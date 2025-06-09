В каком-то смысле «цифровой рай для каждого» – это второе пришествие идеи коммунизма, при котором радикально переосмысляется формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям».0 комментариев
Лос-Анжелес охватили хаос и беззаконие
В Лос-Анджелесе продолжаются массовые протесты, вызванные арестами нелегальных мигрантов. Белый дом уже назвал происходящее мятежом (фото: Jae C. Hong/AP/ТАСС)
К подавлению протестов уже привлечены силы нацгвардии. Правоохранительные органы применяют против демонстрантов слезоточивый газ и нелетальные боеприпасы. Задержаны 60 человек (фото: REUTERS/Barbara Davidson)
Протесты в Лос-Анджелесе вспыхнули в субботу после десятков арестов нелегальных мигрантов, инициированных таможенной полицией. Наиболее резонансным стал обыск склада одежды Fashion District, владелец которого использовал фиктивные документы для найма целого ряда сотрудников (фото: Eric Thayer/AP/ТАСС)
Масштабные обыски также происходили в магазинах Home Depot и Dale's Donuts. Узнав о волне задержаний, толпы мигрантов стали препятствовать действиям правоохранительных органов: граждане старались помешать служебным машинам подъехать к складам и торговым точкам, в автомобили также бросали камни и другие предметы (фото: CAROLINE BREHMAN/EPA/ТАСС)
В первый день задержаний правоохранительные органы сопроводили в места заключения 118 человек (фото: CAROLINE BREHMAN/EPA/ТАСС)
В ответ на действия силовиков мигранты стали собираться у федерального центра содержания под стражей, скандируя лозунг «Освободите их, пусть остаются!». Протестующие также начали рисовать граффити на стенах здания (фото: CAROLINE BREHMAN/EPA/ТАСС)
На этом фоне Дональд Трамп подписал меморандум о дополнительном привлечении двух тысяч солдат национальной гвардии для подавления мятежа (фото: REUTERS/David Swanson)
Срок пребывания нацгвардии в Лос-Анджелесе должен составить не менее 60 дней. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объяснила этот шаг беспомощностью местных властей в деле защиты граждан США (фото: Jae Hong/AP/ТАСС)
Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом осудил решение президента Трампа. По его оценке, намерения администрации Трампа о вводе войск «заведомо провокационны» (фото: CAROLINE BREHMAN/EPA/ТАСС)
Ньюсом считает, что привлечение нацгвардии усилит напряженность в городе. Ситуация усугубляется и возможностью снижения финансирования штата (фото: Jae C. Hong/AP/ТАСС)
По данным западных СМИ, глава Белого дома попросил федеральных служащих обосновать возможное сокращение бюджетных средств Калифорнии. Как отметил заместитель пресс-секретаря администрации Трампа Куш Десаи, налогоплательщики не должны поддерживать «безумную» политику штата (фото: ALLISON DINNER/EPA/ТАСС)
При этом губернаторы 22 штатов осудили решение Трампа о вводе нацгвардии в Лос-Анджелес (фото: CAROLINE BREHMAN/EPA/ТАСС)
В соответствующем заявлении отмечается, что инициатива президента вызывает тревогу злоупотребления властью. Подписавшие документ считают, что данные меры будут неэффективными (фото: Jill Connelly/ZUMA Press Wire/Reuters Connect)
Губернаторы указали, что президент угрожает направить военных Корпуса морской пехоты для подавления протестов, что, по их мнению, свидетельствует о недоверии к местным правоохранительным органам (фото: Eric Thayer/AP/ТАСС)
Среди выступивших глав регионов против Трампа – губернаторы Висконсина, Канзаса, Кентукки, Миннесоты, Мичигана, Нью-Йорка, Орегона, Пенсильвании и Северной Каролины (фото: CAROLINE BREHMAN/EPA/ТАСС)