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15 декабря, вторник  |  Последнее обновление — 14:12  |  vz.ru
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    Все обращения граждан, поступившие на Прямую линию с Путиным, поставлены на контроль

       15 декабря 2020, 13:50
    Фото: Алексей Никольский/ТАСС
    Текст: Артур Приймак,
    Николай Васильев

    «Проектом ОНФ «Прямая линия. Продолжение» за прошедший год отработано около 1 млн обращений граждан, поступивших на Прямую линию с Владимиром Путиным в 2019 году», – сообщили газете ВЗГЛЯД в Общероссийском народном фронте. Наиболее острыми оказались проблемы экологии, медицины, строительства и социальной сферы.

    Несмотря на то, что большинство из обращений не прозвучало в эфире прямой линии, все они поставлены на контроль ОНФ, систематизированы и направлены для рассмотрения и решения в профильные министерства и ведомства.

    В работу с проблемами граждан включились федеральные органы исполнительной власти и госкомпании, 890 региональных органов власти, более 5000 волонтеров и около 500 региональных журналистов. Все они помогали ОНФ по итогам года разбираться на местах, каков статус исполнения тех или иных вопросов. «К работе с обращениями прямой линии мы привлекли даже студентов факультетов журналистики. Ребята снимали сюжеты о том, решилась ли та или иная проблема в их регионе, брали комментарии у жителей и представителей органов власти. Разбирались с ситуациями», – рассказала куратор проекта ОНФ «Прямая линия. Продолжение» Юлия Зимова.

    Около 400 тыс. из обработанных обращений отнесено к ведению региональных властей, 380 тыс. находятся в зоне компетенции федеральных органов власти и госкомпаний. По словам Зимовой, по 220 тыс. обращениям, к сожалению, не были указаны контактные данные и детали, однако описанные в обращениях ситуации приняты к сведению и поставлены на контроль.

    «Более 200 тысяч обращений решены полностью, решение по десяткам тысяч обращений заложено в бюджет. 80 тысяч граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, получили помощь волонтеров. Но многие вопросы все еще находятся в стадии доработки. В ОНФ выделили ключевые категории среди поступивших вопросов, и в каждой из них есть топ-темы. На новой платформе media.onf.ru ОНФ разместил каталогизатор поступивших обращений», – рассказала Зимова.

    «В проекте «Прямая линия. Продолжение» проблемы экологии оказались наиболее волнующими граждан, – отметила сопредседатель Центрального штаба ОНФ, руководитель тематической площадки ОНФ «Экология» Елена Цунаева. – По этому направлению поступило более 52 тысяч обращений, около 32 тысяч удалось положительно отработать, в том числе сюда относятся вопросы, связанные с Шиесом. Подчеркну, что решение всех вопросов, поступивших на Прямую линию, стало возможным благодаря сотрудничеству с региональными органами власти, с госкорпорациями, с общественными организациями».

    Цунаева подчеркнула, что пример Шиеса показывает, «что президент слышит людей и реагирует на их проблемы». «Будучи самой острой темой прямой линии в июне 2019 года, данный вопрос обсуждался и на медиафоруме ОНФ в мае 2019 года. После глава государства дал поручение региональным властям учесть мнение людей при строительстве полигона и устранить все нарушения, которые были допущены при проведении общественных обсуждений по вопросу данной стройки», – напомнила она.

    Еще одной острой проблемой была ситуация со строительством завода по разливу минеральных вод в районе Байкала. «Около 2 000 запросов по этому поводу поступило. Здесь тоже граждане проявили активную позицию и это строительством было признано невозможным», – отметила Цунаева.

    На втором месте по количеству обращений – социальная сфера (более 50,5 тысяч обращений): выплаты по уходу за ребенком от 1, 5 до 3 лет и разные региональные истории. По поводу необходимости введения таких выплат написало 3 тысяч человек. Третье место заняла медицина (более 44 тысяч): льготное лекарственное обеспечение послужило причиной более 9 тысяч обращений, – и регистрация препаратов для детей со спинально-мышечной атрофией – более 3 тысяч обращений.

    В результате ситуация со «Спинразой» сдвинулась. Препарат зарегистрирован, его покупают детям в субъектах РФ, он внесен в список жизненно необходимых и важнейших препаратов. Вероятно, закупки этого дорогого препарата будут частично финансироваться из Фонда помощи детям с редкими заболеваниями, который планируют открыть в следующем году.

    «Номер 4 в топе обращений – проблемы с жильем: ветхое и аварийное жилье и жилье для детей-сирот – рассказала Зимова. – Тут решаемость проблем зависит от конкретных регионов».

    По поводу жилья для детей-сирот были приняты дополнительные меры: несколько миллиардов выделены на субсидирование покупки квартир в субъектах РФ. С ветхим и аварийным жильем в разных регионах все обстоит по-разному.

    Еще одна тема обращений – строительство: более 18 тысяч сообщений от дольщиков. По десяти тысячам обращений вопросы решены: дольщикам дают жилье либо компенсацию. 

    «В 2020 году было уникальное нововведение по «Прямой линии», – отметила Зимова. – Мы занимались, в том числе, комплексным решением, когда в работу включается не одно ведомство, а несколько, а еще лучше – с привлечением некоммерческих организаций и волонтеров. Волонтеры и НКО оказывали продуктовую, бытовую, адресную помощь, юридическую помощь. Было задействовано более 400 НКО, это много. Не все из них занимались тысячами обращений, некоторые решали 10,20,30 обращений, но этого хватало, чтобы провести ребенку-сироте отопление в квартире или добиться, чтобы он получил новую, или провести юридическую консультацию, чтобы пересчитать бабушке пенсию».

    Также волонтеры проводили консультации по проблемам, решение которых требует общественного обсуждения, а местные власти об этом население не информируют. Например, чтобы протянуть газовую трубу в конкретный поселок, надо, чтобы люди в нем изъявили свое желание и проголосовали. Чтобы построить или отремонтировать детскую площадку, тоже нужно волеизъявление граждан. Волонтеры доносили до людей эту информацию. «Можно сказать, что «изюминка» новой «Прямой линии» – это волонтеры и НКО, которые обработали несколько десятков тысяч обращений», – добавила Зимова.

    По ее словам, есть душевные примеры помощи. Один из них: на Прямую линию обратился незрячий музыкант, барабанщик. «Он учится в институте, на эстрадном факультете и не может набирать нотный текст вслепую на компьютере. Когда идет контрольная работа, он не может выполнять быстро, на уровне с остальными музыкантами, чтобы преподаватель его проверял. Для этого нужен специальный нотный редактор для незрячих музыкантов. Мы много занимались с этим обращением. Чтобы был нотный редактор, нужно русифицировать одну из имеющихся версий или создать свой. Обращением занялась Диана Гурцкая. Вместе с министерством культуры отправили запрос в особую библиотеку для незрячих слепых. Они закупают отдельные программы, их испытывают. По сути, один молодой человек инициировал системное решение вопроса. Этим занимаются министерства, общественники. ОНФ подключил коллег из цифровой сферы, чтобы появилось такое предложение для незрячих музыкантов», – рассказала Зимова.

    «А есть категория граждан, которые по самым простым вопросам пишут президенту, не обращаясь до этого никуда, ни в какие инстанции, – поделилась Юлия Зимова. – Им нужна консультация и правильная маршрутизация. Мы даже перезванивали в органы соцзащиты, где подтверждали, что гражданин такой-то к ним не обращался. А человек говорит, что он никуда не поедет оформлять документы. А есть напротив, обращения, которые, по сути, последний крик».

    «Решение многих проблем, которые поступают на Прямую линию, требует системного подхода и зачастую лежит в плоскости не только региональной или федеральной власти, – подытожил сопредседатель Центрального штаба ОНФ, генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров. – И я бы отметил в этой связи важную роль цифровых технологий, которые позволяют обеспечить четкое взаимодействие различных институтов и оперативную вовлеченность заинтересованных сторон, а также снизить бюрократические барьеры. Цифровые технологии призваны облегчить жизнь людей и сделать решение вопросов быстрым и эффективным».

    Например, на Прямую линию поступило обращение из Самарской области. Заявитель прошел переосвидетельствование в МСЭ и был вынужден разносить полученные в медико-социальной экспертизе документы в несколько организаций. «В рамках конкурса «Цифровой прорыв», который мы проводим на платформе «Россия – страна возможностей», команды разработчиков отрабатывали такие случаи, чтобы систематизировать запросы граждан и, применительно, например, к данному случаю, между ведомствами эти документы автоматически доставлялись. Нижегородская команда «1DevFull» представила технологию, которая поможет быстро разобраться, какие льготы и субсидии положены семьям, повысить скорость принятия решения», – говорит Комиссаров.

    Новые технологии, грамотное управление и талантливые люди, уверен гендиректор АНО «Россия – страна возможностей», способны вместе решать серьезные задачи, которые влияют на жизнь простых граждан. «И чем больше таких решений будет разработано и внедрено в нашей стране, тем меньше будет обращений граждан, которые касаются проблем самых разных сторон жизни», – убежден Комиссаров.

    В начале лета Владимир Путин рассказал, что намерен прибегнуть к помощи волонтеров при подготовке новой Прямой линии. Он поддержал инициативу участников общероссийской акции «Мы вместе», чьи активисты выступили на встрече с главой государства в режиме видеоконференции. Тогда Юлия Зимова рассказала президенту о работе с обращениями граждан. Она предложила, чтобы при подготовке к Прямой линии президента обращения от граждан могли поступать в электронную систему через волонтерские окна в МФЦ.

    Путин поблагодарил Зимову за работу, которую он назвал «прямой поддержкой». «Это, безусловно, очень важно для людей, которые обращаются в ходе Прямой линии ко мне с различными вопросами, просьбами и предложениями, потому что такой массив информации, конечно, очень трудно обработать, – отметил президент. – Надеюсь, что вы эту работу не бросите, а со своей стороны не только предложу коллегам при подготовке очередной прямой линии реализовать ваше предложение, но и сделать так, чтобы это было действенно, чтобы это было сформировано таким образом, чтобы давало максимальную отдачу, чтобы мы могли вовремя подключиться и как можно больший массив полученного материала обработать».

    На следующей неделе – 17 декабря – состоится большая пресс-конференция Владимира Путина. На этот раз она пройдет в новом формате – с элементами Прямой линии. Как отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, волонтеры ОНФ «будут обрабатывать массив вопросов, которые граждане захотят прислать президенту посредством приложения «Москва – Путину», как это обычно бывает». Приложение доступно для скачивания с 6 декабря. Россияне смогут задать вопрос в традиционной форме или записать видео. Кроме того, в приложении можно будет посмотреть трансляцию.


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