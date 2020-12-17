Большая пресс-конференция Путина продолжалась 4 часа 29 минут

Президент Владимир Путин завершил большую пресс-конференцию, в этот раз она продолжалась 4 часа 29 минут.

Глава государства ответил более чем на 50 вопросов журналистов, а также обращений, поступивших в кол-центр от граждан, передает ТАСС.

При этом в четвертом часе пресс-конференции президент ответил на 11 вопросов журналистов, а также на три вопроса от детей, которые он получил на прямую линию.

Дольше всего президент общался с журналистами в 2008 году, тогда эфир длился 4 часа 40 минут. При этом в 2001 году первая пресс-конференция длилась всего лишь чуть больше 1,5 часов.

Год назад большая пресс-конференция, проходившая в Центре международной торговли (ЦМТ) в традиционном формате, продлилась 4 часа 18 минут.

Напомним, из-за ситуации с коронавирусом был изменен формат конференции: глава государства находился в своей резиденции в Ново-Огарево, часть журналистов находилась с ним в одном зале, еще часть – в Центре международной торговли, они задавали вопросы главе государства по видеосвязи.

Остальные журналисты и фотографы расположились в нескольких пресс-центрах с учетом санитарных требований.