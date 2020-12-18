«Брать пример с Путина должны все мировые лидеры»

Взгляд
18 декабря, пятница  |  Последнее обновление — 22:03  |  vz.ru
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Как Россия смогла снизить зависимость от нефти и газа

Нефтегазовая зависимость России резко упала Алексей Андронов/ТАСС
Впервые в современной России уровень нефтегазовых доходов сократился до трети доходов бюджета. Поэтому представлять Россию как бензоколонку уже неактуально. На этот новый тренд обратил внимание президент Владимир Путин. Что же помогло России так заметно диверсифицировать экономику? Подробности...
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Как СССР упустил возможность избежать эпоху застоя

Сталинский выдвиженец Алексей Косыгин (справа) при Брежневе прослыл сторонником рыночной экономики Мусаэльян Владимир/ТАСС
«Лучшее, что мой дед сделал в экономике – это восьмая «золотая пятилетка» 1966–1970 годов. Это был успех всего советского народа, включающий в себя и личный успех Косыгина как автора реформы. Но потом из-за событий Пражской весны эту реформу заморозили», – сказал газете ВЗГЛЯД академик РАН Алексей Гвишиани. В пятницу исполняется 40 лет со дня смерти его деда – Алексея Косыгина, многолетнего главы правительства Советского Союза. Подробности...
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Сверхскоростная подлодка создала для России целую отрасль

Без подводного флота не было бы ни стратегического ракетоносца Ту-160, ни искусственных коленных суставов Вадим Жернов/ТАСС
Ровно пятьдесят лет назад, 18 декабря 1970 года, в ВМФ СССР произошло знаменательное событие: атомная подводная лодка К-162 (проект 661, шифр «Анчар») установила до сих пор не побитый мировой рекорд скорости под водой – 44,7 узла (82,78 км/ч). Из-за ее огромной цены лодке дали прозвище «Золотая рыбка». Однако можно сказать, что все вложения в нее многократно окупились. Каким же образом? Подробности...
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Российские миротворцы встали на пути спецназа Азербайджана

Российские миротворцы эффективно действуют в Карабахе Арам Нерсесян/РИА Новости
Истерические сообщения транслируются из Армении и Карабаха по поводу событий в зоне, которую должны контролировать российские миротворцы. Минобороны России приходится опровергать даже заявления премьера Армении Пашиняна. Откуда берутся слухи о новых столкновениях в Карабахе, окружении армянских войск – и что происходит в регионе на самом деле? Подробности...
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За смерть в прямом эфире могут ответить зрители

Стас Решетников (Reeflay) продолжал стримить даже после гибели своей подруги кадр из видео
Очередной стрим подмосковного блогера Стаса Решетникова (Reeflay) закончился трагедией – фактически в прямом эфире умерла его подруга Валентина Григорьева. Ранее блогер не раз демонстрировал пытки над девушкой своим подписчикам, а перед гибелью выгнал ее раздетой на мороз. Эксперты отмечают, что насилие в прямых интернет-эфирах в последнее время стало нормой. Подробности...
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Идея социальной справедливости вгоняет в депрессию

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Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
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    «Брать пример с Путина должны все мировые лидеры»

    «Лидеры Запада не имеют такого лидерского потенциала, как Путин», – считает Хаукссон    18 декабря 2020, 21:00
    Фото: кадр из видео
    Текст: Ирина Яровая

    «Все восемь миллиардов жителей планеты – в одной лодке, нам угрожают одни и те же вызовы. Если лидеры Европы считают, что в их странах есть подлинная демократия, то им стоило бы во время прямых линий Путина сидеть рядом с ним», – сказал газете ВЗГЛЯД исландский журналист Хаукур Хаукссон, комментируя свое предложение во время пресс-конференции российского лидера – создать мировой «круглый стол».

    Одним из самых запоминающихся эпизодов большой пресс-конференции Владимира Путина, которая прошла в четверг, стал диалог российского лидера с исландским журналистом Хаукуром Хаукссоном – или «Соколом Соколовичем, в переводе на русский язык», как он сам представился. Исландец назвал уникальным тот формат общения главы государства с гражданами, который сложился в России – многочасовые ответы на вопросы прессы и граждан.

    Журналист выразил надежду, что западные «президенты и канцлеры, короли и королевы будут практиковать демократию таким образом и присоединятся к Путину», и задал вопрос: «Как вы относитесь к такой идее, чтобы был «круглый стол» по всему миру и участвовали не только вы?» Президент назвал идею хорошей, хотя, заметил он, для начала следует реализовать другое предложение России: собраться лидерам стран – постоянных членов Совбеза ООН для обсуждения глобальных проблем.

    После пресс-марафона глава Калмыкии Бату Хасиков оценил идею всемирного круглого стола и пригласил Хаукссона в гости. «Уверен, что, открыв для себя красоту нашей республики, он сможет лучше понять Россию в ее многообразии», – написал Хасиков. «Мы на Западе любим вашу страну искренне», – подчеркнул исландский гость.

    Своим мнением о том, почему эта любовь так диссонирует с неприязнью западных элит, и о том, удастся ли собрать глобальных лидеров за одним столом, шеф-корреспондент исландского агентства «Сага» Хаукур Хаукссон поделился с газетой ВЗГЛЯД.

    ВЗГЛЯД: Господин Хаукссон, действительно ли исландцы так любят Россию? Есть ли свидетельства в пользу этого утверждения?

    Хаукур Хаукссон: Те жители Исландии, которые находятся вне политики, вне дипломатии и высоких чинов, уважает и любят Россию. И это несмотря на активную антироссийскую пропаганду со стороны политиков. Если что-то показывается или о рассказывается о России, в этом с большой долей вероятности могут присутствовать «заказ» и «чернуха». 

    При этом, повторю – простой человек очень хорошо относится к России. Это выражается, например, в несогласии нашего народа с нашим правительством в том, что против вас нужно вводить санкции. Напомню, что Исландия участвовала в санкциях из-за дела Скрипалей, на которые Россия ответила через полтора года после их введения. От этого у нас разоряются, пожалуй, одна из самых важных отраслей экономики – рыбные фабрики и рыбный промысел. У вас есть большой рынок морепродуктов. Как я узнал, многие в России вспоминают исландскую селедку.

    В общем,

    простой исландец не понимает, почему наши рыбные заводы должны разоряться, а он сам должен терять работу из-за того, что кто-то решил обвинить Россию в покушении на Скрипалей

    таким вот странным, непонятным способом. Если сделать невозможное предположение, что Москве понадобилась бы ликвидация Скрипалей, то это было бы сделано.

    Но обвинения основаны на гипотезах и домыслах западных политиков, а Исландия должна от этого страдать. Россия, естественно, теперь покупает рыбу у Перу, у Северной Кореи, Китая или сама строит новые рыболовные траулеры. Возникает вопрос, почему мы в таком случае должны участвовать в каких-то санкциях, бойкотах, «эмбарго»?

    ВЗГЛЯД: У вас есть ответ на этот вопрос?

    Х. Х.: Видимо, это заказ Евросоюза, членом которого, что самое интересное, Исландия не является. Это было сделано «по звонку» из Брюсселя или из каких-то высоких посольств. Очень жаль, что Исландия практически потеряла свою независимость. А ведь наша страна – изолированный остров, мы сами должны решать подобные вопросы.

    ВЗГЛЯД: Как вы относитесь к словам президента Путина о том, что «вам достанется, наверное, потом от ваших коллег, когда вы вернетесь».

    Х. Х.: Путин, видимо, понимает, что любое СМИ должно прислушиваться к какой-то государственной «линии партии». Почти как у вас в советские времена. И что если исландский журналист не придерживается государственной линии, которая, к сожалению – антироссийская, он будет за это отвечать. Надеюсь, что политика государства изменится, но сейчас она, увы, именно такова.

    Радио, на котором я работаю, – это независимый канал. Раньше моим местом работы было Исландское национальное радио. И я был вынужден уйти оттуда, потому что отказывался участвовать в кампании против России. Я не поддерживал антирусскую позицию ни в 1973 году, ни в 1991-м, и не поддерживаю сейчас. Поэтому я стал работать на более независимом канале, который совершенно не слушает исландскую «партийную линию». Я работаю без оглядки на нее.

    ВЗГЛЯД: Исландии, равно как и многим европейским странам, нечего делить с Россией. Почему, на ваш взгляд, западные политики гнут эту линию на вражду с Россией?

    Х. Х.: Я разговаривал с друзьями журналистами из Болгарии – они уверены, что их страна находится под внешним управлением. Есть сильная «управляющая рука», которая уже достаточно жестко себя ведет в этих вопросах. 

    Это видно по Германии, по тому, как ей из-за океана говорят, что она ни в коем случае не должна покупать российский газ. А ведь это взаимовыгодные торговые отношений Берлина и Москвы. Люди из американского Госдепа и других структур уже не стесняются в выражениях, не говоря о шантаже и угрозах частному бизнесу и крупнейшим немецким государственным компаниям.

    Я считаю, что происходит настоящая неоколонизация Германии. Самое грустное, что при новой администрации США – при Джо Байдене, все станет только хуже. Россия, к сожалению, находится в полной изоляции – в таких вопросах, например, как, спорт, культура, бизнес и вообще влияние на международной арене. Это говорит о достаточно нездоровой атмосфере вокруг вашей страны. Честная конкуренция в данном случае отсутствует.

    Многие объясняют это заокеанским влиянием – американским Deep State («глубинным государством») или, как некоторые здесь говорят, «вашингтонским обкомом». Над Европой совершенно точно есть «сильная рука». Хотя объединение с Россией выгодно и в интересах торговли (как для Исландии, которая, как я уже говорил, угробила свою рыбную промышленность), и в вопросах борьбы с терроризмом и пандемией COVID-19 – как для стран Евросоюза и НАТО. Но вместо этого Брюссель и Вашингтон называют Россию главным врагом. Хотя это страна христианской культуры, ваш народ схож с европейскими.

    ВЗГЛЯД: Но есть и множество различий, на одно из которых вы указали – западные лидеры не используют такие форматы общения с гражданами, как Путин. Чем это вызвано? Насколько осуществима ваша идея больших пресс-конференций с участием глав великих держав?

    Х. Х.: Да, я считаю, что Владимир Путин – единственный мировой лидер, который имеет прямую связь со своим народом. Два раза в год любой человек может позвонить Путину и задать ему удобный или неудобный вопрос. Путин всегда отвечает, порой в шутливой форме. Все это транслируется на всю Россию и на весь мир.

    Думаю, делать так, как Путин, должны все мировые лидеры.

    Нас на одной планете около восьми миллиардов человек, мы все, по сути, в одной лодке, нам угрожают одни и те же вызовы. Если европейские лидеры считают, что в их странах есть демократия, прямая связь с народом и так далее, то им стоило бы во время прямых линий Путина сидеть рядом с ним. Но почему бы это не сделать, скажем, президенту Франции Эммануэлю Макрону, королю Швеции Карлу XVI Густаву, королевам Дании и Великобритании, федеральному канцлеру Германии, президенту США? Прямая линия народа с главой своего государства – прекрасный формат. Он легко осуществим сегодня с технической точки зрения.

    В период пандемии коронавируса человек может общаться с другими людьми, находящимися от него в тысячах километров, в режиме конференции через интернет, не выходя из дома. Путин в этом году сидел и общался с людьми без малого пять часов. Это лидер своего государства, руководитель страны. 

    А западные руководители, видимо, не имеют такого лидерского потенциала или просто боятся своего народа, предпочитают сидеть в башнях из слоновой кости.

    ВЗГЛЯД: И у вас – в одной из старейших демократий мира, все обстоит так же?

    Х. Х.: Мои соотечественники-исландцы считают свой политический режим такой передовой демократией, страной мира и счастья. Но у нас к руководителям нашей страны накопилась масса больных и неприятных вопросов.

    Если в Исландии такая передовая демократия, то в Рейкьявике должны ответить на наши вопросы. Но нет, ничего подобного в Исландии нет. Только какие-то парадные слова на праздниках и дежурные фразы год от года. А близкого своему народу лидера у исландцев нет. Это очень характерно для Исландии.

    ВЗГЛЯД: Вернемся к вашему участию в пресс-конференции президента. Многие отметили, что вы говорите по-русски практически без акцента. Где вы выучили наш язык и что в целом связывает вас Россией?

    Х. Х.: Я в 1990 году получил стипендию как лучший студент, изучающий русский язык в Рейкьявике. Приехал в Москву, поступил на факультет журналистики. В октябре 1990 года я стал специальным корреспондентом в России государственной телерадиокомпании Исландии. В Москве я стал свидетелем двух государственных переворотов – тот, что происходил в 1993 году, на мой взгляд, был самым жестким. С начала 1990-х живу здесь, моя семья также со мной в России.

    ВЗГЛЯД: Глава одного из самых интересных регионов Европейской России – Калмыкии, Бату Хасиков направил вам приглашение. Поедете?

    Х. Х.: Я очень рад был получить от главы Калмыкии приглашение посетить республику. Как согласую вопрос, обязательно приеду. Я очень уважаю калмыков и передаю им пламенный северный привет. Буддизм, который они исповедуют, на мой взгляд, очень хорошая и самая миролюбивая религия. А многообразие России – страны, где живут почти две сотни народов – самое прекрасное, что мне доводилось видеть.

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