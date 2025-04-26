  • Новость часаМинобороны показало кадры освобожденного от украинских боевиков Горналя
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Мировое правительство» сворачивает эксперимент со сменой пола
    Семья подтвердила гибель сына замглавы ЦРУ в сражении на стороне России
    Зеленский нарушил этикет на похоронах папы римского
    Президент Литвы призвал пересмотреть христианский постулат о запрете насилия
    Герасимов отметил участие бойцов КНДР в освобождении Курской области
    Герасимов назвал отличившиеся при освобождении Курской области подразделения
    Эксперт: Москва и Вашингтон загоняют киевский режим в угол
    Польша обвинила истребитель России в нарушении воздушной границы
    Генпрокуратура потребовала запретить деятельность Wargaming и «Лесты»
    Мнения
    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Тарифная война США ведется по рецептам XIX века

    Введение Америкой импортных тарифов против большинства стран мира – это не конечная цель, а угроза, призванная побудить торговых контрагентов Америки пойти на соглашение с США по новым условиям международной торговли. Но какими должны стать новые принципы ее организации?

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зеленский сделал выбор между разумом и самим собой

    Для Зеленского с его комплексами крайне важно представляться глобальным лидером, задающим повестку. И он не готов уступать эту роль Дональду Трампу, не готов признавать медийное превосходство американского президента.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Белорусская модель – это возможность, упущенная Украиной

    Целый украинский народ не может бесконечно находиться в состоянии безумия. Рано или поздно должно начаться возвращение к норме. А образец нормы находится не за тридевять земель, ведь от разоренного войной Чернигова до процветающего Гомеля – всего 100 км.

    14 комментариев
    26 апреля 2025, 15:12 • Новости дня

    Крупный ландшафтный пожар произошел в Алтайском крае

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пожар охватил несколько тысяч квадратных метров сухой растительности в Рубцовском районе Алтайского края.

    Пожар произошел около села Веселоярск, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону, передает ТАСС. Сухая трава загорелась на площади около 3 тыс. квадратных метров у автодорожного пункта пропуска в Казахстан.

    Для тушения возгорания были привлечены две автоцистерны и шесть специалистов. Вскоре к месту происшествия дополнительно направили еще одну автоцистерну и сотрудников службы пожаротушения пожарно-спасательного отряда.

    В МЧС подчеркнули, что угрозы жилым домам на территории населенного пункта нет.

    Ранее Минприроды сообщило о тушении шести крупных пожаров в Забайкалье.

    25 апреля 2025, 22:57 • Новости дня
    Трамп прокомментировал убийство генерала Москалика
    Трамп прокомментировал убийство генерала Москалика
    @ Stringer/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Убийство замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослава Москалика – это крупное происшествие, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп.

    «Это крупное дело. Я рассмотрю это», – сказал Трамп в ходе перелета из Вашингтона в Рим, передает ТАСС.

    Президент США направляется на на похороны Папы Римского Франциска.

    Напомним, в Балашихе в результате подрыва машины погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Москалик. Преступление могли организовать украинские спецслужбы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что гибель Москалика свидетельствует о продолжающейся террористической активности Киева.

    Коментарии (26)
    26 апреля 2025, 02:22 • Новости дня
    Трамп заявил о согласовании основных условий сделки по Украине

    Стало известно о согласовании основных пунктов соглашения по Украине

    Трамп заявил о согласовании основных условий сделки по Украине
    @ Bonnie Cash/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Большая часть условий урегулирования ситуации на Украине получила согласование, однако для окончательного решения необходима встреча на высшем уровне.

    Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что основные положения возможного соглашения по урегулированию конфликта между Россией и Украиной согласованы, передает ТАСС. По его словам, стороны «очень близки к сделке», и теперь им нужно встретиться на «очень высоком уровне». Трамп подчеркнул: «Большинство основных пунктов согласовано».

    Американский лидер отметил, что представители США будут готовы участвовать в процессе там, где это потребуется для содействия завершению конфликта.

    В пятницу состоялась четвертая с начала года встреча между президентом России Владимиром Путиным и спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом. Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что беседа длилась три часа и прошла конструктивно и весьма полезно. Трамп охарактеризовал эту встречу как хорошую.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, план Дональда Трампа предполагает сохранение за Россией ДНР, ЛНР и Крыма, что рассматривается как неизменная позиция США.

    Дональд Трамп также заявил, что убийство замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослава Москалика стало крупным происшествием, а эксперты отметили, что США в диалоге с Россией стремятся сместить акцент с обсуждения украинского кризиса в пользу двусторонних контактов, что свидетельствует о том, что Дональд Трамп не будет спешить с заключением мира.

    Коментарии (49)
    26 апреля 2025, 14:35 • Видео
    Индия против Пакистана: новая война?

    Индия и Пакистан предельно близки к четвертой полномасштабной войне друг с другом. При этом обе страны обладают ядерным оружием. Владимир Жириновский предсказывал, что эта война неизбежно начнется и унесет не меньше 200 миллионов жизней.

    Коментарии (0)
    25 апреля 2025, 19:38 • Новости дня
    Киев назвал ключевые условия для завершения конфликта
    Киев назвал ключевые условия для завершения конфликта
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представитель МИД Украины Георгий Тихий во время брифинга озвучил три ключевые позиции Киева по завершению конфликта.

    Он отметил, что Украина не признает ни одной части территории российской, включая Крым, сообщает «РБК-Украина». Тихий добавил, что Киев не согласится на какие-либо ограничения в отношении своих вооруженных сил, оборонного потенциала или международной военной поддержки.

    Также, по его словам, ни одна третья страна не должна иметь права вето на внешнеполитический выбор Украины, включая вопрос вступления в альянсы.

    Ранее президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил, что Крым останется в составе России, Владимир Зеленский это понимает. Он также заявил, что причиной конфликта на Украине стало желание Киева присоединиться к НАТО.

    Коментарии (36)
    26 апреля 2025, 12:19 • Новости дня
    Зеленский появился на похоронах папы Римского в камуфляже
    Зеленский появился на похоронах папы Римского в камуфляже
    @ Michael Kappeler/dpa/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    На траурной церемонии прощания с папой Римским Франциском глава киевского режима Владимир Зеленский в нарушение этикета появился в черной камуфляжной форме.

    На похоронах понтифика все мужчины были одеты в темные костюмы или фраки, а женщины – в черное платье, многие с головными уборами, передает РИА «Новости».

    Зеленский, однако, предпочел появиться на церемонии в армейском камуфляже черного цвета. Его наряд резко выделялся на фоне других гостей.

    Ранее дизайнер Владимира Зеленского Эльвира Гасанова заявила, что в военное время политикам не нужны костюмы.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение о том, что внешний облик Владимира Зеленского оставляет желать лучшего.

    Коментарии (20)
    25 апреля 2025, 21:25 • Новости дня
    Арестована участница клипа Pussy Riot с насмешками над бойцами СВО
    Арестована участница клипа Pussy Riot с насмешками над бойцами СВО
    @ EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Жительница Нижнего Тагила Алиса Горшенина, участвовавшая в съемках клипа Pussy Riot с насмешками над погибшими участниками СВО, получила десять суток ареста.

    Ей инкриминируют пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, а также публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил России, передает ТАСС.

    В протоколах отмечено, что Горшенина распространяла в Instagram (запрещен в России, принадлежит Meta, признана экстремистской) посты с выступлениями против признания экстремистским международного движения ЛГБТ (запрещено в России), а также выкладывала соответствующую символику и ссылки на запрещенные организации.

    В прошлом году МВД России объявило в федеральный розыск четырех участниц группы Pussy Riot: Ольгу Борисову, Диану Буркот, Алину Петрову и Тасо Плетнер.

    Коментарии (12)
    25 апреля 2025, 22:20 • Новости дня
    Эксперты: Украина может уйти на периферию отношений России и США

    Политолог Ткаченко: Россия и США не станут искусственно приближать заключение сделки по Украине

    Эксперты: Украина может уйти на периферию отношений России и США
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    США в диалоге с Россией пытаются сместить акцент с обсуждения украинского кризиса в пользу двусторонних контактов Москвы и Вашингтона, а значит, Дональд Трамп не станет наспех заключать мир, сказали газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко и американист Дмитрий Дробницкий. Ранее в пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа.

    «Дональд Трамп, судя по всему, понимает: если США не удастся "выскочить" из процесса урегулирования конфликта на Украине в ближайшие недели, дипломатическая неразбериха может затянуться на долгое время. И каждый день без разрешения кризиса будет стоить ему репутации», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай».

    «Именно поэтому Трамп может сместить российско-американские переговоры в сторону двухстороннего сотрудничества. Вашингтон допускает, что Украина в наших контактах станет периферийной темой, и Москва, по всей видимости, не возражает против подобного развития событий», – поясняет он.

    «То есть искусственно приближать заключение мирного соглашения никто не станет. Неслучайно помощник президента России Юрий Ушаков отметил, что на встрече обсуждалась возможность возобновления прямого диалога Киева и Москвы. Это качественно новое заявление, достаточно серьезно меняющее ситуацию», – говорит собеседник.

    «Возникает вопрос: а кто мог бы стать переговорным лицом со стороны Украины? Ведь Владимир Зеленский не только законодательно обрубил себе возможность общения с Россией, но и в целом является нелегитимным президентом страны. В принципе, при желании сторон начать общение, данную проблему можно легко решить. Также возможно и то, что Киев будет представлять другой человек», – считает эксперт.

    «В целом же разговор двух великих держав снижает вероятность неконтролируемой эскалации. Россия и США выполняют базовую функцию, которую на них возложила история», – считает американист Дмитрий Дробницкий. В этой связи важен и определенный символизм, так как переговоры в Кремле состоялись в 80-ю годовщину встречи советских и американских войск на Эльбе.

    Однако, как считает политолог, «весной и летом мира на Украине, похоже, не будет»: против этого выступают европейцы и Владимир Зеленский, а у президента США нет рычагов влияния на них. «Но консультации продолжаются, высказываются меры доверия, процесс идет».

    По его словам, особенность ситуации состоит в том, что «одна четверть Запада, то есть пол-Америки, готова вести дела с Россией, а другая часть Америки и вся Европа, а это три четверти Запада, хотят воевать с Россией, потому что это способ их существования».

    «При этом в свои первые 100 дней в Белом доме Трамп профукал все, что касается украинского трека. Он подошел к кобыле не с того конца и получил копытом в лоб. А теперь делает вид, что у него все хорошо. К сожалению, он сделал мало для победы над своими врагами, которые, помимо прочего, требуют продолжения войны с Россией и участия США в этой войне», – полагает эксперт.

    Напомним, в пятницу в Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа. С российской стороны также участие принимали помощник президента Юрий Ушаков и глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал визит Уиткоффа примером челночной дипломатии. В интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину представитель Кремля подчеркнул, что Уиткофф доставляет послания от Трампа Путину и, в свою очередь, возвращается с ответными посланиями в Белый дом.

    Как позже рассказал Ушаков, встреча позволила дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по украинскому вопросу, но и по ряду других значимых международных тем. Стороны обсуждали в том числе возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной.

    Ушаков также отметил символизм события, напомнив, что в этот день 80 лет назад произошла встреча советских и американских войск на Эльбе. В те годы страны были союзниками и вели борьбу с фашизмом.

    В свою очередь, Дональд Трамп также высоко оценил итоги прошедших переговоров, сообщает Reuters. «У Уиткоффа была хорошая встреча», – заявил он. Трамп также добавил, что совместная работа над мирным соглашением «идет гладко, успех, похоже, еще впереди».

    Коментарии (4)
    25 апреля 2025, 20:55 • Новости дня
    Заслуженный учитель оценил предложение удалять нарушающих дисциплину школьников с урока
    Заслуженный учитель оценил предложение удалять нарушающих дисциплину школьников с урока
    @ Алексей Даничев/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Как крайняя мера, удаление из класса должно быть, однако непонятно, кто будет нести ответственность за ребенка вне урока, сказал газете ВЗГЛЯД директор Санкт-Петербургского президентского физико-математического лицея № 239, заслуженный учитель России Максим Пратусевич, комментируя предложение выгонять непослушных учеников с урока.

    В Совете Федерации предложили наделить учителей правом выгонять из класса учеников средних и старших классов за неоднократные нарушения дисциплины. По словам сенатора Наталии Косихиной, попытки плохого поведения нужно пресекать с начальной школы.

    «Это я могу только поддержать. В настоящее время право на образование ребенка, тычущего циркулем впереди сидящего или орущего посреди урока, вступает в противоречие с правом на образование остальных детей. Поэтому, как крайняя мера, удаление из класса должно быть», – говорит Пратусевич.

    Интересно, что в большинстве стран удаление допустимо, но должно быть обоснованным и контролируемым. Например, в США учитель может временно удалить ученика, но для этого требуется уведомление администрации. В некоторых штатах это даже регламентировано школьными уставами. В Германии это крайняя мера, требующая документального оформления, а также об этом должны быть уведомлены родители ученика и администрация. А во Франции выгнать ученика можно только с разрешения директора.

    «Другой вопрос, кто отвечает за жизнь и здоровье удаленного, если он в расстроенных чувствах выкинется в окно или просто сломает ногу в коридоре. Сейчас именно это является основным сдерживающим фактором для учителей», – заключил Пратусевич.

    Ранее первый зампред комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павел Пожигайло заявил о необходимости применять для воспитания школьников системные меры. Так, по его мнению, необходимо повысить статус учителя, а также вернуть оценки за поведение, которые, в том числе, могли бы оказывать влияние на поступление ребенка в высшее учебное заведение.

    Коментарии (0)
    25 апреля 2025, 21:54 • Новости дня
    Посол России в ФРГ допустил сделку с США по ремонту «Северных потоков»

    Посол России в ФРГ Нечаев допустил сделку с США по ремонту «Северных потоков»

    Посол России в ФРГ допустил сделку с США по ремонту «Северных потоков»
    @ dpa/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Возможность восстановления трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2» не исключается, но Россия ждет выявления виновников и исполнителей теракта по итогам расследования взрывов, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.

    Нечаев не исключил возможность заключения сделки между Россией и новой администрацией США по ремонту поврежденных газопроводов «Северный поток» и «Северный поток – 2», передает РИА «Новости».

    Посол отметил, что в будущей американской администрации могут появиться бизнесмены, способные «наладить модное сейчас слово deal (сделка - англ.)». По его словам, такими вопросами должны заниматься профессионалы.

    Дипломат также подчеркнул, что для российской стороны первоочередной задачей остается завершение расследования взрывов на трубопроводах и выявление виновных. Он заявил, что «оживить» трубопроводы могут российские специалисты очень высокого класса.

    «А все остальное – вопрос политической воли и реальных конкретных договоренностей», – заявил Нечаев.

    Ранее в Германии сообщили о наличии труб для ремонта «Северных потоков» на складе в промышленном парке Любмин в федеральной земле Мекленбург – Передняя Померания.

    Глава TotalEnergies Патрик Пуянне выразил мнение о возможности повторного запуска двух ниток «Северного потока», подчеркнув зависимость конкурентоспособности Европы без российского газа.

    Госсекретарь США Марко Рубио опроверг публикацию издания Politico о том, что в Белом доме обсуждался вопрос снятия санкций с газопровода «Северный поток–2».

    Вице-премьер России Александр Новак отметил, что вопрос возобновления экспорта газа по «Северному потоку» в Европу на данный момент не актуален.

    Коментарии (18)
    25 апреля 2025, 18:10 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал реакцию ЕС на заявления Трампа о Крыме

    Политолог Скачко: Трамп запустил дискуссию на Западе о признании Крыма российским

    Эксперт спрогнозировал реакцию ЕС на заявления Трампа о Крыме
    @ CNP/IMAGO/MediaPunch/Reuters

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Слова Дональда Трампа о российской принадлежности Крыма заставят Брюссель лавировать между украинской и американской позицией по этому вопросу, однако Владимиру Зеленскому Евросоюз продиктует неприятие позиции президента США с целью продолжения конфликта. Об этом газете ВЗГЛЯД заявил политолог Владимир Скачко.

    «Высказывание Трампа о Крыме показывает его реальное стремление к скорейшему прекращению конфликта. Похоже, в Белом доме приняли позицию Москвы по Крыму и по спецоперации в целом. Это очень ценно для восстановления российско-американских отношений», – отметил Владимир Скачко, обозреватель издания «Украина.ру».

    В то же время на Западе слова Трампа запустят дискуссию о юридическом и фактическом статусе Крыма: «Возможно, популярным решением в ЕС станет отход от категоричной проукраинской позиции к следующей трактовке: «фактический контроль за полуостровом осуществляется Москвой, но юридически территория принадлежит Украине».

    По его словам, тем самым власти ЕС и Британии начнут лавировать между украинской и американской позициями, проводя на этот счет бесконечные консультации. При этом Владимиру Зеленскому Евросоюз «продиктует неприятие идеи Трампа с целью продолжения конфликта».

    Ранее президент США Дональд Трамп в интервью журналу Time заявил: «Крым останется с Россией. Зеленский это понимает, и все понимают». Также он указал, что причиной начала СВО стало стремление Украины в НАТО.

    «Мы очень близки к сделке», – добавил Трамп, отвечая на вопросы о перспективах урегулирования конфликта на Украине. Кроме того, он утвердительно ответил на вопрос журналиста о том, готов ли президент России Владимир Путин пойти на заключение мира.

    В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Путин считает необходимым гарантировать интересы Москвы при поиске путей урегулирования ситуации на Украине. Он также отметил, что ведется подготовительная работа к возможной встрече Путина и Трампа.

    В то же время агентство Reuters сообщило, что США выразили намерение де-юре признать Крым российским, а де-факто – признать российский контроль над новыми регионами.

    В свою очередь мэр Киева Виталий Кличко в беседе с BBC допустил, что на Банковой согласятся «отдать территории» России. «Это несправедливо, но может быть решением для достижения временного мира», – сказал градоначальник.

    Ранее газета ВЗГЛЯД объясняла, почему Зеленский публично отверг предложения Трампа по Крыму и отказался от уступок и компромиссов для урегулирования конфликта.

    Коментарии (4)
    25 апреля 2025, 16:12 • Новости дня
    Набиуллина сравнила ключевую ставку с лекарством для экономики

    Набиуллина сравнила ключевую ставку с лекарством для экономики страны

    Набиуллина сравнила ключевую ставку с лекарством для экономики
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Высокая ключевая ставка и жесткая денежно-кредитная политика – это проверенное средство для эффективного воздействия на экономику, заявила председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

    По ее словам, такой подход сравним с рецептурным препаратом, который используют многие центральные банки мира, но для успеха лечения назначенный курс нужно пройти до конца, передает ТАСС.

    Набиуллина подчеркнула: «Высокая ключевая ставка, жесткая ДКП – это не экспериментальное, а многократно проверенное в самых разных условиях разными странами весьма эффективное лекарство». Она добавила, что «промедление или недостаточная дозировка» может только усугубить состояние экономики.

    Напомним, совет директоров Банка России оставил ключевую ставку на уровне 21% годовых уже четвертый раз подряд, а после этого решения курс рубля на Московской бирже начал снижаться, а юань подорожал.

    Коментарии (32)
    25 апреля 2025, 18:02 • Новости дня
    Ушаков сообщил о сближении позиций России и США по Украине
    Ушаков сообщил о сближении позиций России и США по Украине
    @ Кристина Кормилицына/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Прошедшая встреча президента России Владимира Путина и спецпосланника США Стивена Уиткоффа позволила дополнительно сблизить позиции Москвы и Вашингтона не только по украинскому вопросу, но и по ряду других значимых международных тем, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    По его словам, на переговорах обсуждалась в том числе возможность возобновления прямых переговоров между Россией и Украиной, передает РИА «Новости».

    Ушаков также подчеркнул, что продуктивный диалог между Россией и Соединенными Штатами продолжится в самом активном режиме.

    Напомним, в пятницу президент России Владимир Путин провел встречу с посланником США Стивеном Уиткоффом в Кремле. К ним присоединились помощник главы российского лидера Юрий Ушаков и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

    Встреча российского президента и спецпосланника президента США продолжалась около трех часов.

    Коментарии (21)
    26 апреля 2025, 13:57 • Новости дня
    Герасимов отметил участие бойцов КНДР в освобождении Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту России Владимиру Путину отметил, что военнослужащие из КНДР приняли значительное участие в освобождении приграничных районов Курской области, действуя в рамках стратегического партнерства между двумя странами.

    О роли бойцов КНДР в докладе президенту России сообщил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, передает ТАСС. Он подчеркнул, что в соответствии с договором о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР, военнослужащие Корейской Народно-Демократической Республики оказали существенную поддержку в разгроме украинской группировки, вторгшейся в район Курской области.

    Герасимов заявил: «Отдельно хочу отметить участие в освобождении приграничных районов Курской области военнослужащих Корейской Народно-Демократической Республики, которые в соответствии с договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между нашими странами оказали значительную помощь в разгроме вклинившейся группировки вооруженных сил Украины».

    Он отметил, что солдаты и офицеры КНДР работали бок о бок с российскими военными, проявив высокий профессионализм, стойкость, мужество и героизм при отражении украинского вторжения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения The New York Times о потерях военных из КНДР на Украине, ранее в сети появилось видео с бойцами, которых называли ССО КНДР, после штурма в селе Плехово, а власти США пригрозили ответом России на якобы участие северокорейских военных в боях против ВСУ.

    Коментарии (26)
    26 апреля 2025, 02:42 • Новости дня
    Верховный суд разрешил использовать ножи для самообороны против группы

    Верховный суд признал самообороной убийство напавших при угрозе детям

    Верховный суд разрешил использовать ножи для самообороны против группы
    @ Nikolay Gyngazov/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Верховный суд разъяснил, что использование ножа можно признать самообороной, если нападение совершает группа лиц и существует угроза детям.

    Верховный суд России вынес разъяснение о применении ножей для самообороны, если нападавших несколько и существует опасность для детей, передает РИА «Новости».

    Поводом стало дело жителя Твери, на которого во дворе его дома напали трое мужчин с палками, когда он держал свою маленькую дочь на руках. Мужчина схватил нож и нанес удары нападавшим, в результате чего все трое скончались.

    Следствие первоначально предъявило ему обвинение по статье убийства, однако суд признал его действия самообороной. Пострадавшие оспорили решение, дойдя до Верховного суда, но высшая инстанция оставила оправдательный приговор в силе.

    В Верховном суде подчеркнули, что агрессивное поведение нападавших, их численность, применение оружия и угроза детям позволяли мужчине действовать для защиты семьи. Дело включено в судебный обзор для единообразного применения подобных решений в будущем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, родные Михаила Хачатуряна заявили о намерении обжаловать его посмертное осуждение за насилие над дочерями, а его сестра Наира подчеркнула несогласие семьи с приговором.

    В другом деле эксперты отметили, что если будет доказано, что 15-летняя школьница, убившая отца, действовала в пределах необходимой обороны, она может быть признана невиновной и даже потерпевшей, как это было в деле сестер Хачатурян, которых признали жертвами домашнего тирана.

    В то же время суд Нижегородской области смягчил приговор охраннику Павлу Червякову, заменив ему срок в пять с половиной лет колонии на год ограничения свободы за убийство наркомана, напавшего на детский лагерь.

    Коментарии (13)
    25 апреля 2025, 16:28 • Новости дня
    Депутаты Франции выразили желание посетить Россию на День Победы

    Лавров: Французские депутаты хотят приехать в Россию на День Победы

    Депутаты Франции выразили желание посетить Россию на День Победы
    @ Светлана Шевченко/РИА новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министр иностранных дел России заявил о заинтересованности французских евродепутатов принять участие в праздновании 80-летия Победы в Москве.

    Лавров сообщил, что значительное число депутатов от Франции в Европарламенте выразило желание приехать в Россию на торжества, посвященные 80-летию Победы. Такое заявление он сделал в ходе церемонии награждения президента Франко-российской торгово-промышленной палаты Эммануэля Киде орденом Дружбы, передает ТАСС.

    В сообщении российского дипведомства отмечаются слова Лаврова: «Уже само по себе это отражает наличие принципиально иных взглядов на нашу общую историю, на наше настоящее и на наше, уверен, общее будущее».

    Ранее сообщалось, что на церемонии, посвященной 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, у Могилы неизвестного солдата в Александровском саду присутствовала посол США Линн Трейси.

    В среду директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин резко высказался о решении ЕС ограничить посещение европейскими лидерами Москвы в день 80-летия Победы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве 9 мая 2025 года состоятся торжественные мероприятия в честь 80-летия Победы, свое участие в них уже подтвердили более десяти зарубежных лидеров из стран Европы, Азии, Южной и Латинской Америки, Ближнего Востока.

    Коментарии (9)
    25 апреля 2025, 20:25 • Новости дня
    Посла России вызвали в МИД Литвы

    Tекст: Дарья Григоренко

    Представитель российского посольства был вызван в МИД Литвы для выражения официального протеста из-за ударов по территории Украины.

    Об этом говорится в сообщении литовского внешнеполитического ведомства, опубликованном в социальной сети Х (ранее Twitter, заблокирована в России), передает РИА «Новости».

    В заявлении отмечается: «Представитель российского посольства был вызван сегодня, чтобы выразить протест Литвы против непрекращающихся бомбардировок».

    Ранее Литва неоднократно выступала с осуждением действий России на Украине и поддерживала инициативы по ужесточению санкций против Москвы.

    Напомним, президент России Владимир Путин заявил, что удар по конгресс-центру в Сумах был нанесен из-за проведения там церемонии награждения военных ВСУ, участвовавших в событиях в Курской области.

    Коментарии (17)
    Главное
    Нарышкин заявил о готовности Британии к провокациям против России
    В Грузии выразили России признательность за Церетели
    На Украине назвали причину сбоя в работе банковской системы
    Число пострадавших при взрыве в порту Шахид-Раджаи достигло 516
    Верховный суд разрешил использовать ножи для самообороны против группы
    Си Цзиньпин призвал Китай сосредоточиться на разработке чипов
    В Ленобласти произошла массовая авария с 16 автомобилями

    Зачем США хотят завладеть украинской трубой

    Россия готова возобновить поставки газа через Украину, если новым собственником трубы станут американцы. США требуют от Украины не только редкоземельные металлы, но и газотранспортную систему. Принесет ли это реальную пользу Газпрому, учитывая, что американский СПГ является прямым конкурентом российского газа в Европе? Подробности

    Перейти в раздел

    Западные СМИ: США испытывают соблазн бросить Украину на произвол судьбы

    «Трамп – нечестный посредник: он действует как фактический союзник России», «Трамп только что разорвал Зеленского на тысячу кусочков», «План Трампа – это не что иное, как инструмент капитуляции, и украинцы вряд ли его примут» . С такими оценками выступили западные СМИ после жесткой критики президента США и его администрации в адрес Зеленского, сорвавшего переговоры в Лондоне. Подробности

    Перейти в раздел

    Российские войска выходят на рубеж освобождения Константиновки

    Замерший было фронт западнее Дзержинска в последнее время внезапно ожил. Российские войска предпринимают успешные усилия для того, чтобы освободить Константиновку, имеющую значение для устойчивости всей обороны ВСУ перед Славянском и Краматорском. И похоже, что речь идет о формировании для ВСУ нового окружения. Подробности

    Перейти в раздел

    Что стоит за просьбой о спасении «русских» регионов Прибалтики

    Страны Прибалтики обратились к Еврокомиссии с просьбой о помощи: из-за «уязвимости перед лицом России» они просят денег на финансирование своих восточных, населенных русским населением регионов. И действительно, эти территории пребывают в серьезном кризисе. Вот только Россия тут совсем ни при чем. Подробности

    Перейти в раздел

    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Индия против Пакистана: новая война?

      Индия и Пакистан предельно близки к четвертой полномасштабной войне друг с другом. При этом обе страны обладают ядерным оружием. Владимир Жириновский предсказывал, что эта война неизбежно начнется и унесет не меньше 200 миллионов жизней.

    • Новые требования Зеленского к России и Трампу

      Украина, отвергнув план президента США Дональда Трампа, предложила собственный вариант разрешения конфликта с Россией. Это тот случай, когда наглость – второе счастье.

    • В немецкой политике сменился лидер

      Впервые в истории лидером общественного мнения в ФРГ стала партия «Альтернатива для Германии», выступающая против конфликта с Россией и поддержки Украины. А виноват в этом человек, который только готовится стать канцлером.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

    • Зеленского ловят на аркан

      Сделка между Украиной и США по редкоземельным металлам, которую в свое время лоббировал сам Зеленский, в итоге становится ловушкой для киевского режима.

    • Трамп сотрясает мировую экономику тарифами и пошлинами

      Администрация Белого дома начала глобальную торговую войну, объявив о повышении тарифов и пошлин для крупнейших торговых партнеров, включая ЕС, Китай и Японию.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............