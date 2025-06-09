Полиция Сан-Франциско за сутки задержала 60 протестующих против Трампа

Tекст: Мария Иванова

Полиция задержала около 60 участников протестов против миграционной политики администрации США в Сан-Франциско, передает ТАСС. По данным полиции, группа протестующих проявляла агрессию и совершала акты вандализма, несмотря на объявление акции незаконной и требование покинуть район. Среди задержанных есть несовершеннолетние.

В ходе беспорядков пострадали двое сотрудников полиции, одному из них потребовалась госпитализация. Протестующие причинили ущерб нескольким зданиям и патрульной машине. В полиции заявили, что расследование продолжается.

Как сообщил телеканал NBC Bay Area, более 400 человек собрались у отделения Службы иммиграционного и таможенного контроля США, чтобы поддержать протесты в Лос-Анджелесе. Акция началась мирно, но затем переросла в стычки с полицией, протестующие разрисовали здание ICE и пытались разбить окна и двери.

Тем временем в Лос-Анджелесе протесты против массовых задержаний нелегальных мигрантов продолжаются третьи сутки. Столкновения с полицией сопровождаются перекрытием шоссе, поджогами автомобилей и бросками бутылок и камней.

Президент США Дональд Трамп направил в город 2 тыс. нацгвардейцев, из которых уже 300 находятся на месте, несмотря на отказ местной полиции участвовать в депортациях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Лос-Анджелеса произошли массовые беспорядки и наблюдались случаи мародерства.

В городе отметили столкновения между протестующими и национальной гвардией.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом потребовал от администрации Дональда Трампа отменить решение о вводе национальной гвардии в Лос-Анджелес.