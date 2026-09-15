Московский суд оштрафовал владелицу антикафе за незаконное содержание лемура

Эксперт: США готовятся к боевым действиям в космосе

Военный аналитик Ермаков: США готовятся к боевым действиям в космосе

Tекст: Олег Исайченко

«США в последние годы открыто допускают возможность космических столкновений и не скрывают, что ведут подготовку к потенциальным боевым действиям в космосе. А для этого, очевидно, им требуется соответствующее вооружение», – отметил Александр Ермаков, научный сотрудник ИМЭМО РАН и эксперт Российского совета по международным делам.

По его мнению, заявление главы американских ВВС Троя Мейнка на этом фоне является лишь продолжением политики Вашингтона. Собеседник напомнил, что американские власти и прежде не отрицали наличия на орбите каких-либо видов оружия в широком смысле. Более того, они сообщали о проведении учений и маневров на орбите, в том числе с реальным перемещением спутников как своих, так и союзных стран, добавил аналитик.

Хотя Мейнк и не раскрыл подробностей о типе оружия, Ермаков выдвинул несколько предположений. «США негативно относятся к кинетическому оружию в космосе. Вашингтон подчеркивает риски образования обломков на орбите. При этом нельзя исключать, что американская сторона обладает и этим вооружением», – рассуждает собеседник.

В Вашингтоне никогда не высказывались против лазера, средств постановки помех или электромагнитных систем, продолжил эксперт, допустив, что именно их имел в виду Мейнк. «Кроме того, речь может идти о системах РЭБ: их тоже относят к средствам контроля космического пространства», – допускает Ермаков.

По его оценкам, гонка вооружений в космосе уже идет и будет продолжаться. «Полагаю, Россия в ответ на политику Штатов последних лет разрабатывает соответствующие системы», – указал аналитик. Он напомнил, что ранее Москва предлагала заключить юридически обязывающее соглашение о запрете размещения оружия в космосе. Однако, как полагает спикер, перспективы договора туманны.

«В позициях Москвы и Вашингтона по данному вопросу есть принципиальное различие. Американцы настаивали на запрете только ядерного оружия в космосе и сохранении свободы маневра для неядерных космических систем. В свою очередь Россия и Китай предлагали запретить размещение любого оружия на орбите, но не ограничивать противоспутниковое оружие, запускаемое с поверхности Земли», – детализировал эксперт.

Впрочем, оговорился Ермаков, спор о разных подходах имел ценность годы назад. «Сейчас, на мой взгляд, стороны уже не рассчитывают на заключение соглашения», – заключил он.

Ранее министр ВВС США Трой Мейнк заявил, что у Штатов есть орбитальное оружие, которое позволит им контролировать космическое пространство. Он не стал раскрывать каких-либо подробностей и технических особенностей, но отметил, что Вашингтон работает над отслеживанием и перехватом целей в космосе.

«Сегодня мы продолжаем обеспечивать нашу готовность противостоять вызовам меняющихся угроз, где бы они ни существовали. Вот почему США теперь располагают орбитальным оружием контроля космического пространства, способным защитить объединенные силы от враждебных противников», – сказал он на конференции Air, Space, Cyber.

Как отмечает Defence One, Мейнк первым из американских военных чиновников открыто высказался о наличии у Вашингтона космического оружия. Ранее должностные лица уклонялись от ответов на подобные вопросы, указывая, что «руководствуются соображениями национальной безопасности».

«Космический контроль включает в себя области задач, необходимые для оспаривания и контроля космической области – применение кинетических и некинетических средств для воздействия на возможности противника путем нарушения, деградации и даже уничтожения, если необходимо. Эти средства могут применяться в наступательных и оборонительных целях по указанию боевых командований», – заявил TWZ представитель Космических сил США.

На этом фоне портал также приводит заявление генерала Грегори Ганьона, командира Боевого командования космических сил США (CFC), сделанное им в феврале. «Однако защита и оборона спутников не могут сводиться лишь к собственно защите и обороне. Нельзя вечно убегать от хулигана – иногда нужно развернуться и дать сдачи. Таким образом, хотя защита и оборона необходимы, их недостаточно для обеспечения контроля над космическим пространством. В рамках действий объединенных сил нам также необходима способность наносить удары», – сказал он. Теперь эти слова звучат в новом свете, пишет TWZ.

Как напоминает издание, Договор о космосе, вступивший в силу в 1967 году, запрещает Штатам и другим странам, подписавшим документ, размещать на орбите ядерное оружие и другие виды оружия массового поражения (ОМП). До сегодняшнего дня единственным признанным противоспутниковым оружием на вооружении армии США были наземные системы радиоэлектронной борьбы. В апреле 2022 года администрация Джо Байдена ввела запрет на испытания противоспутникового оружия.

Директор Secure World Foundation по космической безопасности и стабильности Виктория Сэмсон сомневается, что Мейнк мог иметь в виду кинетическое оружие. Оно оставляет множество обломков после попадания в цель, чего американские военные хотели бы избежать. По ее мнению, речь, вероятно, идет о радиоэлектронной борьбе, средствах постановки помех космического базирования.

Напомним, в 2025 году США впервые представили систему «Золотой купол». Тогда Reuters раскрыл детали будущего проекта. Предполагалось, что он будет включать четыре эшелона защиты – один космический и три наземных, в состав которых войдут 11 батарей малой дальности. В начале августа Bloomberg сообщал, что компании SpaceX и Northrop Grumman Corp. успешно завершили первые ключевые испытания в рамках проекта. Военное ведомство США не раскрыло подробностей тестов, однако известно, что на этот раз проверялась передача данных на перехватчики.