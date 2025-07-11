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    Америка постепенно разжигает боевой запал Европы

    Америка постепенно разжигает боевой запал Европы
    @ Kin Cheung/AP/TASS

    Tекст: Андрей Резчиков

    Европа окончательно отказалась от дипломатических путей урегулирования украинского кризиса. Об этом можно судить по итогам франко-британского саммита и встречи «коалиции желающих». Теперь в Европе заговорили о планах патрулировать воздушное и морское пространство Украины и разместить на ее территории десятки тысяч военных. По мнению экспертов, «ястребиная» риторика Европы отражает настроения Дональда Трампа, который пока не добился успеха по урегулированию украинского конфликта.

    На этой неделе по итогам франко-британского саммита в Лондоне и встречи «коалиции желающих» президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что после возможного соглашения о прекращении огня на Украине участники переговоров намерены патрулировать воздушное и морское пространство страны.

    По словам Макрона, патрулированием займется коалиция из 30 стран-партнеров. Главная цель – «обеспечить восстановление украинской армии». Французский лидер охарактеризовал инициативу как «стратегический сигнал» Москве.

    Также обещано увеличить до 50 тыс. человек Объединенные франко-британские экспедиционные силы (CJEF), которые станут основой для будущих международных соединений по обеспечению прекращения огня на Украине. «Мы переводим эти совместные силы с бригады на уровень армейского корпуса, способного быть задействованным в крупном сражении», – пояснил Макрон.

    В ходе саммита премьер-министр Британии Кир Стармер сообщил, что «коалицией желающих» уже открыт и действует штаб в Париже. Командные структуры коалиции пока дорабатываются. В случае размещения контингента на Украине планируется «создание координационного центра в Киеве», который возглавит «двухзвездный офицер британской армии».

    Тем временем в США, как выяснили местные СМИ, сейчас рассматривают вариант передачи вооружений Киеву через посредников из числа стран НАТО. Это позволит обойти прямые ограничения. Продажи американского оружия на Украину могут касаться не только оборонительных, но и наступательных систем.

    О том, что дипломатические методы урегулирования ситуации на Украине полностью «исчерпаны», ранее на этой неделе заявил в бундестаге Канцлер Германии Фридрих Мерц. В ходе своего выступления на конференции по вопросам восстановления Украины в Риме Мерц говорил о намерении ФРГ приобрести в США дополнительные ЗРК Patriot для передачи Киеву.

    Политик также обратился с кратким посланием в адрес президента России Владимира Путина со словами «мы не сдадимся». Он подчеркнул, что Европа должна проявлять единство в вопросах поддержки Украины.

    В ходе той же римской конференции Владимир Зеленский тоже дал понять, что Киев не заинтересован в урегулировании конфликта дипломатическими методами. Он говорил, что диалог с Москвой невозможен до завершения ранее согласованных обменов между сторонами.

    Кроме того, в начале недели Макрон в ходе визита в Британию пообещал, что европейцы «никогда ней покинут Украину». Подтверждением этого он назвал запуск «коалиции желающих» в феврале прошлого года. По словам Макрона, в Европе никогда не примут «теории, что более сильный прав».

    По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, «в целом такая настырность европейских руководителей, конечно, укладывается в общую канву нынешних настроений, настроений милитаристских, конфронтационных, антироссийских». В связи с этим «можно выразить только сожаление», так как подобная позиция европейских стран усиливает напряженность и не способствует поиску мирных решений.

    По его словам, решение США продавать вооружение НАТО с последующей передачей Украине – лишь вопрос бизнеса для Вашингтона: «От перемены слагаемых сумма не меняется. Все равно происходит накачка Украины оружием». А что касается риторики Мерца, то канцлер, считает Песков, активно продвигает идею агрессивной мобилизации Европы против России.

    В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Москва будет учитывать усиливающийся курс стран Европы на милитаризацию при планировании всех сфер своей деятельности. В ходе пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях АСЕАН в Куала-Лумпуре министр обратил внимание на заявления европейских лидеров и особенно слова Мерца про исчерпание дипломатических методов урегулирования на Украине и милитаризацию Германии. Лавров назвал подобную позицию «полным бредом» и указал, что это делается за счет немецкого народа.

    Эксперты считают, что европейские политики вернулись к «ястребиной» риторике в адрес России после заявлений президента США Дональда Трампа о недовольстве процессом урегулирования украинского кризиса. Иными словами, эмоциональные реакции Трампа «перевозбудили» лидеров так называемой «евротройки». При этом Россия даст ответ и на планы европейцев дальше накачивать Украину оружием, а на намерение ввести войска на территорию страны.

    «Судя по всему, Трамп добился от ЕС закупок американского оружия для Украины. Кроме того, президент США, похоже, «отсоединил» ядерные арсеналы Великобритании и Франции, то есть в случае прямой угрозы применения ядерного оружия в конфликте Запада с Россией отдуваться будет Европа»,

    – отметил военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, президент США также пошел на то, чтобы европейцы вкладывались в свой оборонно-промышленный комплекс, который особенно развит во Франции и Германии: «Трамп делает это, чтобы США не оказались втянуты в прямой конфликт с Россией, потому что при таком сценарии вероятен обмен ядерными ударами».

    И несмотря на то, что сам Вашингтон не отказывается от мирного трека на переговорах с Москвой, о чем говорит состоявшаяся на днях встреча Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, «ястребиная» риторика европейских лидеров, отмечает Леонков, вполне согласуется с позицией американцев, так как подобная политика ЕС «самоуничтожает» Европу как конкурента Штатов.

    В свою очередь Андрей Кошкин, завкафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова, отмечает, что европейские лидеры ужесточили риторику сразу после того, как Трамп выразил недовольство результатами прямых переговоров России и Украины.

    «Сигналы Трампа превратились в некий информационный контур, в который вписались «ястребиные» выступления тех европейских лидеров, которые пытаются удержаться у власти за счет внешней конъюнктуры. Это прежде всего Макрон и Стармер. Но и Мерц понимает, что ему выгоднее позиционировать себя помощником Вашингтона».

    Эксперты не считают сюрпризом вероятность того, что ВСУ начнут получать американское оружие за счет европейцев – причем как оборонительное, так и наступательное, включая легкую бронетехнику. Что касается оборонительных вооружений, то Трамп уже требовал от Германии передать Украине несколько батарей комплексов Patriot.

    «Но напрямую американские «Пэтриоты» на Украину не пойдут, у США их мало осталось. Производственные возможности американцев ограничены: если до начала СВО выпускалось до 300 ракет в год, то на 2026 год заложено всего 223 ракеты. Причем цена на них для Европы вырастет в четыре раза», – отметил Леонков.

    Отдельно британцы собираются передать Украине большое количество ПЗРК Starstreak, которые можно устанавливать на бронированные машины: «Я подозреваю, что эти ракеты в первую очередь будут предназначаться для «Гераней», от которых у украинцев нет спасения. Но этими ПЗРК должны управлять опытные операторы, иначе в цель они не попадут».

    По мнению Кошкина, благодаря созданной Трампом схеме, на Украину может поступать еще больше оружия, чем сейчас. Однако будущие поставки, полагает Леонков, не будут такими масштабными, как в ходе первого года СВО: «Они будут осуществляться по принципу, чтобы Украина продержалась как можно дольше. Европе и США нужен определенный период, чтобы провести у себя военные реформы, но при этом продолжать максимально ослаблять Россию».

    Однако, как напомнил Леонков, Москва уже готова к подобным сценариям. «У нас своя программа. Было воссоздано два военных округа – Ленинградский и Московский. Увеличивается количество воинских частей. Расширен гособоронзаказ. В войска передаются самые современные вооружения. Работа идет», – перечислил спикер.

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