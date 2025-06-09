Уроки мигрантского восстания в Калифорнии

При всей удаленности так сказать «театра мигрантских боевых действий» в США – ситуация в Лос-Анджелесе для нас может служить наглядным уроком того, к чему может привести бездумная политика «открытых дверей» и господства диаспор.

Довольно слабая и робкая, на самом деле, попытка трампистов навести порядок и выдворить даже не всех – а только тех мигрантов, кто нарушил закон при пересечении границы или просрочил визу, привела к настоящему восстанию в Калифорнии.

Вводятся федеральные подразделения, идут нападения на сотрудников миграционных ведомств, Трамп переподчинил Нацгвардию федеральным структурам и грозит зачистить Лос-Анджелес, а люди из его команды, типа координатора по миграционным вопросам Тома Хомана, грозят арестовать губернатора Калифорнии и мэра города.

Для России, безусловно, выгодно, чтобы у главного геополитического противника была внутренняя «замятня», росло внутриполитическое напряжение. Это в любом случае хорошо, так как ослабляет Штаты, отвлекает ресурсы, подрывает внутреннюю сплоченность американского общества. Всё что плохо для наших противников – хорошо для нас.

Но нужно посмотреть на ситуацию и в более практическом ключе, попытаться извлечь уроки и сделать выводы уже для себя, для своей миграционной политики. А выводы эти просты – бесконтрольный допуск массы необразованных, инокультурных и не желающих интегрироваться в общество масс людей, приведет к сильному социально-демографическому перекосу.

Начнут создаваться диаспоральные структуры, пронизанные криминалом, с теневой экономикой, построенной на контрабанде, уходе от налогов, торговле разного рода запрещенкой, вплоть до наркотиков. Параллельно эта масса захочет – а потом обязательно сядет на «вэлфер», начнет получать от государства разные социальные преференции и выплаты. Потом, как поднаберется «жирок», начнутся уже и политические и этно-национальные требования, появятся соответствующие политические структуры и боевые отряды.

А потом любые попытки навести элементарный порядок и выдворить преступников будут встречаться в штыки и заканчиваться погромами, поджиганием машин и нападениями на граждан и сотрудников правоохранительных органов. России ни в коем случае нельзя идти по этому «пути в никуда», нужно купировать угрозы смещений этно-культурного и демографического баланса, ломать диаспоральные структуры, максимально «нагружать» работодателей ответственностью за мигрантов и снимать их с социального довольствия и обеспечения.

Тогда миграционный поток изменится качественно, поедет более вменяемый и ответственный контингент – причем именно работать и обеспечивать свои семьи в своих странах, а не те, кто едут жить не вместе с нами, а вместо нас.

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