Совершенно случайно в течение двух суток оказались мертвы все триумфаторы суда «Хьюлетт-Паккард» против менеджмента Autonomy. А также глава второй по величине транснациональной финансовой компании США Morgan Stanley, непосредственно связанный с упомянутыми триумфаторами.13 комментариев
Оперштаб: ВСУ атаковали цистерны с топливом в порту «Кавказ»
Украинские военные произвели атаку на железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ», об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
ВСУ совершили атаку на паром в порту «Кавказ», сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение оперштаба региона.
На месте работают экстренные и специальные службы.