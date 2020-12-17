Журналиста из Исландии восхитил формат пресс-конференции Путина

Работающий в Москве исландский журналист Хаукур Хаукссон, которому удалось пообщаться с президентом России Владимиром Путиным в ходе его большой пресс-конференции 17 декабря, заявил об уникальности такого формата общения национального лидера с народом.

Хаукссон выразил надежду, что западные «президенты и канцлеры, короли и королевы будут практиковать демократию таким образом и присоединятся к Путину». «Это прямая демократия, с народом», – приводит его слова РИА «Новости».

По его словам, в западных странах нет подобных форматов общения лидеров государств с гражданами. «В прямом эфире нет. Они приходят (в студию)», – пояснил журналист.

Он отметил, что не боится критиковать западные СМИ: «Я ничего не боюсь (...). Я не работаю на недружественную (к России) редакцию, и наша политика – не как у Брюсселя и не западный мейнстрим».

По мнению Хаукссона, на информационную политику европейских СМИ, в том числе исландских, оказывает влияние Брюссель, то есть штаб-квартира НАТО, ведь Исландия является членом этого блока. Поэтому в СМИ даже этой далекой от России страны можно встретить мало положительной информации. «Русских надо обязательно очернять, что-нибудь плохое только о России», – пояснил он.

Журналист рассказал, что уже 30 лет живет в России – он приехал еще в 1990 году изучать русский язык и тогда же стал работать в СМИ, поэтому хорошо помнит события тех лет. «Да, я очень люблю Россию. (...) Считаю, хорошая страна, которая идет правильным путем. Есть проблемы, естественно. (...) Но как Путин менял страну – это, наверное, уникально в новейшей истории. Такую махину, такую огромную территорию. (...) Просто я могу сравнивать 90-е годы и сегодня. Запад немного неправильно себя ведет по отношению к себе и к России», – считает он.

В данный момент журналист сотрудничает с исландским радио «Сага», а также выступает стрингером для других исландских СМИ. В своих публикациях он старается быть объективным. «Я понимаю, что хватает проблем в России, много проблем – но мы все стороны берем, нейтрально», – заверил он.

Напомним, во время ежегодной пресс-конференции российского президента Хаукссон рассказал Путину, что на Западе на самом деле многие «искренне любят Россию», а судить об отношении простых европейцев по высказыванию властей и СМИ не стоит. Он также похвалил российского лидера за такой формат, как ежегодные пресс-конференции и прямые линии с россиянами, во время которых слышен голос простых людей: «Это уникальное событие во всем мире (...) Это прямая демократия, это заземление лидера». Путин поблагодарил журналиста за добрые слова и признал, что подобное «редко услышишь», а также предупредил, что ему «достанется от коллег».

Большая пресс-конференция Путина продолжалась 4 часа 29 минут. За это время глава государства ответил более чем на 50 вопросов журналистов, а также обращений, поступивших в кол-центр от граждан. Поднятых тем было еще больше, так как многие корреспонденты задавали по два, три, а то и больше вопросов. Глава государства находился в своей резиденции в Ново-Огарево, часть журналистов находилась в одном зале с президентом, еще часть – в Центре международной торговли.

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