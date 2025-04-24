Tекст: Андрей Резчиков,

Анастасия Куликова

Все больше стран заявляют о том, что ради скорейшего урегулирования украинского конфликта Киеву придется пойти на территориальные уступки. В четверг об этом заявил один из главных союзников Украины – президент Польши Анджей Дуда. По его словам, Киев не сможет сохранить все свои позиции при достижении соглашения с Россией и «в какой-то мере придется уступить». «Это должен быть компромисс», – указал политик.

К такому же мнению, как пишет британская пресса, склоняются в Лондоне, Париже и Берлине. В частности, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются убедить Киев рассмотреть вариант территориальных уступок в финальной фазе переговоров ради достижения мира.

Кроме того, Лондон и Париж якобы пересмотрели планы по отправке военных на Украину. По данным газеты The Times, позиция европейской «коалиции желающих» смягчилась после переговоров в Лондоне. Как отмечает издание, некоторые чиновники беспокоятся, что Россия сочтет британско-французскую миссию односторонней и не примет ее.

Напомним, накануне в британской столице должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. Но госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф отменили визит, а затем от участия во встрече отказались и министры иностранных дел Британии, Франции и Германии. В результате встреча прошла на более низком уровне.

Впрочем, это оказалось не единственной «перемогой» для киевского руководства. В среду Дональд Трамп раскритиковал заявление Владимира Зеленского о статусе Крыма. В соцсети Truth Social президент США подчеркнул, что неготовность украинских властей признать суверенитет России над полуостровом не дает возможности странам «выбраться из сложившегося безумия».

Он напомнил, что Киев утратил фактический контроль над регионом «много лет назад, еще при Обаме». «Если Зеленский хочет Крым, почему он не боролся за него все это время?» – отметил Трамп. По его мнению, именно из-за подобных заявлений украинских властей «так сложно урегулировать текущую войну».

Однако Зеленский, похоже, не прислушался к требованиям Трампа и отправился в ЮАР, где президент республики Сирил Рамафоса также называл территориальные уступки Украины «одной из предпосылок» мирного урегулирования.

«И это должно стать ключевым компонентом в переговорном процессе», – заявил южноафриканский лидер.

В экспертной среде отмечают, что провал переговоров в Лондоне позволил многим странам мира независимо от своего отношения к России изменить публичный подход к Украине. Именно с этим связаны призывы к территориальным уступкам, а также смягчения тех или иных военных планов европейских «ястребов».

«Отказ госсекретаря США приехать в Лондон на обсуждение «плана Владимира Зеленского» сильно подействовал на непримиримую позицию Британии, Германии и Франции. Европейцы сошлись во мнении, что им не по силам быть в оппозиции к Вашингтону и отвергать предложения Дональда Трампа по мирному процессу на Украине», – считает германский политолог Александр Рар.

По его мнению, именно этим объясняется вероятное смягчение позиции «коалиции желающих». Собеседник указал, что Зеленский пытается «всеми способами поссорить Европу и Соединенные Штаты». «Таким образом он надеется получать обещанную поддержку хотя бы от первых. При этом если Россия и США согласуют план урегулирования конфликта, тогда Зеленский попадает в полную изоляцию и абсолютно проигрышную ситуацию», – полагает эксперт.

Рар объясняет: европейцам будет «наплевать» на Украину, если речь зайдет о риске для них «потерять своего защитника в лице Америки». «Они просто стали понимать, что идти против воли Трампа означает расколоть НАТО», – уточнил политолог. Поэтому, вероятно, некоторые политики в Европе предпринимают попытки убедить Зеленского пойти на уступки.

«В результате, я думаю, это приведет к разделу Украины, демилитаризации центральной части страны и возможному принятию ее в Евросоюз в качестве протектората. Украина также откажется от идеи стать членом НАТО. Еще одним итогом станет новый разворот в энергетическом сотрудничестве США и России», – рассуждает Рар.

«В целом же призывы к Украине пойти на территориальные уступки связаны с тем, что она проиграла в этом конфликте. Международное сообщество, как и любое общество, реагирует на тенденции»,

– считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

Как пояснил эксперт, «когда становится понятно, кто победил, высказываться по поводу конфликта проще»: «Теперь не надо плыть против течения. К тому же все больше стран ощущают на себе негативные последствия конфликта – это и колебание цен на продовольствие, и угрозы судоходству, и другие вопросы безопасности».

«При этом разговоры о том, что территориальная целостность является священной коровой международных отношений – это нарратив, который европейцы давно навязывают России.

Да, в Уставе ООН есть пункт о принципах территориальной целостности государств, но там же есть пункт о праве наций на самоопределение. Также среди этих пунктов нет иерархии, о чем неоднократно говорили в Москве», – уточнил эксперт.

Ткаченко также напомнил о давней позиции главы МИД России Сергея Лаврова о том, что территориальная целостность может и должна распространяться только на те государства, чье правительство в полной мере представляет интересы своего народа, включая вопросы языка, культуры и веры.

«Статья первая Устава ООН: каждый обязан соблюдать, обеспечивать соблюдение прав любого человека, независимо от расы, пола, языка или религии. Язык и религия прямо упомянуты в Уставе ООН, на который нашим западным коллегам наплевать... Поэтому будем доказывать, правда – она на нашей стороне», – отмечал Лавров в интервью «Коммерсанту».

«Если вы члены ООН, вы должны уважать Устав во всей его полноте… Территориальная целостность уважается у тех государств, чьи правительства представляют весь народ, живущий на данной территории»,

– добавил министр, напомнив, что власти в Киеве «не представляют родственников тех, кого они сожгли в Одессе, не представляют тех детей, которых они мучили в Донбассе».

Ткаченко также отметил, что после 1991 года в Европе, да и во всем мире, границы менялись неоднократно. И если эти изменения проходили в интересах стран Запада, как в случае с Югославией, тогда в ЕС и США не расценивали эти действия как нарушение международного права или «порядка, основанного на правилах».

Однако в случае, если мировое сообщество пойдет по пути официального признания Крыма, Донбасса и Новороссии российскими, это станет прецедентом для разрешения других конфликтов. «Это даст многим народам, от курдов до африканцев, возможность обращаться к российскому опыту как к хорошей идее», – полагает Ткаченко.