениях: «Как можно в таком случае работать в доверительной атмосфере в интересах французов?».

    Таким образом, Лекорню не только не добился хотя бы минимального согласия, но и произвел раскол в собственных рядах, потому что республиканцы не шутя стали угрожать выходом из правительства. Что касается оппозиции, то она и вовсе не намерена была церемониться с премьером.

    «Перед нами разыгрывают какой-то спектакль, который больше всего походит на цирк»,

    заметил первый секретарь партии социалистов Оливье Фор, добавив, что речь вообще-то идет о «беспрецедентном политическом кризисе». Во вторник 7 октября премьер должен был произнести обычную при назначении правительства речь о принципах своей политики, но все было ясно и так: Макрон и его премьер намерены продолжать прежний курс, не считаясь ни с чем. Как следствие, все чаще стали звучать зловещие слова «вотум недоверия».

    «Либо разрыв с прежней политикой, либо вотум недоверия», – написал глава партии «Национальное объединение» Жордан Барделла в своих соцсетях. Так как ни о каком разрыве с таким составом правительства и речи быть не может, стало ясно, что дни нового кабинета сочтены. «Их выгоняют, а они остаются на своих местах», – с нескрываемым раздражением написал социалист Борис Валло. Его товарищ по партии, депутат Артюр Делапорт, заявил, что «все побуждает нас голосовать за вотум недоверия» и добавил, что тот будет внесен немедленно после речи Лекорню о принципах его политики 7 октября.

    «Лекорню заслужил вотум недоверия. Макрону должен быть объявлен импичмент»,

    заявил глава «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон. На противоположном политическом фланге не отстает от него Марин Ле Пен: «Поражает выбор правительства практически без изменений, куда в качестве приправы запихали того, по чьей милости Франция оказалась банкротом».

    То ли у Лекорню не выдержали нервы, то ли он решил не ждать и сам ускорить неизбежное, но факт остается фактом: уже в понедельник утром он подал президенту прошение об отставке – которое было принято. Побив все рекорды, Себастьен Лекорню продержался в ранге премьера всего 26 дней. Его правительство и вовсе просуществовало меньше суток – какие-то 14 часов 10 минут, причем оно даже не было сформировано в полном составе: часть мест так и осталась вакантной.

    Когда Лекорню только был назначен на пост премьера, Марин Ле Пен назвала его «последним патроном» президента, но похоже на то, что выстрел угодил совершенно не туда, куда следовало. Парижская биржа немедленно ответила падением на 2%, реагируя на ухудшение и без того шаткой политической ситуации. Вице-президент Национального собрания Себастьен Шеню (из партии «Национальное объединение») призвал «либо распустить парламент, либо уйти в отставку, и поскорее», имея в виду Макрона.

    Марин Ле Пен, даже при том, что ей запрещено избираться, также настаивает на роспуске: «Фарс слишком затянулся». Ее племянница и вице-президент партии «Реконкиста» Марион Марешаль призвала создать «коалицию правых сил, как можно более широкую», чтобы улучшить свои позиции на выборах после вероятного роспуска Национального собрания. «Ни одна политическая партия не может победить в одиночку. В противном случае мы рискуем получить парламент без абсолютного большинства», добавила она, сославшись на случай Италии и Джорджи Мелони, чье правительство находится там у власти уже несколько лет.

    Аналогичные действия по созданию своей коалиции предпринимают и левые, и Жан-Люк Меланшон объявил, что уже сегодня днем будут организованы соответствующие консультации между разными течениями левых и ультралевых сил.

    Тем временем политологи разводят руками и даже в «Монд» констатируют, что «французская политика стала совершенно фееричной».

    Некоторые, как Эрик Сьотти, глава «Союза правых за республику», считают, что досрочные выборы в парламент можно – и даже нужно – совместить с новыми президентскими выборами. «Когда возникает кризис, единственное решение – выборы... Естественно, лучше всего было бы также провести президентские выборы, потому что парламентские выборы, за которыми через 16 месяцев последуют президентские, всегда могут создать ситуацию неопределенности».

    Остался пустяк: убедить Эммануэля Макрона, что в интересах страны он должен уйти, потому что его политика перестала соответствовать вызовам времени и приносит только неразбериху, растущее недовольство и экономические проблемы. Когда-то таким образом уйти предпочел генерал де Голль – но он был такой один.

    Главное
    В Госдуме предложили освободить от теста на знание языка детей некоторых иностранцев
    Суд Москвы передал государству землю Ходорковского и Лебедева
    Лекорню назвал три причины ухода с поста премьера Франции
    Израиль депортировал 171 активиста «Флотилии стойкости» вместе с Тунберг
    Песков увидел повод для оптимизма в оценке Трампом предложения Путина по ДСНВ
    Названы лауреаты Нобелевской премии по медицине
    Мужчина с ножом ранил двух человек у стены Цоя в Москве

    Европа придумала хитрый и сильный удар по российской нефти

    Французский президент предлагает массово задерживать в море танкеры с российской нефтью, прекрасно понимая, что арестовать их вряд ли получится. Однако смысл в том, чтобы просто задерживать суда теневого флота на пару дней или недель. И это уже способно навредить экспорту российской нефти. Чем это опасно? Подробности

    Перейти в раздел

    Путин обозначил принципы полицентричного мира

    В ходе пленарной сессии ежегодного заседания Валдайского клуба президент России Владимир Путин изложил свое видение мировых процессов и назвал главные причины нынешних конфликтов, в том числе на Украине. По его словам, прежний моноцентричный мир держался на силе и упрощенных схемах – «против лома нет приема». Новый же мир сложен как квантовая механика, где важно искусство договариваться. И в этих условиях в изменениях нуждается и ООН. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинскую ПВО побеждают российские военные программисты

    На Западе обнаружили резкое падение эффективности систем ПВО Украины, особенно дальнобойных ЗРК типа «Пэтриот». Среди причин происходящего есть ряд очевидных – например, регулярное уничтожение «Пэтриотов» российскими Вооруженными силами. Однако перед нами в том числе свидетельство применения Россией новых модификаций дальнобойных ракет. О чем идет речь? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия подвела черту под «газовой независимостью» Украины

    Отказываясь в свое время от российского газа, Украина провозглашала, что вполне способна обеспечить себя голубым топливом самостоятельно. Сегодня наконец выяснилась вся безнадежность этих попыток – и дело не только в ответных ударах России по украинской газовой инфраструктуре. В чем же еще? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Рыночек порешал. Как глобальный рынок вызвал крепостное право в России

      Часто можно встретить рассуждения, что крепостное право – явление чисто российское и полная противоположность европейскому стремлению к свободе и прогрессу. Однако существование крепостного права в России не сводится к подобного рода штампам. За решением о закрепощении крестьян стояла сложная логика и веские мотивы. Не говоря уж о том, что Россия с крепостничеством вовсе не была единственной в Восточной Европе.

    • Как Тайвань помогает России

      Тайвань стал крупнейшим мировым покупателем российской нафты и отверг требование Вашингтона о переносе половины производства полупроводников в США. Это может привести к тому, что президент США Дональд Трамп выполнит требование председателя КНР Си Цзиньпина насчет судьбы мятежного острова.

    • Чехи испортят Евросоюзу жизнь

      В Чехии завершаются выборы в парламент – и их итоги должны стать крайне неприятной новостью для Владимира Зеленского, Урсулы фон дер Ляйен и других русофобов Европы.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Говоря о мире, в Белом доме угрожают «Томагавками»

      Президент США Дональд Трамп заявляет о стремлении к миру на Украине, но при этом в администрации Белого дома обсуждают передачу ракет «Томагавк» киевскому режиму.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации