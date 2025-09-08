Однополярный мир будет заменен региональным – региональные лидеры станут самостоятельно решать проблемы своего региона. Здесь философия БРИКС и ШОС, подразумевающая уважение суверенитета и принцип неделимой безопасности, более чем актуальна. И Трамп своими действиями эту философию сейчас невольно продвигает.0 комментариев
The Spectator: Франция при Макроне утратила влияние на мировой арене
С каждым днем пребывания Эммануэля Макрона у власти Франция сталкивается с усиливающейся политической нестабильностью и падением своего международного авторитета, пишет обозреватель британского журнала The Spectator Гэвин Мортимер.
Франция все больше теряет авторитет на мировой арене при президенте Эммануэле Макроне, сообщает ТАСС со ссылкой на британский журнал The Spectator.
Обозреватель Гэвин Мортимер отмечает, что политическая нестабильность в стране нарастает, а позиции Франции ослабевают с каждым днем пребывания Макрона у власти.
«Президент продолжает гордо вышагивать по международной арене, обмениваясь объятиями и рукопожатиями с другими столь же некомпетентными европейскими лидерами. Но за пределами Западной Европы никто не воспринимает Макрона всерьез», – заявил Мортимер. По оценке автора, Франции грозит неделя крайней нестабильности: в начале недели пройдет голосование в парламенте, а в среду ожидаются массовые протесты с лозунгом «Заблокируем все».
Мортимер также отметил, что правительство Франсуа Байру в текущем году не сумело добиться значимых результатов, вызвав лишь раздражение и разочарование избирателей. Он подчеркнул, что французы устали от своего политического класса.
