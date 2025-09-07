В одной из онлайн-игр мальчик познакомился с девочкой. Она написала ему в мессенджер, и они начали мило общаться. А потом мальчику позвонил «майор» и сказал, что теперь задача – узнать банковские пароли родителей. А то всех посадят в тюрьму.8 комментариев
AgoraVox: Макрон обвиняет Россию во всех проблемах Франции
Французский президент Эммануэль Макрон пытается использовать заявления о «российском вмешательстве» как ширму, чтобы прикрыть свои ошибки, он обвиняет Россию во всех проблемах Франции, пишет портал AgoraVox.
«Эммануэль Макрон снова начал говорить нам о том, что Россия угрожает Франции», – приводит РИА «Новости» текст материала AgoraVox.
Авторы публикации подчеркивают, что разговоры о так называемом «российском вмешательстве» не имеют отношения к дефициту бюджета, проблемам образования и прочим трудностям, которые испытывает Франция.
В публикации говорится, что за последние восемь лет президент вел Францию «к хаосу и катастрофе». AgoraVox считает, что тема «вмешательства» России используется Макроном в попытке избежать ответственности перед гражданами за реальные трудности внутри страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во Франции ожидаются масштабные ограничения государственных расходов. В стране усилились настроения в поддержку проведения национальной забастовки.
В августе премьер-министр Франции Франсуа Байру заявил, что вопрос о доверии правительству будет рассмотрен на внеочередной сессии парламента 8 сентября. Оппозиционные партии «Национальное объединение», «Непокоренная Франция», «Зеленые» и социалисты заявили, что не поддержат кабинет министров.
В начале декабря Национальное собрание Франции приняло резолюцию о недоверии правительству Мишеля Барнье. Макрон утвердил состав нового правительства. Его возглавил Байру, ставший четвертым премьером за год.