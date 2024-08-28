Пострадавший при атаке ВСУ на порт «Кавказ» умер в больнице

Налицо радикальный разворот в риторике президента Украины. Все лето Зеленский демонстративно показывал, что смягчает переговорные позиции со своей стороны. Теперь же Зеленский «сжигает мосты» и отвергает переговоры как таковые.0 комментариев
Налицо радикальный разворот в риторике президента Украины. Все лето Зеленский демонстративно показывал, что смягчает переговорные позиции со своей стороны. Теперь же Зеленский «сжигает мосты» и отвергает переговоры как таковые.0 комментариев
Сегодня 125 лет со дня рождения Андрея Платонова. Одно время было принято считать вершинную прозу Платонова сатирой на сталинизм. Конечно, Платонов был человеком весьма язвительным и обладал своеобразным чувством юмора. И конечно, то, что происходило на его глазах с революцией, пролетариатом, деревней и страной в целом, ему, мягко говоря, не очень нравилось. Но вот кем он совершенно точно не был – так это сатириком.0 комментариев
Они думают, мы не помним, как они боролись за свободный Telegram, стоило только русским спецслужбам намекнуть Павлу, что есть тут такие нехорошие случаи, по которым надо бы сотрудничать. Что тут началось! «Руки прочь от Дурова»! Все дела. Мы прекрасно помним, а вы?14 комментариев
Аналитик Онуфриенко указал на сложности наступления после освобождения Новогродовки
«Наступление ВС России на Красноармейском (Покровском) направлении в последнее время ускорилось. После освобождения Красного Яра и Крутого Яра наши военные завязали бои в Николаевке – небольшом селе, от которого до окраин Мирнограда (Димитрова) остается порядка 800 метров. Это один из крупных городов, который наравне с Селидово, Украинском, Курахово и Покровском на протяжении почти десяти лет считался глубоким тылом ВСУ», – рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.
Кроме того, на завершающих стадиях находятся бои в Гродовке и Новогродовке, добавил он. По поступающей информации, российская армия контролирует южную и центральную часть Новогродовки, рассказывает аналитик. «Насколько известно, бойцы ВС России уже вышли на окраины села Мемрик. Этот населенный пункт расположен западнее Карловки, за пределами того укрепрайона, который противник пытался выстраивать после потери Авдеевки вдоль западного берега реки Волчья и Карловского водохранилища. Причем это третья линия обороны ВСУ», – сказал Онуфриенко.
«Здесь украинская группировка фактически оказалась перед выбором: либо оставить свои позиции и отойти, либо сдаться – третьего варианта я у них не вижу. Положение противника можно охарактеризовать как плохое, потому что до Покровска остаются десятки километров, а Мирноград (Димитров) уже видно без бинокля. Поэтому на это обратили внимание и в Киеве, и в Вашингтоне», – отметил аналитик.
При этом говорить о численности группировки ВСУ на Красноармейском (Покровском) направлении сложно. «Киев для проведения курской авантюры был вынужден перебросить часть подразделений, находящихся в том числе в Донбассе. Из интервью украинских военнослужащих западным изданиям следует, что их сняли как раз с Красноармейского (Покровского), Дзержинского (Торецкого), Часов Ярского направлений», – пояснил спикер.
Тем не менее продвижение ВС России на Красноармейском (Покровском) направлении будет сопровождаться некоторыми трудностями. «Со сложностями мы столкнемся после освобождения Новогродовки. Там расположена шахта «Новогродовская № 3» и шахта «Котляревская». Они на 40-50 метров возвышаются над местностью, поэтому зачистить эти укрепления противника будет непросто. Однако, скорее всего, их доработает авиация», – детализировал Онуфриенко.
У ВСУ же проблемы посерьезнее. «Дело в том, что на этом направлении они не успели создать устойчивую линию обороны, поскольку не рассчитали темпы наступления наших войск. Поэтому противник создавал оборону сначала в районе Орловки, потом западнее – вдоль реки Волчья. Если бы украинские военные сосредоточились на создании линии на Красноармейском (Покровском) направлении, то это стало бы для нас препятствием. Но на деле у ВСУ получилось несколько недостроенных, необорудованных обрывков. И теперь они при недостатке личного состава и техники отступают значительно быстрее, чем месяц назад», – заметил эксперт.
Спикер также обратил внимание на обстановку на Дзержинском (Торецком) направлении. «После освобождения Нью-Йорка (Новгородского) бои идут в районе Нелеповки. Также российские бойцы ведут уличные бои в Торецке вдоль всей восточной части города, где он смыкается с пригородами Железного, Артемова, Дружбы. В перспективе, когда военные ВС России закончат бои в Нелеповке и продвинутся дальше, Торецк может оказаться в полукольце», – заключил Онуфриенко.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер признал, что российские силы продвигаются на Красноармейском (Покровском) направлении на подконтрольной Киеву территории ДНР. Он сообщил, что США «внимательно следят за этим». «На этой приграничной территории идут тяжелые бои», – отметил Райдер. Пресс-секретарь американского военного ведомства заверил, что США «продолжат поддерживать связь, консультироваться с украинцами, чтобы лучше понять их потребности» в военной помощи.
Между тем Владимир Зеленский назвал ситуацию на Красноармейском направлении самой сложной для ВСУ. Он отметил, что там происходит «больше всего российских штурмов». Зеленский проинформировал, что после доклада главкома Александра Сырского принято решение усилить это направление.
Генштаб ВСУ также сообщил о напряженной ситуации для ВСУ на Дзержинском (Торецком) направлении (подконтрольная Киеву часть ДНР). В сводке Минобороны России от 20 августа сообщалось, что группировка «Центр» освободила один из крупнейших населенных пунктов Торецкой агломерации и стратегически важный логистический узел Новгородское (украинское название Нью-Йорк) в ДНР. Газета ВЗГЛЯД писала, что взятие этого населенного пункта открыло для армии России путь на запад.
«Нам сейчас советуют… Да плюнь ты на эту Россию, да отвернись ты от этой России. Давай будешь воевать с Украиной против России», – передает БелТА его слова.
Лукашенко заверил, что звучат предложения провести войска НАТО под Смоленск.
Президент Белоруссии заверил, что страна переживает очень сложный период, когда приходится держать в поле зрения события на Украине и планы Запада по дестабилизации обстановки.
Газета ВЗГЛЯД рассуждала, зачем Киев пугает Белоруссию «трагическими ошибками».
По его словам, 18 августа российские военные обнаружили на берегу плавсредство, из которого вышли двое мужчин с белыми флагами, передает «Газета.Ru».
В ходе допроса мужчины рассказали, что приплыли из Одессы и приняли решение сдаться российским войскам, чтобы избежать мобилизации в украинскую армию.
Ранее российский автомобилист в Курской области помог сдаться в плен солдату ВСУ.
Киевский режим нуждается в атомной энергетике, потому намерен закупить эти реакторы у Болгарии, сказал Галущенко Politico, передает РИА «Новости».
Он добавил, с помощью этих реакторов рассчитывают расширить Хмельницкую атомную электростанцию на западе Украины.
В январе Галущенко заявлял о строительстве четырех новых ядерных реакторов летом или осенью 2024 года, он пояснял, что два из них построят на основе оборудования российского производства, которое закупят у Болгарии.
На пресс-конференции после переговоров с главой МИД Йемена Шайей Мохсеном аз-Зиндани Лавров подчеркнул, что суть всех саммитов по Украине – «абсолютно бесперспективная, тупиковая формула мира», выдвинутая Зеленским, передает ТАСС.
По словам министра, Россию пытаются поставить в ситуацию, когда она «клюнет» на что-то, что устраивает украинского лидера.
«Речь может идти, как неоднократно говорил президент, о переговорах, на которых никто никаких ультиматумов никому не выдвигает, как это было в феврале 2014 года, когда [Виктор] Янукович, тогдашний президент [Украины], договорился с оппозицией под гарантии Франции, Германии и Польши о том, что они создадут правительство национального единства и проведут общественные национальные выборы», – указал он.
Если Запад на самом деле хочет стабилизировать ситуацию в Европе, необходимо вести переговоры без «формулы» Зеленского, заявил Лавров.
«Президент [РФ Владимир Путин] подтвердил, что мы к этому были готовы. Я сейчас привел три примера, когда мы поддерживали такие переговоры. Но теперь уже трижды совравши, кто тебе поверит. Но посмотрим. Они должны сделать выводы», – подчеркнул министр.
Ранее глава Госсовета Республики Крым Владимир Константинов заявил, что киевский режим пытается любыми способами добиться перемирия с Россией и выйти на новый раунд переговоров в формате «Минск-3», чтобы получить передышку и нарастить военную мощь.
Бойцы с первого дня вторжения ВСУ в Курскую область сдерживали наступление врага, сделав из стен колонии в Малой Локне крепость, сравнимую по неприступности с Брестской времен Великой Отечественной войны. Таким образом ситуацию в регионе описал военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.
Малая Локня находится в приграничной зоне Курской области, военнослужащие 9-го полка 18-й дивизии 11-го армейского корпуса «уперлись лбом», не давая ВСУ прорваться вперед, пояснил Коц в материале «Комсомольской правды».
Замкомандира батальона с позывным «Кадет» пояснил, что напор украинских военных помогли преодолеть морпехи 810-й бригады Черноморского флота.
В один момент ВСУ начали брать российские силы в окружение, комбат попытался прорваться к ним, но увяз в боях.
Один из бойцов «Кадета» родом из Суджи застал вторжение в городе, куда его отпустили починить автомобиль. Он решил эвакуировать беременную с двумя детьми на ВАЗ-2107, но вслед ему открыли огонь из пулемета. По словам военнослужащего, от обстрела погибла как женщина, так и дети, а сам он получил пулю в бедро. Бойцу удалось через лес пройти к своим.
Во вторник Минобороны сообщило, что ВС России отразили попытку ВСУ захватить Малую Локню, превратив здание исправительной колонии № 11 в неприступную крепость.
В связи с атакой БПЛА в двух населенных пунктах Воронежской области провели временную эвакуацию жителей
Гусев сообщил в Telegram, что в Россошанском районе силы ПВО и средства РЭБ обнаружили и уничтожили БПЛА самолетного типа. Никто не пострадал, но в результате падения обломков БПЛА произошло «возгорание вблизи взрывоопасных объектов».
Подчеркивается, что детонации не было. Однако оперативные службы решили временно эвакуировать жителей двух населенных пунктов. Пожар потушили местными силами, жители возвращаются домой, сообщил Гусев.
В субботу в Острогожском районе региона ввели режим ЧС для ликвидации последствий после ночной атаки украинских беспилотников. В результате падения обломков беспилотников произошла детонация взрывоопасных объектов.
Украинский «Энергоатом» собрался завершить замороженную в 1989 году стройку Чигиринской АЭС
Компания сообщила, что «готовится к реализации проекта по строительству», ведется поиск «новых площадок для строительства». Самым перспективным назван «Чигиринский, вблизи городка Орбита Черкасской области», передает РИА «Новости».
Там хотят построить четыре новых энергоблока по американской технологии AP1000 (водо-водяной ядерный реактор). Проект должен быть реализован в рамках программы по наращиванию «мощности атомной генерации» на Украине. Программа предусмотрена на период до 2050 года.
Под проект выделен участок площадью более 38 га. Планируется возродить населенный пункт Орбита. Глава «Энергоатома» Петр Котин заявил, что из Орбиты хотят сделать «один из самых современных городков типа Нетешина, Южноукраинска или Вараша».
Кроме того, идут ремонтно-восстановительные работы на энергоблоках Хмельницкой АЭС, где хотят построить реакторы типа ВВЭР-1000. Также на ХАЭС стартовал проект по строительству пятого и шестого энергоблоков по американской технологии.
Напомним, украинский министр энергетики Герман Галущенко в январе заявил, что строительство четырех новых ядерных реакторов может начаться летом или осенью 2024 года.
В 2023 году сообщалось, что Украина планирует за три года начать производство ядерного топлива, которое заменит российское, не только для реакторов советского типа ВВЭР-1000, но и для реакторов ВВЭР-440. Американцы методом проб и ошибок пытаются добиться совместимости своего топлива с реакторами советской постройки, что грозит аварийными ситуациями. Украина будет выступать как субподрядчик, дешевая сырьевая база и полигон для американцев.
Он заявил, что на Курской атомной электростанции в Курчатове зафиксированы следы ударов беспилотников, передает ТАСС.
По его словам, атомная станция не должна быть «объектом военных действий» ни при каких условиях. Глава агентства пояснил, что Курская АЭС – это работающий атомный объект, там совершенно другие эксплуатационные температуры, в случае внешнего воздействия на станцию последствия «могут оказаться крайне серьезными».
Напомним, Гросси прибыл во вторник в Курчатов, где находится Курская АЭС.
Зеленский назвал мирный план Китая по Украине «просто политическим заявлением»
Зеленский в интервью O Globo отметил, что команда президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы передала Киеву «резолюцию» еще до июньской конференции по Украине в Бюргенштоке, передает ТАСС.
Однако, как подчеркнул Зеленский, Лула да Силва отказался участвовать в конференции. Зеленский указал, что Бразилия не желает присоединяться к так называемому мирному плану Украины, но «присоединилась к китайскому плану».
По словам Зеленского, глава правительства Индии Нарендра Моди во время визита на Украину спросил о том, как украинский лидер относится к предложениям Пекина. Зеленский ответил, что китайский план по урегулированию – «не план», а «просто политическое заявление».
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признал, что между украинской «формулой мира» и планом по урегулированию конфликта на Украине, который продвигают Бразилия и Китай, есть конкуренция.
Украинские власти сбежали и оставили Селидово в ДНР без коммунальных служб
Источник РИА «Новости» рассказал, что из города «выехали все службы – нет коммунальных служб», налоговой, а «администрация выехала еще в начале августа», забрав «все документы».
Как сообщил источник, город живет практически без связи, «нет воды, газа, света». «На сегодняшний день вообще ничего нет, воду берем из единственной скважины», – сказал он.
При этом источник отметил, что не так давно «в городе вообще никого не было», имея в виду не только городские службы, но и военных. Сейчас же в Селидово «активно заходят украинские военные», которые готовятся вести бои в городской черте.
Напомним, украинский вице-премьер Ирина Верещук призвала жителей Красноармейска, Димитрова (Мирноград) и Селидово в ДНР эвакуироваться. Однако, по словам источника, жители Селидово запасаются едой, оборудовали подвалы.
Он подчеркнул, что в вопросе о продлении договора «поставлена точка», передает РИА «Новости».
Он также добавил, что в случае запроса из Европы Украина готова обсуждать транзит газа других поставщиков через свою газотранспортную систему.
В июле президент Азербайджана Ильхам Алиев заявлял, что Баку находится в процессе переговоров с Москвой о возможности продления транзита газа через Украину.
В марте министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Киев не собирается продлевать контракт на транзит газа с Газпромом или заключать дополнительные соглашения.
Бывшей сотруднице администрации Белгородской области Шинкарук предъявлено обвинение в подготовке теракта
Во Втором Западном окружном военном суде рассматривается уголовное дело по статьям об участии в террористическом сообществе, о приготовлении к теракту группой лиц по предварительному сговору, о приготовлении к незаконному изготовлению взрывчатых веществ и об их обороте, а также о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов, передает ТАСС.
В правоохранительных органах заявили, что Шинкарук участвовала в террористическом сообществе с целью совершения теракта. По версии следствия, осенью 2022 года она сняла и спрятала в тайник более 100 тыс. рублей «с целью совершения преступления». Ей помогал Холодков, который «перемещал в тайники взрывчатые устройства и осуществил передачу денежных средств на сумму свыше 400 тыс. рублей».
Следствие считает, что деньги предназначались пока не установленным сообщникам, которые собирались устроить теракт. Через мессенджеры преступники связывались с кураторами с Украины.
Шинкарук отрицает вину и утверждает, что деньги передавала по просьбе мужа. Холодков также не признает вину. Холодкова арестовали в ноябре 2022 года, тогда же была задержана и заключена под стражу Шинкарук.
В августе ФСБ задержала в Крыму трех агентов военной разведки Украины. В Москве был задержан ученый по подозрению в совершении DDoS-атак по указке украинских спецслужб. В Кургане задержали жителя соседнего региона, сотрудничавшего с украинским министерством обороны.
Дипломат Мирошник усомнился, что Украина смогла самостоятельно произвести баллистическую ракету
«Я не верю ни в какие варианты самостоятельного изготовления ракеты», – сказал он, передает ТАСС.
Дипломат отметил, что КБ «Южное», которое осталось на территории Украины после распада СССР, никогда не обладало полным циклом создания такой ракеты, потому что системы управления поставлялись с других предприятий.
«Они там осуществляли, собственно, сборку. Поэтому там они вряд ли могут это самостоятельно сделать», – выразил уверенность Мирошник.
По его словам, в создании украинской ракеты «в любом случае будет западный след».
«В истории мы достаточно много знаем вариантов, когда вдруг какие-то страны, которые плохо вообще разбирались в физике, у них тут такие прорывы в ядерной энергетике появлялись», – подчеркнул представитель МИД России, добавив, что это как раз тот самый случай, когда без Запада Украина никогда и ничего сделать не сможет
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна провела первые испытания собственной баллистической ракеты.
Он рассказал, что Украина работает с обоими штабами кандидатов в президенты Соединенных Штатов, «но в отличие от того, как, к сожалению, было в предыдущие годы, мы (Украина) не вмешиваемся», передает ТАСС.
В 2021 году США включили в санкционный список семь украинцев и четыре украинских информационных ресурса из-за вмешательства в американские выборы.
В 2020 году внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал доказательства коррупционных схем по выводу денежных средств с Украины на счета семьи бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. Ранее Деркач опубликовал несколько аудиозаписей, на которых Байден предлагал Петру Порошенко, бывшему в момент разговора президентом Украины, 1 млрд долларов за отставку генпрокурора Виктора Шокина.