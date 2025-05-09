Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.0 комментариев
В Иркутской области пожар уничтожил 30 дачных участков
В Братском районе Иркутской области пожар уничтожил 30 дачных участков
В Братском районе Иркутской области сильный ветер и сухая трава стали причиной пожара, уничтожившего 30 дачных участков.
Площадь возгорания составила около 800 кв. метров, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев в своем Telegram-канале. Пожар случился из-за загоревшейся сухой травы в кооперативе «Восход», а сильный ветер способствовал быстрому распространению огня.
Кобзев уточнил, что пострадавших нет, но выгорело 30 дачных участков: «Друзья, к сожалению, праздник сегодня не обошелся без происшествий. Днем в Братском районе в дачном кооперативе «Восход» на 36-м км Тулунского тракта произошел пожар».
Огонь удалось локализовать к 17.30 местного времени.
Для предотвращения перехода пожара на лес проводят окарауливание силами Братского лесничества, а пожарные и техника будут дежурить на месте ночью. В тушении участвуют 35 человек и 14 единиц техники.
Ранее лесной пожар произошел на территории площадью один гектар в Хоринском районе Бурятии, в Иркутской области из-за ураганного ветра загорелись дома, а в Рубцовском районе Алтайского края пожар охватил несколько тысяч квадратных метров сухой растительности.