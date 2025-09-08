Tекст: Дмитрий Зубарев

Франция все больше теряет авторитет на мировой арене при президенте Эммануэле Макроне, сообщает ТАСС со ссылкой на британский журнал The Spectator.

Обозреватель Гэвин Мортимер отмечает, что политическая нестабильность в стране нарастает, а позиции Франции ослабевают с каждым днем пребывания Макрона у власти.

«Президент продолжает гордо вышагивать по международной арене, обмениваясь объятиями и рукопожатиями с другими столь же некомпетентными европейскими лидерами. Но за пределами Западной Европы никто не воспринимает Макрона всерьез», – заявил Мортимер. По оценке автора, Франции грозит неделя крайней нестабильности: в начале недели пройдет голосование в парламенте, а в среду ожидаются массовые протесты с лозунгом «Заблокируем все».

Мортимер также отметил, что правительство Франсуа Байру в текущем году не сумело добиться значимых результатов, вызвав лишь раздражение и разочарование избирателей. Он подчеркнул, что французы устали от своего политического класса.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Марин Ле Пен сыграла ключевую роль в смене премьер-министра Франции Франсуа Байру. Президенту Эммануэлю Макрону угрожает политический кризис после его ухода с поста. Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен ранее назвала управление Францией похожим на руководство ослами.