  • Новость часаПодача электричества прекратилась по всей Запорожской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Уроки мигрантского восстания в Калифорнии

    @ CAROLINE BREHMAN/EPA/ТАСС

    9 июня 2025, 15:45 Мнение

    Уроки мигрантского восстания в Калифорнии

    Для России, безусловно, выгодно, чтобы у главного геополитического противника была внутренняя «замятня», росло внутриполитическое напряжение. Это ослабляет Штаты, отвлекает ресурсы, подрывает внутреннюю сплоченность американского общества.

    Илья Ухов Илья Ухов

    политолог

    Что значит выход российских войск в днепропетровскую степь
    Латвия завела уголовное дело на защищавшего русский язык депутата Росликова
    Подача электричества прекратилась по всей Запорожской области
    Отец Маска назвал Москву лучшей мировой столицей

    При всей удаленности так сказать «театра мигрантских боевых действий» в США – ситуация в Лос-Анджелесе для нас может служить наглядным уроком того, к чему может привести бездумная политика «открытых дверей» и господства диаспор.

    Довольно слабая и робкая, на самом деле, попытка трампистов навести порядок и выдворить даже не всех – а только тех мигрантов, кто нарушил закон при пересечении границы или просрочил визу, привела к настоящему восстанию в Калифорнии.

    Вводятся федеральные подразделения, идут нападения на сотрудников миграционных ведомств, Трамп переподчинил Нацгвардию федеральным структурам и грозит зачистить Лос-Анджелес, а люди из его команды, типа координатора по миграционным вопросам Тома Хомана, грозят арестовать губернатора Калифорнии и мэра города.

    Для России, безусловно, выгодно, чтобы у главного геополитического противника была внутренняя «замятня», росло внутриполитическое напряжение. Это в любом случае хорошо, так как ослабляет Штаты, отвлекает ресурсы, подрывает внутреннюю сплоченность американского общества. Всё что плохо для наших противников – хорошо для нас.

    Но нужно посмотреть на ситуацию и в более практическом ключе, попытаться извлечь уроки и сделать выводы уже для себя, для своей миграционной политики. А выводы эти просты – бесконтрольный допуск массы необразованных, инокультурных и не желающих интегрироваться в общество масс людей, приведет к сильному социально-демографическому перекосу.

    Начнут создаваться диаспоральные структуры, пронизанные криминалом, с теневой экономикой, построенной на контрабанде, уходе от налогов, торговле разного рода запрещенкой, вплоть до наркотиков. Параллельно эта масса захочет – а потом обязательно сядет на «вэлфер», начнет получать от государства разные социальные преференции и выплаты. Потом, как поднаберется «жирок», начнутся уже и политические и этно-национальные требования, появятся соответствующие политические структуры и боевые отряды.

    А потом любые попытки навести элементарный порядок и выдворить преступников будут встречаться в штыки и заканчиваться погромами, поджиганием машин и нападениями на граждан и сотрудников правоохранительных органов. России ни в коем случае нельзя идти по этому «пути в никуда», нужно купировать угрозы смещений этно-культурного и демографического баланса, ломать диаспоральные структуры, максимально «нагружать» работодателей ответственностью за мигрантов и снимать их с социального довольствия и обеспечения.

    Тогда миграционный поток изменится качественно, поедет более вменяемый и ответственный контингент – причем именно работать и обеспечивать свои семьи в своих странах, а не те, кто едут жить не вместе с нами, а вместо нас.

    Источник

    Другие материалы автора

    Главное
    Лавров назвал бойцов СВО лучшими российскими дипломатами
    Bloomberg: Трамп лишил Америку статуса мирового морального лидера
    Пашинян потребовал отставки главы Армянской церкви
    Во Франции призвали Renault отказаться от производства БПЛА на Украине
    Дегтярев предложил ввести уголовное наказание за поборы в детском спорте
    Овечкин решил сыграть в матче между россиянами из НХЛ и КХЛ
    В Госдуме разъяснили правила отгораживания дачников от соседей

    Что означает первое за три года снижение ставки в России

    Банк России сделал то, чего от него ждали более трех лет – он впервые снизил рекордно высокую ключевую ставку. Хотя большинство аналитиков не верили, что это произойдет в июне. Ставка все еще остается высокой – 20%, но важен сам факт начала ее снижения. Как сильно ЦБ уменьшит ставку в этом году и как это отразится на кредитах, вкладах и рубле? Подробности

    Перейти в раздел

    Мятежники в США почувствовали слабость Трампа

    Калифорния снова стала центром американских протестов. После массовых задержаний нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе начались столкновения демонстрантов с полицией. Дональд Трамп даже распорядился ввести в город войска – силы национальной гвардии. По мнению экспертов, митинги организованы противниками президента США, чувствующими его слабость. Как Белому дому не потерять контроль над ситуацией? Подробности

    Перейти в раздел

    Что значит выход российских войск в днепропетровскую степь

    Российские войска вошли в Днепропетровскую область, западная пресса уже называет это событие «тяжелым ударом» для киевского режима. На каком участке и в результате каких операций это произошло, почему ВСУ ничего не смогли противопоставить российскому наступлению – и какие перспективы открываются для ВС РФ на данном направлении? Подробности

    Перейти в раздел

    Renault повторит на Украине опыт вооружения нацистов

    Одна из самых популярных когда-то в России автомобильных торговых марок – концерн Renault – займется теперь производством беспилотников, да не где-нибудь, а на Украине. И не только для ВСУ – то есть напрямую ради убийства российских граждан, но и для французских вооруженных сил. История закольцевалась: во времена Второй мировой Renault уже помогал гитлеровской Германии в выпуске военной продукции. Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Киев отказался выплачивать долги перед Америкой

      На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после Майдана.

    • Европа не смогла отказаться от русского газа

      Франция и Бельгия неожиданно отвергли проект Еврокомиссии о полном отказе от российского природного газа к 2027 году. Что это с ними? Почему к Западной Европе возвращается адекватность?

    • Маск против Трампа. Чья возьмет?

      Самый богатый человек мира поссорился с самым влиятельным. Примерно в таких словах в СМИ комментируют конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом. Дружба переросла во вражду и истерику буквально за несколько суток.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    Перейти в раздел

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации