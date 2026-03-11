Одна из главных целей СВО – недопущение натовских контингентов на Украине и размещения ракет с ядерными боеголовками под Харьковом или Одессой. А ведь этой проблемы могло и не быть, если бы в 1990 году Горбачев повел себя по-другому.28 комментариев
Ветераны СВО прошли профориентацию и обучение в сфере IT и психологии
Ветераны спецоперации на Украине осваивают новые профессии с поддержкой Народного фронта и ведущих российских компаний, среди которых востребованы IT-специальности.
Ветераны спецоперации на Украине получают поддержку в профессиональной ориентации и обучении благодаря Народному фронту. Организация помогает бойцам освоить новые навыки, оформить необходимые документы и выбрать подходящие образовательные программы. Крупные российские компании также активно подключаются, предлагая ветеранам специализированные обучающие курсы и вакансии, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Одной из таких инициатив стал проект «Киберзащитник». В течение трех недель ветераны с инвалидностью изучают основы IT, методы киберзащиты, проходят тренинги по поиску работы и посещают ярмарки вакансий. По словам руководителя проекта Дмитрия Найдёнова, программа рассчитана на людей с минимальными знаниями: «Мы берем ребят с минимальным уровнем знаний. Им нужно время на реадаптацию, поэтому погружаем в профессию постепенно. Показываем, как работают крупные IT-компании. Рассказываем как его писать резюме, как искать вакансии, как на них откликаться. В конце проекта мы организуем ярмарку вакансий – стараемся привлечь как можно больше работодателей, и с каждым разом их становится больше. У многих ребят сразу после обучения появляются предложения по работе».
Ветеран Дмитрий Пытаев, получивший тяжелые ранения на фронте, стал одним из участников проекта. После лечения и протезирования он прошел профориентацию при содействии Народного фронта и начал обучение в сфере информационной безопасности. Дмитрий отметил, что благодаря программе он получил практические знания, прошел несколько собеседований и теперь ищет работу, подчеркнув важность дистанционной занятости для людей с инвалидностью.
Другой пример – история Александра Антонова, лишившегося зрения после ранения. На заседании Совета при Президенте по стратегическому развитию руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов рассказал Владимиру Путину о том, как Александр помогает другим бойцам адаптироваться к гражданской жизни. Антонов получает образование клинического психолога в Военно-медицинской академии, где для него разработана индивидуальная программа обучения. Он отмечает, что поддержка государства и Народного фронта позволяет ветеранам реализоваться и вновь почувствовать себя частью общества.
Преподаватели и представители компаний, работающих с такими программами, подчеркивают, что ветераны быстро осваивают новые профессии и демонстрируют высокие результаты, что подтверждает востребованность подобных социальных инициатив.