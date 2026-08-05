Интерес к наставничеству в России вырос вдвое за пять лет

Tекст: Елизавета Шишкова

Рост интереса к наставничеству фиксируется по данным сервиса Яндекс Wordstat. В мае 2026 года запрос «как стать наставником» пользователи вводили вдвое чаще, чем пять лет назад: 1 547 обращений против 736. Общее число запросов со словом «наставник» за первые пять месяцев 2026 года выросло более чем в полтора раза, до 1,5 млн против 912 тыс. в 2021 году, чаще всего в Москве, Петербурге, Новосибирске, Краснодаре и Екатеринбурге, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Наставники всегда были частью нашей культуры от педагогов до производственных мастеров, которые брали под крыло молодых специалистов. Сейчас это уже не просто добрая практика, а инструмент раскрытия потенциала людей и развития страны: борьба с дефицитом кадров, адаптация молодых специалистов, поддержка детей в трудной ситуации, социализация ветеранов. За последние годы вместе с коллегами из «Единой России» мы последовательно закрепляли этот институт в правовом поле, создали систему мер поддержки и признания в регионах и на федеральном уровне. Сейчас видим, как интерес к наставничеству растет. Растет количество поисковых запросов в интернете, а также количество заявок, поступивших на платформу Наставник.рф от желающих стать наставниками. Если в марте это было 19 тысяч человек, то в августе уже 32 тысячи», – рассказал председатель Комитета Госдумы по молодежной политике, руководитель Добро.рф Артем Метелев.

Он отметил, что наставничество становится важным инструментом и для борьбы с дефицитом кадров, и для поддержки людей в сложной ситуации.

По анализу поисковых запросов, чаще всего россиян интересует наставничество над детьми в трудной жизненной ситуации, профессиональное менторство и сопровождение проектов со стороны педагогов. Метелев подчеркнул, что по построенной сегодня системе наставником может стать любой совершеннолетний, готовый регулярно уделять время подопечному. Отдельным стратегическим направлением он назвал вовлечение в наставничество ветеранов СВО, что, по его словам, помогает им адаптироваться к мирной жизни и дает молодежи пример людей с реальным опытом служения Родине.

Для ветеранов совместно с фондом «Защитники Отечества» разработан специальный маршрут: анкетирование, тестирование, психологическая подготовка и обучение в Центре знаний «Машук». Аналогичный подход используется и для тех, кто хочет помогать детям в трудной жизненной ситуации: Движение Первых и Добро.рф при поддержке Минпросвещения России и Росмолодёжи реализуют проект «Значимый взрослый». Его сначала опробовали в одиннадцати регионах, а осенью 2025 года распространили на всю страну, охватив 89 субъектов, и за это время к наставничеству в рамках проекта подключились более 13 тыс. человек.

Советник председателя правления Движения Первых, член Совета Ассоциации Добро.рф Тимур Сафин рассказал, что в наставники приходят врачи, юристы, предприниматели, студенты, которых объединяет готовность бескорыстно быть рядом с ребёнком. По его словам, в трудной ситуации детям важен не спонсор, а авторитетный, близкий взрослый, который выслушает и поддержит не по расписанию. Он подчеркнул, что задача организаторов – научить наставников эффективно выполнять эту социальную роль, чтобы в каждой паре было доверие и заметный результат.

В 2025 году Минпросвещения России вместе с Добро.рф запустили формирование федерального реестра наставников. В него включают граждан с активной гражданской позицией, готовых своим опытом и примером поддержать детей и подростков, нуждающихся в помощи. Заявки подаются через платформу «Наставник.рф», после включения в реестр наставник может быть привлечён к индивидуальной профилактической работе в регионах совместно с органами системы профилактики, сейчас в списке числятся 2 859 граждан и 29 организаций, системно работающих с детьми в трудной жизненной ситуации.

Эффект этой работы уже измерен: исследования показывают, что постоянный наставник повышает бытовые навыки и адаптацию выпускников детских домов на 45–50%. Представитель фонда «Солнечный город» Татьяна Рубцова отметила, что благодаря наставникам дети учатся ответственности, дружбе, находят хобби, их жизнь становится ярче, а таланты раскрываются по-новому, и это отражается на обществе. По опыту фонда, после введения системной работы с наставниками доля выпускников, ведущих потребительский или асоциальный образ жизни, заметно сокращается.

За последние годы накоплены сотни успешных историй наставнических пар. В Новосибирске подростку Сергею, который стоял на учёте и рос в неблагополучной семье, помог адвокат Юрий Голубицкий: за несколько лет юноша окончил школу, поступил в вуз, устроился на работу и наладил отношения с близкими. Для Голубицкого это уже не первый опыт – со своим первым подопечным он поддерживает связь с 2016 года и признаётся, что изначально не ждал от наставничества ничего, кроме возможности быть полезным конкретному человеку.

Для дальнейшего развития наставничества в России правительство утвердило Концепцию до 2030 года и «дорожную карту», которая объединяет более двадцати мероприятий. Единый ориентир этой политики – обеспечить появление значимого взрослого у каждого десятого несовершеннолетнего, состоящего на учёте. Конечная цель обозначена шире: наставник должен быть рядом с каждым ребёнком, который нуждается в такой поддержке.