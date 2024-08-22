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Оперштаб Кубани: Атакованный ВСУ паром в порту «Кавказ» затонул
Атакованный украинскими военными паром с цистернами с топливом в порту «Кавказ» в Краснодарском крае затонул, сообщил оперативный штаб региона.
Очагов возгорания на территории самого порта нет, сообщил оперштаб в своем Telegram-канале.
Для ликвидации возгорания был привлечен 101 человек, 43 из них – от МЧС России, происшествию присвоен третий ранг пожара.
Также в ликвидации пожара участвовали 13 единиц техники.
Напомним, в четверг ВСУ атаковали железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ», на судне перевозилось 30 цистерн.