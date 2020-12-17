Началась большая пресс-конференция Путина

В Москве началась ежегодная большая пресс-конференция президента Владимира Путина в онлайн-формате. В Центре международной торговли разместились 247 представителей иностранных и федеральных российских СМИ, в регионах открыты свои площадки.

Глава государства находится в своей резиденции в Ново-Огарево, часть журналистов находятся с ним в одном зале, еще часть – в Центре международной торговли, они будут задавать вопросы главе государства по видеосвязи. Остальные журналисты и фотографы расположились в нескольких пресс-центрах с учетом санитарных требований.

Журналисты региональных СМИ участвуют в мероприятии, не выезжая за пределы своего федерального округа: для связи с Москвой в каждом округе организованы специальные площадки.

В этом году журналистам запретили приносить в зал плакаты больше формата А4, поскольку конференция проходит в онлайн-формате. В предыдущие годы это был один из основных элементов шоу – журналисты соревновались, чей слоган привлечет больше внимания.

Задать вопрос можно было не только в пресс-центре, но и через сайт Moskva-Putinu.ru, а также посредством мобильного приложения.

Россиян в этом году больше всего волнуют социальные темы: льготная ипотека, рост пенсий, остановят ли рост цен на продукты. Также поступило много вопросов про зарплаты, льготы, дороги, строительство жилья. Родители школьников волнуются из-за дистанционного обучения, а врачи хотят узнать, сохранятся ли дополнительные выплаты; пациенты переживают из-за стоимости лекарств.

Региональные журналисты, как правило, поднимают местные проблемы: остановившиеся заводы, задолженность по зарплате, недострой, плохие дороги, обветшавшие поликлиники.

Также пресс-секретарь президента России не исключал, что Путин к большой пресс-конференции запросит информацию по делу советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене. На пресс-конференции затронут результаты выборов президента США, Нагорный Карабах, ситуацию в Белоруссии.

СМИ отводят на эфир примерно три часа. Прошлогодний продлился 4 часа 18 минут.

Газета ВЗГЛЯД писала, что все обращения граждан, поступившие на прямую линию с Путиным, поставлены на контроль. Наиболее острыми оказались проблемы экологии, медицины, строительства и социальной сферы.