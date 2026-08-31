  • Новость часаСВР: Европа подготовила масштабный план срыва выборов в России
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    Американские авианосцы отправятся в прошлое
    Стубб поведал об обещании Китая не допустить ядерный удар по Украине
    Названы шесть главных проблем фон дер Ляйен
    Украинская певица заявила о русскоязычном Киеве
    СВР: Европа подготовила масштабный план срыва выборов в России
    Эксперт: Иран нащупал болевую точку США на Ближнем Востоке
    Израиль и Греция договорились о создании системы ПРО «Щит Ахиллеса»
    Мерц анонсировал ответ Германии на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига
    Самолет Ил-114-300 прилетел на Восточный экономический форум
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Почему Россия – не Иран

    В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.

    6 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева На козни Европы Россия веками отвечала достоинством

    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

    4 комментария
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Немцев из Таганрога прогнал страх второго Сталинграда

    30 августа 1943 года советские войска освободили Таганрог, закончив 683-дневную оккупацию города. На запад, чтобы не разделить судьбу германской пехоты в Сталинграде, побросав технику и артиллерию, бросилась 50-тысячная группировка противника.

    2 комментария
    31 августа 2026, 14:23 • Новости дня

    Семьям релокантов разрешили получать пособия с замороженных счетов

    Правительство установило размер пособия для семей иноагентов

    Tекст: Вера Басилая

    Родственники осужденных релокантов и иностранных агентов смогут получать ежемесячное гуманитарное пособие с их замороженных счетов в размере одного МРОТ, распорядился премьер-министр Михаил Мишустин.

    Правительство России утвердило выплату гуманитарного пособия для родственников осужденных релокантов и иноагентов, передает ТАСС.

    Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

    Размер ежемесячной выплаты приравнен к минимальному размеру оплаты труда. В 2026 году этот показатель составляет 27 093 рубля.

    В начале августа президент России Владимир Путин подписал пакет законов, вводящих ограничения для преступников и иноагентов, скрывающихся за границей. Новые нормы предусматривают заморозку счетов и запрет на получение государственных услуг в электронном виде.

    Согласно документам, пособия для близких родственников, не имеющих самостоятельного источника дохода, будут выплачиваться именно из этих замороженных средств.

    В мае нижняя палата парламента приняла поправки об аресте имущества дискредитирующих страну релокантов.

    В июне президент России подписал закон о блокировке банковских счетов уехавших нарушителей.

    В июле депутаты Госдумы утвердили заморозку банковских счетов скрывающихся за границей правонарушителей.

    30 августа 2026, 16:23 • Новости дня
    В Раде описали ситуацию в Киеве тремя словами

    Депутат Рады Безуглая сравнила текущую обстановку в Киеве с Краматорском

    В Раде описали ситуацию в Киеве тремя словами
    @ Oleksandr Gusev/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Обстановка в украинской столице стала вызывать стойкие ассоциации с ситуацией в Краматорске, заявила депутат Рады Марьяна Безуглая.

    «Киев пахнет Краматорском», – сообщила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая в личном Telegram-канале.

    Ранее сообщалось, что Киев затянул дым от продолжающихся второй день пожаров, вызванных ударами по складам ВСУ.

    Атака беспилотников спровоцировала сильный пожар в пригороде Киева.

    Премьер-министр Украины Сергей Корецкий подтвердил детонацию на объекте в Бучанском районе.

    Также российские военные нанесли удары по двум логистическим объектам в Киеве и Киевской области, которые использовались в интересах ВСУ.

    Кроме того, в Киеве зафиксировали масштабный пожар и взрывы на фоне полыхающих арсеналов с разлетающимися боеприпасами.

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    31 августа 2026, 10:54 • Новости дня
    «Единая Россия» выступила за льготные тарифы на перевозку продукции АПК

    Tекст: Вера Басилая

    «Единая Россия» поддержала решение правительства выделить более 9,5 млрд рублей на льготные железнодорожные тарифы для перевозки аграрной продукции, заявил первый зампред комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников.

    «Единая Россия» поддержала решение правительства выделить более 9,5 млрд рублей на льготные железнодорожные тарифы для перевозки аграрной продукции. Снижение издержек аграриев и рост объёмов производства – приоритеты Народной программы партии, следует из сообщения на сайте партии «Единая Россия».

    По словам первого зампреда комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимира Плотникова, транспортные расходы напрямую влияют на себестоимость и конечную цену товара для сельхозпроизводителей.

    «Их снижение помогает сохранять конкурентоспособность российской продукции и расширять рынки сбыта. Спрос на отечественное зерно, масличные и другие аграрные товары остаётся высоким», – заявил депутат. Он подчеркнул, что надежная логистика становится важной частью устойчивости всего агропромышленного комплекса, так как продукцию необходимо своевременно доставлять потребителям и на экспортные направления.

    Парламентарий добавил, что при возникновении сбоев господдержка должна подключаться без промедления, чтобы проблемы с перевозками не оборачивались потерями для хозяйств. Снижение издержек аграриев и создание стабильных условий для реализации продукции являются одним из приоритетов народной программы партии. Плотников резюмировал, что для сельского хозяйства важен не только урожай, но и путь от поля до рынка, и чем он доступнее и надежнее, тем сильнее позиции российских аграриев.

    Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о росте зарубежного спроса на российские аграрные товары.

    Комментарии (0)
    29 августа 2026, 13:44 • Видео
    В Марокко захотели кусок Испании

    Власти Марокко призвали к «освобождению оккупированных городов» – Мелильи и той самой Сеуты, которая не уходит из новостных заголовков. Действительно, а почему испанские города находятся в Африке? Когда начнется деколонизация?

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    31 августа 2026, 06:47 • Новости дня
    Украинская певица Настя Каменских выступила против дискриминации русского языка

    Украинская певица Настя Каменских: Я родилась и выросла в русскоязычном Киеве

    Украинская певица Настя Каменских выступила против дискриминации русского языка
    @ Lantyukhov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Певица Настя Каменских, получившая известность благодаря участию в украинском дуэте «Потап и Настя», публично осудила дискриминацию русского языка на Украине, заявив, что родилась и выросла «в русскоязычном Киеве».

    «Я больше не поддерживаю то, что происходит на Украине, и я не хочу играть в «ура-патриотизм», ходить в вышиваночке и говорить про «мощных, несгибаемых людей», – заявила Каменских в соцсетях.

    Она заявила, что любой человек имеет право говорить на том языке, на котором пожелает, передает РИА «Новости».

    «Почему я говорю на русском языке? Потому что я на нем говорю с детства. Я родилась и выросла в русскоязычном Киеве...» – заявила певица.

    Она также заявила, что ущемление людей по языковому признаку считает равным дискриминации по цвету кожи. По ее мнению, личные качества определяются не языком, на котором разговаривает человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине появилась петиция с требованием лишить экс-партнера Каменских по дуэту Потапа звания заслуженного артиста за отношение к русскому языку.

    В июне украинский лидер Владимир Зеленский исключил русский язык из перечня защищаемых государством.

    Анастасия Каменских в 2022 году вошла в число украинских артистов, которым запретили въезд в Россию.

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    31 августа 2026, 08:26 • Новости дня
    Супертанкер подорвался на минах в Ормузском проливе

    Супертанкер столкнулся с двумя морскими минами на юге Ормузского пролива

    Супертанкер подорвался на минах в Ормузском проливе
    @ Wen Xinnian/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Грузовое судно наткнулось на взрывные устройства, попытавшись пройти по неразрешенному маршруту в южной части стратегически важной акватории.

    Крупное коммерческое судно подорвалось на юге Ормузского пролива, передает РИА «Новости» со ссылкой на иранский канал Press TV.

    Журналисты ссылаются на информацию Корпуса стражей исламской революции. «Супертанкер столкнулся с двумя морскими минами на «незаконном» маршруте на юге Ормузского пролива», – говорится в официальном сообщении.

    Иранские и оманские власти уже достигли договоренности о совместном разминировании вод и создании временного коридора для торговых судов. При этом окончательные условия соглашения еще находятся на стадии обсуждения. Тегеран готов полностью открыть пролив только после снятия американских санкций и прекращения блокады своих портов.

    На данный момент движение морского транспорта через Ормузский пролив остается серьезно ограниченным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби сообщил о минировании южного маршрута Ормузского пролива.

    Позже иранские военные атаковали два следовавших по несогласованному пути судна.

    В конце августа представители Ирана и Омана обсудили совместный проект по очистке акватории от мин.

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    30 августа 2026, 18:25 • Новости дня
    FT: Исход референдума в Исландии ударил по имиджу Евросоюза

    Tекст: Мария Иванова

    Большинство граждан Исландии на референдуме отвергли идею возобновления переговоров о присоединении к Евросоюзу, что вызвало обеспокоенность в Брюсселе.

    Ряд представителей Евросоюза выразили обеспокоенность тем, что результаты голосования в Исландии могут негативно отразиться на имидже блока, передает РИА «Новости».

    На прошедшем в субботу референдуме около 53% граждан проголосовали против возобновления переговоров о вступлении страны в ЕС.

    «Высокопоставленный дипломат ЕС заявил, что отказ Исландии испортит впечатление о том, что блок является серьезным партнером в области обороны и безопасности, а не просто золотым билетом в экономику для более бедных государств Восточной Европы», – отмечает Financial Times.

    Премьер-министр Исландии Криструн Фростадоуттир подчеркнула, что действующее правительство не планирует инициировать новые переговоры с Евросоюзом. Она отметила серьезность проведения референдумов и нецелесообразность частого обращения к гражданам с подобными вопросами.

    Исландия впервые подала заявку на членство в ЕС в 2009 году на фоне мирового финансового кризиса. Однако в 2013 году переговоры были приостановлены из-за разногласий с Брюсселем по квотам на вылов рыбы и сельскохозяйственной политике. Несмотря на текущий отказ, возможность возвращения к вопросу о вступлении в будущем сохраняется.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, отказ исландцев от евроинтеграции вызвал негативную реакцию у руководства Евросоюза.

    Политолог Федор Лукьянов объяснил итоги голосования неверием граждан в привлекательность объединения.

    Перед референдумом власти Рейкьявика назвали сохранение контроля над рыболовством главным условием возможного вступления.

    Комментарии (9)
    30 августа 2026, 21:00 • Новости дня
    Хаукссон: Исландцы на референдуме отвергли европейскую «уравниловку»
    Хаукссон: Исландцы на референдуме отвергли европейскую «уравниловку»
    @ zondproject

    Tекст: Евгений Поздняков

    Исландцы сомневаются в выгодах вступления в Евросоюз – и подтвердили это на референдуме, проголосовав против возобновления переговоров с Брюсселем. Их беспокоят миграция, экономические проблемы ЕС, риски для собственной промышленности и энергетики, а также потеря свободы во внешней политике. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал исландский журналист Хаукур Хаукссон.

    «Итоги прошедшего голосования в Исландии напрямую связаны с текущим состоянием Евросоюза. Сегодня перспективы для нашей страны от вхождения в эту организацию выглядят не такими радужными. Мы видим, как в Германии развернулся процесс деиндустриализации, а во многих государствах союза наблюдаются серьезные проблемы с миграцией», – сказал исландский журналист, работающий в Москве, Хаукур Хаукссон.

    По его словам, исландцы не считают, что членство в ЕС способно улучшить их экономическое положение. «В нашей республике зарплаты достигают отметки в 100 тыс. долларов в год. По данному показателю мы являемся одной из наиболее успешных стран на континенте. Это звание мы делим с Норвегией и Швейцарией, которые, кстати, тоже не являются членами Евросоюза», – рассказывает он.

    При этом возможные последствия европейской политики вызывают у жителей страны дополнительные опасения. «В случае присоединения к ЕС коррумпированная брюссельская бюрократия обложит нас крайне высокими налогами. Не меньше настораживает и миграционный вопрос: сейчас население республики равняется приблизительно 400 тыс. человек. Из них около сотни тыс. – мигранты», – отмечает собеседник.

    Среди приезжих, по его словам, заметно преобладают поляки, русские и «югославы». Однако в последнее время население страны пополняется и выходцами из арабских и африканских государств. «Конечно, граждане Исландии опасаются, что после вступления в ЕС тенденция лишь усилится», – подчеркивает собеседник.

    Хаукссон считает, что пример других европейских стран лишь усиливает эти переживания. «А картина в Евросоюзе в этом отношении далека от идеала: в Брюсселе значительную часть населения составляют представители южных стран, на юге Швеции полиция и пожарные опасаются приезжать на вызовы из некоторых районов городов», – уточняет журналист.

    Отдельный вопрос – последствия возможной интеграции для энергетики Исландии. «Осложнится ситуация и с национальной промышленностью. Местные линии электропередач (ЛЭП) будут непременно приватизированы с целью экспорта энергии в Европу через подземный кабель до Шотландии. Соответственно, цены на электричество значительно вырастут», – добавляет он.

    «Это приведет к закату алюминиевой промышленности, которая также играет значительную роль для нашей экономики. Кроме того, Исландия намерена вести многовекторную политику. Мы хотим взаимодействовать с США, с Китаем, с Индией. Есть призывы к активизации диалога с Россией. После вступления в ЕС подобная свобода дипломатии будет ограничена», – акцентирует собеседник.

    При этом Хаукссон подчеркивает, что отказ от вступления в ЕС не означает желания Исландии дистанцироваться от Европы. «Да, исландцы не желают пройти через европейские институты «уравниловки». Но это не означает, что мы не ощущаем себя частью Старого Света. Напротив, наши граждане хотят сохранить хороший диалог с ЕС. В конечном счете, мы – тоже потомки викингов», – заключил Хаукссон.

    Ранее в Исландии завершился референдум о возобновлении переговоров по вступлению страны в ЕС. Против этого выступили 52,8% участников голосования, сообщает местное издание RUV.

    По данным Euractiv, против евроинтеграции преимущественно голосовали жители сельских районов, тогда как столица и другие крупные города в большей степени поддержали сближение с Брюсселем. Как отмечает Politico, одним из главных вопросов кампании стало будущее национального рыболовства.

    Многие исландцы опасались, что после вступления в ЕС страна потеряет контроль над рыболовными квотами, а ее воды придется открыть для иностранных компаний. Это опасение стало одним из ключевых аргументов противников евроинтеграции.

    Исландия впервые подала заявку на вступление в ЕС в июле 2009 года, вскоре после тяжелого финансового кризиса. Официальные переговоры начались в 2010 году, однако после прихода к власти правоцентристской коалиции в 2013 году процесс был фактически заморожен. В 2015 году Рейкьявик отозвал заявку и попросил ЕС больше не рассматривать страну в качестве кандидата.

    Интерес к евроинтеграции вновь усилился в конце 2024 года после прихода к власти коалиционного правительства во главе с премьер-министром Криструн Фростадоуттир. Одним из факторов возвращения этой темы стали продолжительный период высокой инфляции и нестабильность исландской кроны.

    При этом в ЕС, как пишет Reuters, результатами референдума разочарованы.

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    31 августа 2026, 06:15 • Новости дня
    Мерц анонсировал ответ Германии на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига

    Мерц: Берлин согласует ответ на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига с ЕС и НАТО

    Мерц анонсировал ответ Германии на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига
    @ IMAGO/Andreas Gora/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Власти Германии согласуют с партнерами по НАТО и Евросоюзу ответ на инцидент с БПЛА в аэропорту Лейпцига, заявил немецкий канцлер Фридрих Мерц.

    Мерц в интервью ARD подчеркнул, что реакция последует от Берлина, однако партнеры будут заранее проинформированы. «Она в эти дни также окончательно согласовывается с Европейским союзом, с партнерами по НАТО», – приводит его слова ZDF.

    Он отказался комментировать, кто стоял за попыткой нападения, добавил, что расследование близится к завершению.

    Политик отметил, что правительство ФРГ достигло широкого согласия по поводу предстоящей реакции, о которой будет объявлено в ближайшие дни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Германии планируют обвинить Россию в нападении на аэропорт Лейпцига.

    Мерц заявил о наличии улик против возможных организаторов атаки.

    При этом немецкие правоохранители подозревали Украину в инсценировке нападения для получения военной помощи.

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    31 августа 2026, 03:51 • Новости дня
    Мерц предрек «огромные проблемы» для Саксонии-Анхальт при победе АдГ на выборах

    Tекст: Антон Антонов

    Приход партии «Альтернатива для Германии» к власти в Саксонии-Анхальт грозит региону серьезными экономическими последствиями, заявил канцлер Германии Фридрих Мерц.

    «Я просто не могу себе представить, чтобы международные инвесторы приехали закладывать первый камень, основывать новые заводы и открывать предприятия в Саксонии-Анхальт, если там будет премьер-министр от АдГ. Однако это решение должны принять сами избиратели Саксонии-Анхальт», – сказал Мерц в интервью телеканалу ARD.

    Канцлер отметил, что власти сделают все возможное в оставшиеся до выборов дни, чтобы предупредить избирателей о рисках такого сценария. По его данным, около 20% голосующих до сих пор не определились с выбором. Вопрос о возможных коалициях с другими фракциями Мерц оставил без комментариев, передает ТАСС.

    Выборы в Саксонии-Анхальт пройдут 6 сентября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, согласно опросам, АдГ лидирует в Саксонии-Анхальт с большим отрывом от ХДС.

    Мерц ранее исключил возможность коалиции ХДС с «Альтернативой для Германии».

    Власти Германии на случай победы АдГ уже прорабатывают варианты изоляции Саксонии-Анхальт от чувствительной информации на федеральном уровне.

    После голосования земля может столкнуться с патовой ситуацией при формировании правительства, поскольку все партии, кроме BSW (ранее партия «Союз Сары Вагенкнехт – за разум и справедливость»), отказываются работать с АдГ.

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    30 августа 2026, 15:26 • Новости дня
    ВС России поразили логистические центры «Ашан» и «Аврора» под Киевом

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы нанесли удары по крупным складам компаний «Ашан» и «Аврора», после чего в Киеве вновь прозвучала серия взрывов.

    Украинские средства массовой информации сообщили о поражении логистических объектов в районе Борисполя, передает «Операция Z: Военкоры Русской весны». Под удар попали распределительные центры торговых сетей «Ашан» и «Аврора».

    Тем временем в самом Киеве продолжают звучать взрывы. Город атакуют российские реактивные беспилотные аппараты «Герань».

    На территории логистического комплекса в украинском Борисполе зафиксировали серьезные повреждения складов из-за взрывов.

    Ранее сообщалось, что Вооруженные силы России продолжают наносить утренние удары по целям в украинской столице, над городом поднимается густой дым от пожаров.

    Российские военные нанесли точный удар по комбинату асбестоцементных изделий, расположенному на территории Киева.

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    30 августа 2026, 19:18 • Новости дня
    В Кремле заявили об отказе Киева от реального урегулирования

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская сторона сохраняет открытость к дипломатическому диалогу, однако украинские власти отказываются от участия в сложном процессе выработки мирных договоренностей, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Власти России по-прежнему готовы к проведению переговоров с украинской делегацией на территории Турции, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА «Новости». При этом он подчеркнул, что на данный момент для такого диалога нет никаких объективных предпосылок.

    «Заниматься реальным урегулированием киевская сторона не хочет», – сказал Песков. Он отметил, что процесс достижения договоренностей требует проработки огромного количества деталей.

    Встреча лидеров двух государств имеет смысл исключительно для финальной фиксации уже достигнутых соглашений, добавил Песков. По его словам, обсуждать рабочие нюансы на высшем уровне нецелесообразно, однако именно от этой кропотливой работы отказывается Киев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об отсутствии оснований для оптимистичных прогнозов по мирному разрешению конфликта.

    Представитель Кремля назвал Владимира Зеленского главным барьером на пути к урегулированию ситуации.

    Российская сторона считает целесообразной личную встречу лидеров двух стран только при наличии готовых к подписанию соглашений.

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    31 августа 2026, 08:39 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о провале попытки прорыва ВСУ в Донбассе

    Марочко: Провал в Донбассе вынудил ВСУ использовать ракеты Британии и Франции

    Tекст: Вера Басилая

    Провал главнокомандующего украинскими войсками Михаила Драпатого в Донбассе вынудил ВСУ перейти на удары крылатыми ракетами из Британии и Франции, заявил военный эксперт Андрей Марочко.

    Марочко уточнил, что украинское командование пыталось прорвать российскую оборонительную линию силами батальонно-тактической группы в зоне ответственности группировки войск «Центр», передает РИА «Новости».

    По его словам, замысел был раскрыт, и большая часть личного состава противника уничтожена.

    Марочко добавил, что поражение тщательно скрывается от украинцев и мировой общественности. Чтобы отвлечь внимание от проигрышей на фронте, боевики нарастили удары управляемыми авиабомбами и начали активнее применять крылатые ракеты, поставленные западными странами.

    На прошлой неделе Минобороны России сообщало об освобождении Анновки и Кучерова Яра, где были уничтожены более 2,5 тыс. военнослужащих.

    Глава ДНР Денис Пушилин сообщил о восьми пострадавших при ударе ракетами Storm Shadow по торговому центру в Донецке.

    Военный эксперт Андрей Марочко рассказал о потере украинским главкомом Михаилом Драпатым почти 10 тыс. солдат за неделю.

    Ранее главнокомандующий ВСУ оскорбительно назвал жителей Донбасса «жаждущими халявы».

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    31 августа 2026, 09:47 • Новости дня
    Самолет Ил-114-300 прилетел на Восточный экономический форум
    Самолет Ил-114-300 прилетел на Восточный экономический форум
    @ Нина Паршина/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Российский турбовинтовой пассажирский лайнер Ил-114-300 успешно выполнил демонстрационный полет в рамках Восточного экономического форума, сообщает Минпромторг.

    Во Владивостоке состоялась презентация нового регионального самолета Ил-114-300, который прибыл для участия в Восточном экономическом форуме (ВЭФ), преодолев более шести тысяч километров, передает РИА «Новости».

    С возможностями самолета ознакомились зампред правительства, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

    В Минпромторге добавили, что в ближайшее время планируется подписание твердых контрактов на поставку этих самолетов для Дальнего Востока, пишет ТАСС. Источники льготного финансирования первой партии уже определены.

    Ожидается, что Ил-114-300 заменит устаревшие Ан-24 на местных воздушных линиях. Лайнер рассчитан на 66 пассажиров, а его дальность полета составляет 1450 км. Сертификат типа самолет получил в июне 2026 года.

    Первый вице-премьер Денис Мантуров анонсировал начало первых поставок региональных пассажирских самолетов Ил-114-300.

    Ранее правительство направило на достройку трех серийных лайнеров 2,6 млрд рублей.

    Вице-премьер Виталий Савельев подчеркнул высокую востребованность этой техники на Дальнем Востоке.

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    30 августа 2026, 20:23 • Новости дня
    Мерц призвал пожертвовать пособиями ради финансирования армии ФРГ

    Канцлер ФРГ Мерц назвал расходы на оборону важнее родительских пособий

    Tекст: Денис Тельманов

    Канцлер Германии Фридрих Мерц считает необходимым отдать приоритет оборонным расходам перед социальными выплатами на фоне недостаточной боеготовности бундесвера.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о необходимости поставить расходы на оборону выше социальных выплат, в частности родительских пособий, передает РИА «Новости». По его мнению, бундесвер в настоящее время не обладает должным уровнем боеготовности.

    «Какой прок от самого щедрого родительского пособия, если мы потеряем свободу и мир в Европе окажется под угрозой?» – подчеркнул Мерц в интервью телеканалу ARD.

    Политик также отметил, что Германия планирует досрочно выполнить требование НАТО и довести оборонные расходы до 5% от национального ВВП. За последние 12 месяцев траты на армию увеличились на 25 млрд евро, достигнув отметки почти в 125 млрд евро.

    Согласно прогнозам МИД Германии, целевой показатель в 5% может быть достигнут к 2029 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, канцлер ФРГ сплотил лидеров пяти государств для пересмотра европейского финансового плана в пользу оборонных расходов.

    Ранее Берлин подготовил масштабную программу по созданию дальнобойных вооружений стоимостью почти 12 млрд евро.

    В прошлом году немецкие власти ограничили финансирование реформы социальной сферы ради покрытия рекордного дефицита бюджета.

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    31 августа 2026, 10:26 • Новости дня
    Российская армия нанесла повторные удары по складам в Борисполе и Погребах

    Tекст: Вера Басилая

    Повторные атаки привели к масштабным пожарам на территории логистических объектов ВСУ в Погребах и Борисполе, сообщили военкоры.

    На Украине загорелись крупные складские помещения после серии новых прилетов, сообщает «Операция Z: Военкоры Русской весны».

    Один из пожаров зафиксирован в районе населенного пункта Погребы недалеко от Троещины. Над местом происшествия поднимается густой столб черного дыма.

    По предварительным данным, возгорание произошло на складах компании АТБ. Первый удар по этому объекту нанесли накануне вечером, а утром атака повторилась.

    Кроме того, ночью российские войска вновь поразили логистический комплекс неприятеля рядом с международным аэропортом в Борисполе. Ранее этот объект уже подвергался атаке в ночь на 28 августа. Сейчас терминал фактически полностью добит.

    Российские войска поразили логистические центры торговых сетей под Киевом.

    В результате взрывов серьезные повреждения получили складские помещения в Борисполе.

    После ночной атаки беспилотников в пригороде украинской столицы возник огромный пожар.

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    31 августа 2026, 10:24 • Новости дня
    Дроны ВСУ ударили по жилым домам и логистическому центру в Екатеринбурге

    БПЛА попали в жилые дома и логистический центр в Екатеринбурге

    Дроны ВСУ ударили по жилым домам и логистическому центру в Екатеринбурге
    @ Александр Полегенько/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Екатеринбурге зафиксированы попадания беспилотных летательных аппаратов и их обломков по жилым домам и логистическому центру, обошлось без жертв, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер.

    Беспилотники и их обломки упали на жилые здания и логистический центр, сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в Мах.

    Он отметил, что обошлось без жертв, а данные о возможных пострадавших сейчас уточняются.

    «Есть попадания беспилотников и обломков в жилые дома и логистический центр. Жертв нет. Информация по пострадавшим уточняется», – написал глава региона.

    Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Артем Жога также подтвердил информацию об атаке на жилой дом, подчеркнув, что всем жильцам поврежденных квартир будет оказана необходимая помощь.

    В июле падение обломков беспилотника привело к пожару на автостоянке в Екатеринбурге.

    Весной в результате атаки дрона пострадали 44 квартиры в жилом доме. Из-за значительных разрушений здания жильцы 14 квартир лишились доступа в свои помещения.

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