Оперштаб Кубани: Атакованный ВСУ паром в порту «Кавказ» затонул

В Брянской области отразили нападение украинских диверсантов

В Брянской области пресекли попытку проникновения украинских диверсантов

Tекст: Денис Тельманов

«В настоящее время обстановка в месте боестолкновения стабилизирована и находится под контролем регионального Оперативного штаба», – написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что попытка прорыва была предотвращена силами Пограничного управления ФСБ России по Брянской области и подразделениями Вооруженных сил Росси.

«Противнику нанесено огневое поражение», – подчеркнул Богомаз.

Ранее Богомаз сообщил, что оперативный штаб Брянской области передал в Минобороны список вопросов от региона. Главы органов военного управления получили указания по поставкам в группировку «Брянск» материальных средств.

Кроме того, в Курской области российские военные уничтожили украинскую ДРГ – четыре украинских военнослужащих были уничтожены, еще двое взяты в плен.

Также российские морпехи захватили в плен 19 украинских диверсантов в Курской области.