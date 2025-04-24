  • Новость часаТрамп отказался обсуждать ужесточение санкций против России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Трамп указал на «большие уступки» со стороны России
    Подполье сообщило о ликвидации 20 наемников из стран НАТО в Харькове
    Глава Пентагона лично наносит себе макияж перед выступлениями
    Комитет ООН заявил о дискриминации русскоязычных на Украине
    Адвокат объяснил, почему генерала Попова не отправили на СВО
    Блогер из России арестован в Бишкеке по обвинению в наемничестве
    Президент Хорватии назвал Украину «слишком капризной» для ЕС
    Источник описал, какие запросы к России озвучит Уиткофф
    Мнения
    Анна Долгарева Анна Долгарева Войну вывозит человек в бронежилете

    Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.

    2 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв «Прозрение» США связано с их интересами

    Было бы наивно полагать, что раньше США занимали настолько жесткую позицию в отношении российских интересов просто потому, что плохо нас понимали.

    0 комментариев
    Андрей Полонский Андрей Полонский Паша Техник, Кишлак и Бледный – как примеры для подражания

    Может оказаться, что позиция самых противоречивых и неоднозначных культурных героев дает больше для идеологической борьбы и политической мобилизации целых поколений, чем все правильные лозунги.

    27 комментариев
    24 апреля 2025, 21:05 • В мире

    Мир начинает признание проигрыша Украины

    Мир начинает признание проигрыша Украины
    @ Evan Vucci/AP/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков,
    Анастасия Куликова

    Сразу несколько стран в разных регионах мира начали убеждать Киев пойти на территориальные уступки ради заключения соглашения с Россией. Вслед за США об этом задумались в Европе, а президент Польши Анджей Дуда прямо заявил, что Украине «в какой-то мере придется уступить». В таком же ключе высказался президент ЮАР Сирил Рамафоса. Как говорят эксперты, Украину де-факто признали проигравшей стороной в конфликте – и этот прецедент будет иметь последствия.

    Все больше стран заявляют о том, что ради скорейшего урегулирования украинского конфликта Киеву придется пойти на территориальные уступки. В четверг об этом заявил один из главных союзников Украины – президент Польши Анджей Дуда. По его словам, Киев не сможет сохранить все свои позиции при достижении соглашения с Россией и «в какой-то мере придется уступить». «Это должен быть компромисс», – указал политик.

    К такому же мнению, как пишет британская пресса, склоняются в Лондоне, Париже и Берлине. В частности, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются убедить Киев рассмотреть вариант территориальных уступок в финальной фазе переговоров ради достижения мира.

    Кроме того, Лондон и Париж якобы пересмотрели планы по отправке военных на Украину. По данным газеты The Times, позиция европейской «коалиции желающих» смягчилась после переговоров в Лондоне. Как отмечает издание, некоторые чиновники беспокоятся, что Россия сочтет британско-французскую миссию односторонней и не примет ее.

    Напомним, накануне в британской столице должны были состояться переговоры американской, европейской и украинской делегаций по урегулированию конфликта. Но госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф отменили визит, а затем от участия во встрече отказались и министры иностранных дел Британии, Франции и Германии. В результате встреча прошла на более низком уровне.

    Впрочем, это оказалось не единственной «перемогой» для киевского руководства. В среду Дональд Трамп раскритиковал заявление Владимира Зеленского о статусе Крыма. В соцсети Truth Social президент США подчеркнул, что неготовность украинских властей признать суверенитет России над полуостровом не дает возможности странам «выбраться из сложившегося безумия».

    Он напомнил, что Киев утратил фактический контроль над регионом «много лет назад, еще при Обаме». «Если Зеленский хочет Крым, почему он не боролся за него все это время?» – отметил Трамп. По его мнению, именно из-за подобных заявлений украинских властей «так сложно урегулировать текущую войну».

    Однако Зеленский, похоже, не прислушался к требованиям Трампа и отправился в ЮАР, где президент республики Сирил Рамафоса также называл территориальные уступки Украины «одной из предпосылок» мирного урегулирования.

    «И это должно стать ключевым компонентом в переговорном процессе», – заявил южноафриканский лидер.

    В экспертной среде отмечают, что провал переговоров в Лондоне позволил многим странам мира независимо от своего отношения к России изменить публичный подход к Украине. Именно с этим связаны призывы к территориальным уступкам, а также смягчения тех или иных военных планов европейских «ястребов».

    «Отказ госсекретаря США приехать в Лондон на обсуждение «плана Владимира Зеленского» сильно подействовал на непримиримую позицию Британии, Германии и Франции. Европейцы сошлись во мнении, что им не по силам быть в оппозиции к Вашингтону и отвергать предложения Дональда Трампа по мирному процессу на Украине», – считает германский политолог Александр Рар.

    По его мнению, именно этим объясняется вероятное смягчение позиции «коалиции желающих». Собеседник указал, что Зеленский пытается «всеми способами поссорить Европу и Соединенные Штаты». «Таким образом он надеется получать обещанную поддержку хотя бы от первых. При этом если Россия и США согласуют план урегулирования конфликта, тогда Зеленский попадает в полную изоляцию и абсолютно проигрышную ситуацию», – полагает эксперт.

    Рар объясняет: европейцам будет «наплевать» на Украину, если речь зайдет о риске для них «потерять своего защитника в лице Америки». «Они просто стали понимать, что идти против воли Трампа означает расколоть НАТО», – уточнил политолог. Поэтому, вероятно, некоторые политики в Европе предпринимают попытки убедить Зеленского пойти на уступки.

    «В результате, я думаю, это приведет к разделу Украины, демилитаризации центральной части страны и возможному принятию ее в Евросоюз в качестве протектората. Украина также откажется от идеи стать членом НАТО. Еще одним итогом станет новый разворот в энергетическом сотрудничестве США и России», – рассуждает Рар.

    «В целом же призывы к Украине пойти на территориальные уступки связаны с тем, что она проиграла в этом конфликте. Международное сообщество, как и любое общество, реагирует на тенденции»,

    – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    Как пояснил эксперт, «когда становится понятно, кто победил, высказываться по поводу конфликта проще»: «Теперь не надо плыть против течения. К тому же все больше стран ощущают на себе негативные последствия конфликта – это и колебание цен на продовольствие, и угрозы судоходству, и другие вопросы безопасности».

    «При этом разговоры о том, что территориальная целостность является священной коровой международных отношений – это нарратив, который европейцы давно навязывают России.

    Да, в Уставе ООН есть пункт о принципах территориальной целостности государств, но там же есть пункт о праве наций на самоопределение. Также среди этих пунктов нет иерархии, о чем неоднократно говорили в Москве», – уточнил эксперт.

    Ткаченко также напомнил о давней позиции главы МИД России Сергея Лаврова о том, что территориальная целостность может и должна распространяться только на те государства, чье правительство в полной мере представляет интересы своего народа, включая вопросы языка, культуры и веры.

    «Статья первая Устава ООН: каждый обязан соблюдать, обеспечивать соблюдение прав любого человека, независимо от расы, пола, языка или религии. Язык и религия прямо упомянуты в Уставе ООН, на который нашим западным коллегам наплевать... Поэтому будем доказывать, правда – она на нашей стороне», – отмечал Лавров в интервью «Коммерсанту».

    «Если вы члены ООН, вы должны уважать Устав во всей его полноте… Территориальная целостность уважается у тех государств, чьи правительства представляют весь народ, живущий на данной территории»,

    – добавил министр, напомнив, что власти в Киеве «не представляют родственников тех, кого они сожгли в Одессе, не представляют тех детей, которых они мучили в Донбассе».

    Ткаченко также отметил, что после 1991 года в Европе, да и во всем мире, границы менялись неоднократно. И если эти изменения проходили в интересах стран Запада, как в случае с Югославией, тогда в ЕС и США не расценивали эти действия как нарушение международного права или «порядка, основанного на правилах».

    Однако в случае, если мировое сообщество пойдет по пути официального признания Крыма, Донбасса и Новороссии российскими, это станет прецедентом для разрешения других конфликтов. «Это даст многим народам, от курдов до африканцев, возможность обращаться к российскому опыту как к хорошей идее», – полагает Ткаченко.

    Главное
    Трамп заявил о недовольстве ударом России по Украине
    Рар объяснил перемены в отношении Европы к требованиям Зеленского
    Король Нидерландов призвал страну вооружиться «до зубов»
    Президент Эстонии отказался одобрить закон о запрете Православной церкви
    FT: Украина может объявить дефолт в конце мая
    Власти Украины решили ввести европейский стандарт напряжения в 230 вольт
    Фильм «Элизиум» завоевал главный приз Московского кинофестиваля

    Россия стала уникальной авиационной державой

    Впервые совершил полет полностью отечественный самолет SJ-100 с российскими двигателями ПД-8. Это не только беспрецедентные сроки импортозамещения самолета. Это еще и уникальное событие мирового масштаба. Ни одна страна в мире не создавала сама без кооперации полностью отечественный самолет с собственными двигателями. России это удалось на зависть и Boeing, и Airbus, и Китаю. Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: США испытывают соблазн бросить Украину на произвол судьбы

    «Трамп – нечестный посредник: он действует как фактический союзник России», «Трамп только что разорвал Зеленского на тысячу кусочков», «План Трампа – это не что иное, как инструмент капитуляции, и украинцы вряд ли его примут» . С такими оценками выступили западные СМИ после жесткой критики президента США и его администрации в адрес Зеленского, сорвавшего переговоры в Лондоне. Подробности

    Перейти в раздел

    Главная ударная сила российских войск выйдет на новый уровень

    За прошедший год ВПК России поставил на фронт полтора миллиона беспилотников, в том числе четыре тысячи FPV-дронов ежедневно. Но, по словам Владимира Путина, этого недостаточно. Чем обусловлен растущий спрос на FPV-дроны, почему они стали одним из факторов успеха российских военных в зоне и как Россия могла бы масштабировать производство таких беспилотников? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский вынуждает Россию и США решать судьбу Украины самостоятельно

    Попытки президента США реализовать свой план урегулирования украинского конфликта вновь потерпели крах. И вновь на пути Трампа встал лидер киевского режима. Почему Владимир Зеленский категорически отвергает то, что кажется Дональду Трампу крайне выгодной сделкой – и какими в итоге будут последствия и для него, и для Украины, и для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • В немецкой политике сменился лидер

      Впервые в истории лидером общественного мнения в ФРГ стала партия «Альтернатива для Германии», выступающая против конфликта с Россией и поддержки Украины. А виноват в этом человек, который только готовится стать канцлером.

    • Мира не будет, Зеленский все испортил

      «Прорыва», на который надеялись американцы, не будет: встреча в Лондоне по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины провалилась еще до своего начала. Виноват в этом Владимир Зеленский. И он дорого за это заплатит.

    • Эротические отношения немцев с оружием

      Министр обороны Германии Борис Писториус выразил недоумение «эротическими отношениями» немцев с оружием, когда речь заходит о его отправке на Украину. Что имеется в виду?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............