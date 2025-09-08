  • Новость часаПутин наградил Герасимова орденом Мужества
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Массовая политика уступила место личностям в истории

    В большинстве государств мира происходит балансирование между двумя экстремумами: полным исключением населения из политики, как на Западе, и его участием в ней на основе четко выраженного приоритета национального значения – как в России, Китае или Индии.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Даже Трамп не превратит Глобальный Юг в коллективный

    Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Сказки как элемент национальной безопасности

    Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.

    19 комментариев
    8 сентября 2025, 21:01 • В мире

    Отставка правительства Франции толкает к отставке Макрона

    Отставка правительства Франции толкает к отставке Макрона
    @ Mathilde Kaczkowski/Hans Lucas/Reuters

    Tекст: Валерия Вербинина

    Вот уже четвертый с начала прошлого года премьер-министр уходит в отставку во Франции – и вновь он изгнан парламентом. Происходящее уже называют «самым большим политическим кризисом за весь период Пятой республики». Мало того: все активнее звучат требования об отставке и президента Франции Эммануэля Макрона. Что происходит?

    Уже в первые часы понедельника французский портал Le Point опубликовал свою традиционную сводку новостей под заголовком «Последние часы Байру». Хотя голосование по вопросу доверия правительству на тот момент еще не состоялось, даже депутаты Национального собрания еще не успели съехаться, журналисты не сомневались в конечном результате — как, впрочем, и большинство французов.

    «Начиная с понедельника, 8 сентября, страна вновь окажется во власти очередного политического кризиса – через пятнадцать месяцев после катастрофического роспуска Национального собрания в июне 2024 года, через девять месяцев после падения правительства Мишеля Барнье», – прогнозировал и «Монд». А «Фигаро» в своем своеобразном стиле дал понять, что правительство Байру может удержаться лишь вследствие «божественного вмешательства».

    Отдельно отмечалось, что любые сценарии дальнейших событий – «маловероятное сохранение поста премьера, отставка с последующим назначением нового правительства, роспуск Национального собрания или временное исполнение должности до назначения следующего правительства» – не проясняют политическую ситуацию в стране, а запутывают ее еще сильнее.

    Камень преткновения – бюджет на следующий год, в котором правительство собралось сэкономить 43,8 млрд евро. Однако простые граждане, за счет которых собираются осуществить эту экономию, в частности, лишив их двух выходных, отчего-то не почувствовали никакой признательности. Профсоюзы призвали к забастовке, в соцсетях завирусилось движение «Заблокируем все», которое стало охватывать все больше и больше людей. И власти справедливо опасаются, что политический кризис может превратиться в социальный взрыв.

    Собственно говоря, самого Франсуа Байру нельзя назвать архитектором нынешнего кризиса – ему пришлось пожинать то, что было посеяно еще до него. В прошлом году во Франции сменились три премьер-министра, что является совершенно беспрецедентным событием для этой страны. Вдобавок случился роспуск парламента. Французская традиция, когда партия президента одновременно имеет прочные позиции в парламенте, была сломана, с одной стороны, значительным усилением крайне правых сил (точнее, сил, которые привыкли записывать в крайне правые, в первую очередь «Национального объединения» Марин Ле Пен и Жордана Барделла), а с другой – активным противостоянием последним блока левых сил.

    «Мы переживаем самый большой политический кризис за весь период Пятой республики»,

    отметил писатель и журналист Ален Дюамель в интервью «Монд». Под Пятой республикой подразумевается политическая система, которая начала функционировать в октябре 1958 года с принятием новой конституции, которая значительно расширила полномочия президента.

    «Лично я считаю, что это системный кризис, потому что сбой затрагивает все конституционные органы. Никогда еще президент республики не был настолько слаб в своих возможностях реального политического влияния. Никогда еще мы не видели таких эфемерных премьер-министров, что едва они въезжали во дворец Матиньон (резиденция премьер-министров Франции – прим. ВЗГЛЯД), мы понимали, что они долго не протянут. Никогда еще Национальное собрание не было таким неуправляемым, с разделением на три фракции, которое неизменно мешает добиться большинства», – добавил он.

    Причем нынешнее Национальное собрание образовалось в результате опрометчивости самого Эмманюэля Макрона, который неожиданно распустил предыдущее, хотя его партия имела в нем вполне комфортные позиции. Конечно, назывались причины – победа правых сил на выборах в Европарламент и настойчивые утверждения разных политиков, что в этом случае французский парламент перестал представлять изменившееся общество – но в итоге Макрон ухудшил не только положение своей партии, но и свое собственное.

    «Разумеется, я совершал ошибки, я делал вещи, которые иногда не понимали, – скромно заметил Макрон. – Без сомнения, это касается и роспуска Национального собрания». Однако ошибка – это все-таки то, что можно исправить, а когда каждое последующее действие не улучшает ситуацию, а только ухудшает ее, это называется иначе: провал. Оппозиция почувствовала, что Макрон не просто стал терять политическое чутье: его уровня уже стало не хватать в условиях сильно усложнившегося политического ландшафта. А меж тем по должности ему по-прежнему приходится принимать решения, от которых зависит жизнь миллионов людей.

    Поэтому множатся голоса, призывающие Макрона уйти в отставку. Этого требуют крайне левые и их лидер Жан-Люк Меланшон, давая понять, что в случае отказа лидеру государства следует объявить импичмент, поскольку «если и есть виновник (всех проблем), это президент республики». Ему вторит Эрик Земмур: отставка Макрона «стала бы единственным выходом из кризиса». Об отставке президента постоянно говорят Марин Ле Пен и Жордан Барделла.

    Можно сказать, что это представители непримиримой оппозиции, от которой в принципе трудно ждать поддержки, однако в конце августа Жан-Франсуа Копе, депутат от партии республиканцев, объявил, что «Эммануэль Макрон должен согласиться досрочно уйти в отставку». Раньше республиканцы не позволяли себе ничего подобного.

    Более того, Копе даже назначил президенту срок для ухода: он призвал главу государства «обратиться к французам и объявить о своем уходе через шесть месяцев, на следующий день после муниципальных выборов», напомнив, что великий генерал де Голль тоже уходил в отставку, причем даже не один раз, а дважды. Но Макрон – не де Голль ни в малейшей степени. Эрик Земмур заметил по его поводу: «даже если он знает, что его не хотят, ему не хватит сил, чтобы отказаться от власти». И это усугубляет политический тупик, в котором оказалась Франция.

    Сложившуюся ситуацию публицист «Фигаро» Николя Баверез назвал «роспуском Пятой республики», отметив, что

    «падение Франсуа Байру трагически иллюстрирует полную безответственность, которая охватила политическую систему Франции. После роспуска Национального собрания в 2024 году роспуск правительства только усугубил кризис режима».

    По его мнению, как Макрон, так и Байру преследуют свои цели, одинаково пренебрегая интересами государства: оба они ставят на «рискованные ходы», рассчитывая в итоге одержать верх, в то время как их действия «усугубляют путаницу, добавляя искусственный кризис к множеству реальных экономических, социальных и геополитических рисков. Он (т.е. Байру) так же (как и Макрон) использует форму шантажа, утверждая, что заставляет депутатов выбирать между ним и хаосом. Он также… играет на руку экстремистам, которые процветают только в тревожной обстановке и в условиях чрезвычайной ситуации… И он тоже (как и Макрон) проиграл свою игру заранее…»

    В чем-то заседание Национального собрания 8 сентября напоминало постановку пьесы, финал которой известен заранее. Еще до сеанса стало известно, что Байру собирается произнести часовую речь, но, к счастью, он высказался короче. Он говорил о разбухании госдолга, сравнил государство с кораблем, объявил, что депутаты «имеют власть отправить правительство в отставку», но им не удастся игнорировать действительность. После него выступали представители различных фракций парламента, меж тем как французские СМИ уже распространяли информацию, что официально Байру представит свою отставку Макрону завтра утром.

    На трибуне меж тем все чащи звучали упреки в адрес уже не Байру, а президента Франции. Как заметил Эрик Сьотти, депутат «Союза правых за республику»: «Восемь лет вы чиркали спичками над лужами с керосином, а мы должны доверять вам тушение пожара?». Марин Ле Пен назвала голосование «концом агонии призрачного правительства».  А депутат «Непокоренной Франции» Матильда Пано заявила с трибуны:

    «Уходите сегодня, мсье Байру, и пусть Эмманюэль Макрон отправится за вами следом, у народа кончается терпение».

    Итоги голосования не принесли никаких сюрпризов: из присутствующих депутатов лишь 194 высказались в пользу правительства, а 364 отказали ему в доверии, что автоматически означает его отставку. Еще 15 депутатов предпочли воздержаться. Таким образом, Франсуа Байру стал первым премьером Пятой республики, который был отправлен в отставку после голосования по вопросу о доверии правительству.

    Среди возможных преемников премьера называют Себастьена Лекорню, Жеральда Дарманена, Катрин Вотрен, Эрика Ломбара, Ксавье Бертрана и Жан-Ива Ле Дриана. Чаще всего звучит имя министра обороны и преданного макрониста Лекорню, которое, впрочем, не вызывает у оппозиции особого энтузиазма. Как отметил Жан-Филипп Танги, депутат «Национального объединения», «мсье Лекорню милый человек», но «кончится тем, скорее всего, что мы отправим его в отставку, потому что проект бюджета останется тот же самый».

    В прощальном слове Франсуа Байру назвал свою работу в правительстве «месяцами настоящего счастья». Теперь это счастье испытает кто-то другой — с проектом бюджета, против которого ополчились все оппозиционные партии и большинство граждан, с президентом, который совершает промах за промахом, и с раздираемым противоречиями парламентом. Шоу должно продолжаться.

