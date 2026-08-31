Рособрнадзор вынес официальные предостережения девяти российским вузам

Tекст: Вера Басилая

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований и предложил принять меры по обеспечению их соблюдения в рамках федерального государственного контроля (надзора) в сфере образования, говорится в сообщении ведомства в «Максе».

В перечень получивших предупреждения учреждений вошли Московская семинария евангельских христиан, Российская международная академия туризма и духовная академия «Благодать». Также в списке оказались Московский университет имени А. С. Грибоедова, Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе и Марийский государственный университет.

Кроме того, ведомство отметило Тюменский индустриальный университет, Петербургский государственный университет телекоммуникаций и Заокский университет церкви Христиан-Адвентистов Седьмого дня. Все данные об объявленных мерах уже внесены в Единый реестр контрольных мероприятий.

В начале августа Рособрнадзор вынес предостережения 19 высшим учебным заведениям страны.

В июне аналогичные уведомления получили Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы и еще 18 отечественных вузов.

Весной надзорное ведомство призвало Автомобильно-транспортный институт и Петербургский политехнический университет Петра Великого соблюдать установленные стандарты образовательного процесса.