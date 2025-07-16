Французов подвергнут «шоковой терапии» ради войны с Россией

Tекст: Валерия Вербинина

Премьер-министр Франции Франсуа Байру анонсировал 15 июля грядущий бюджет страны. Цель бюджета на 2026 год была объявлена заранее – 40 млрд евро экономии, но даже провластная газета Le Monde назвала ее «чрезвычайно проблематичным политическим фетишем». Само собой, такая красивая цифра появилась не от хорошей жизни, а из-за того, что Франция катится в долговую яму и при этом собирается еще значительно нарастить расходы на оборону.

Тем более что за день до того во Франции был опубликован стратегический обзор на 2025 год от Генерального секретариата по вопросам национальной безопасности и обороны Франции (SGDSN). В нем утверждается, что в ближайшие три-пять лет якобы возможна военная эскалация в Европе со стороны России, включая возможные действия в Молдавии, на Балканах и даже против стран НАТО. Термины «Россия», «российский» и «Москва» упоминаются в обзоре более 80 раз.

С одной стороны, госдолг растет, как и проценты по его обслуживанию, а с другой – танки и атомные бомбы сами себя не сделают. Тем не менее 40 млрд евро экономии, по расчетам экономистов, должны позволить немного перевести дух и обуздать инфляцию. Другое дело, что способов выкроить такие деньги немного.

К примеру, эксперты изначально предполагали, что правительство может пойти на заморозку увеличения государственных расходов, а также на отмену индексации пенсий, пособий и прочих социальных выплат. Это значит, что они не будут увеличены сообразно с уровнем инфляции и останутся на прежнем уровне.

Не были забыты и налоги. Дело в том, что во Франции индексируются не только пенсии и прочие социальные выплаты, но и различные уровни дохода, с которых платятся налоги. Было подсчитано, что если отменить индексацию в этой сфере, то бюджет получит еще 1,2 млрд евро.

Раздавались и голоса, призывавшие не мелочиться, а сразу обложить налогами самых богатых. Например, левые мечтают ввести так называемый налог Зюкмана (названный так по фамилии французского экономиста Габриэля Зюкмана). Суть предложения заключается в том, чтобы примерно 1,8 тыс. сверхбогатых налогоплательщиков, у каждого из которых имеется собственности более чем на 100 млн, в год платили по 2% от того, чем они владеют. Ежегодно такой налог должен давать около 20 млрд евро. Наконец, некоторые предлагали просто-напросто взять и увеличить НДС, но и левые, и ультраправое «Национальное объединение» высказались категорически против.

Еще до официального выступления Байру стало известно, что правительство собирается ужимать «социальные расходы, не затрагивая крупные состояния». Если верить органу коммунистов L’Humanite, наибольшую озабоченность у левых вызвали планы «реформирования системы медицинского страхования путем усиления борьбы с мошенничеством, изменения системы суточных выплат (по болезни) или сокращения возмещения расходов на некоторые виды лечения», что в первую очередь должно будет коснуться «программы страхования на случай длительной болезни». По подсчетам экономистов, такая экономия должна будет дать 3,9 млрд евро – причем это почти что та самая сумма, на которую предполагается увеличить затраты на военно-промышленный комплекс.

Наконец во вторник правительство представило свой проект бюджета, оправдав худшие ожидания. Во-первых, сэкономить требуется не 40 млрд, а уже 43,8 млрд, чтобы удержать инфляцию на уровне 4,6% ВВП. Потому что «каждую секунду наш долг увеличивается на 5 тыс. евро» – и так жить дальше нельзя. Как заметил Байру, «каждому придется сделать свой вклад в общее дело».

Бюджетные расходы (кроме ВПК) в 2026-м будут заморожены на уровне 2025-го, как и предсказывали специалисты. Индексация пенсий, социальных выплат и т. д. отменяется – опять же, как и было предсказано. Будет проводиться сокращение государственного аппарата – треть чиновников, которые уходят на пенсию, не будет заменяться новыми.

Как и ожидалось, пострадает медицинское страхование. Французы привыкли к тому, что стоимость всех лекарств им возмещает государство. Начиная с 2026 года лекарства, «не связанные напрямую с заявленным диагнозом» у пациентов, страдающих затяжными болезнями, оплачиваться не будут. Будут ужесточены правила выдачи оплачиваемых бюллетеней, усилена борьба с мошенничествами в социальной сфере, а также с уходом от уплаты налогов.

Обладателям самых больших доходов придется раскошелиться на «взнос солидарности». На эту животрепещущую тему, впрочем, премьер-министр предпочел выражаться крайне скромно и даже загадочно – что содержание этого взноса будет определено «компетентными комиссиями обеих палат» и что «посредством этого взноса обладатели самых крупных доходов будут участвовать во вкладе всей нации».

Также премьер-министр призвал граждан «работать больше», а так как праздники вредят работе, предложил два из них отменить. Под раздачу попали понедельник после Пасхи и 8 мая – день победы во Второй мировой войне, «потому что в мае и так слишком много выходных».

Не были забыты и модницы, которые привыкли заказывать дешевую одежду на китайских онлайн-платформах и получать их почтой. Теперь за каждую такую мелкую посылку придется платить отдельный налог, а французам «придется пересмотреть свои потребительские привычки». И вообще надо защитить французское производство от «нечестной конкуренции».

За считанные часы до того, как Байру представил свой проект бюджета, президент Эммануэль Макрон устроил очередное выступление по телевидению, дав гражданам понять, что им придется затянуть пояса, потому что военно-промышленный комплекс требует существенного увеличения финансирования. Как заявил президент, с 1945-го – года окончания Второй мировой войны – «свобода еще не была в такой опасности», да и вообще «мы должны быть способны противостоять российской угрозе».

Поэтому военный бюджет должен быть увеличен на 3,5 млрд в следующем году и еще на 3 млрд – в 2027-м.

Как съязвил в своих соцсетях депутат «Непокоренной Франции» Франсуа Рюффен, говоря о Макроне: «Человек, при котором рекордными темпами вырос дефицит бюджета и который осыпал своих богатых друзей золотом, требует от французов жертв». Однако не стоит забывать, что в распоряжении оппозиции имеются не только язвительные замечания.

Как заявил лидер «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон после представления скандального проекта бюджета, «Байру должен уйти». Коммунист Фабьен Руссель возмутился, что «мы видим попытку ограбления организованной бандой» – именно так он расценил заморозку пенсий и пособий и попытку реформы системы медицинского страхования. Глава «Национального объединения» Марин Ле Пен прямо заявила, что «если Байру не отзовет свой план, мы проголосуем за вотум недоверия правительству». По словам депутата «Непокоренной Франции» Эрика Кокереля, в этом проекте бюджета «все является красной линией». Профсоюзы также высказались категорически против и собираются устраивать демонстрации в знак протеста.

Теперь над будущим бюджета повис большой знак вопроса – крайне левые и крайне правые уже смогли в недавнем прошлом объединиться, чтобы избавиться от правительства Барнье, так что и правительство Байру может проследовать в том же направлении. И хотя французские СМИ именуют манеру премьера «шоковой терапией», подразумевая тем самым, что она вполне оправдана, на самом деле суть этой терапии заключается в том, что французы должны будут меньше есть, больше работать и не болеть, чтобы страна могла производить больше оружия – и готовиться к войне с Россией.