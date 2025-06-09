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    В каком-то смысле «цифровой рай для каждого» – это второе пришествие идеи коммунизма, при котором радикально переосмысляется формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям».

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    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Петр Первый – ключевой российский правитель-реалист

    9 июня (по новому стилю) исполняется 353 года со дня рождения основателя Российской империи и, соответственно, первого российского императора Петра Первого. Почему его внешнеполитическая философия не теряет актуальности для современной России?

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    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как от «рассерженного патриотизма» прийти к русофобии

    7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее публициста, чем философа, скорее иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.

    14 комментариев
    9 июня 2025, 13:06 • Фоторепортаж

    Лос-Анжелес охватили хаос и беззаконие

    В Лос-Анджелесе продолжаются массовые протесты, вызванные арестами нелегальных мигрантов. Белый дом уже назвал происходящее мятежом (фото: Jae C. Hong/AP/ТАСС)

    К подавлению протестов уже привлечены силы нацгвардии. Правоохранительные органы применяют против демонстрантов слезоточивый газ и нелетальные боеприпасы. Задержаны 60 человек (фото: REUTERS/Barbara Davidson)

    Протесты в Лос-Анджелесе вспыхнули в субботу после десятков арестов нелегальных мигрантов, инициированных таможенной полицией. Наиболее резонансным стал обыск склада одежды Fashion District, владелец которого использовал фиктивные документы для найма целого ряда сотрудников (фото: Eric Thayer/AP/ТАСС)

    Масштабные обыски также происходили в магазинах Home Depot и Dale's Donuts. Узнав о волне задержаний, толпы мигрантов стали препятствовать действиям правоохранительных органов: граждане старались помешать служебным машинам подъехать к складам и торговым точкам, в автомобили также бросали камни и другие предметы (фото: CAROLINE BREHMAN/EPA/ТАСС)

    В первый день задержаний правоохранительные органы сопроводили в места заключения 118 человек (фото: CAROLINE BREHMAN/EPA/ТАСС)

    В ответ на действия силовиков мигранты стали собираться у федерального центра содержания под стражей, скандируя лозунг «Освободите их, пусть остаются!». Протестующие также начали рисовать граффити на стенах здания (фото: CAROLINE BREHMAN/EPA/ТАСС)

    На этом фоне Дональд Трамп подписал меморандум о дополнительном привлечении двух тысяч солдат национальной гвардии для подавления мятежа (фото: REUTERS/David Swanson)

    Срок пребывания нацгвардии в Лос-Анджелесе должен составить не менее 60 дней. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объяснила этот шаг беспомощностью местных властей в деле защиты граждан США (фото: Jae Hong/AP/ТАСС)

    Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом осудил решение президента Трампа. По его оценке, намерения администрации Трампа о вводе войск «заведомо провокационны» (фото: CAROLINE BREHMAN/EPA/ТАСС)

    Ньюсом считает, что привлечение нацгвардии усилит напряженность в городе. Ситуация усугубляется и возможностью снижения финансирования штата (фото: Jae C. Hong/AP/ТАСС)

    По данным западных СМИ, глава Белого дома попросил федеральных служащих обосновать возможное сокращение бюджетных средств Калифорнии. Как отметил заместитель пресс-секретаря администрации Трампа Куш Десаи, налогоплательщики не должны поддерживать «безумную» политику штата (фото: ALLISON DINNER/EPA/ТАСС)

    При этом губернаторы 22 штатов осудили решение Трампа о вводе нацгвардии в Лос-Анджелес (фото: CAROLINE BREHMAN/EPA/ТАСС)

    В соответствующем заявлении отмечается, что инициатива президента вызывает тревогу злоупотребления властью. Подписавшие документ считают, что данные меры будут неэффективными (фото: Jill Connelly/ZUMA Press Wire/Reuters Connect)

    Губернаторы указали, что президент угрожает направить военных Корпуса морской пехоты для подавления протестов, что, по их мнению, свидетельствует о недоверии к местным правоохранительным органам (фото: Eric Thayer/AP/ТАСС)

    Среди выступивших глав регионов против Трампа – губернаторы Висконсина, Канзаса, Кентукки, Миннесоты, Мичигана, Нью-Йорка, Орегона, Пенсильвании и Северной Каролины (фото: CAROLINE BREHMAN/EPA/ТАСС)

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    Мятежники в США почувствовали слабость Трампа

    Калифорния снова стала центром американских протестов. После массовых задержаний нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе начались столкновения демонстрантов с полицией. Дональд Трамп даже распорядился ввести в город войска – силы национальной гвардии. По мнению экспертов, митинги организованы противниками президента США, чувствующими его слабость. Как Белому дому не потерять контроль над ситуацией? Подробности

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    Почему стратегические бомбардировщики сильнее БПЛА

    Удар украинских диверсионных сил по самолетам Дальней авиации ставит перед российскими Вооруженными силами два важных вопроса. Как возмещать боевые потери в этой технике, которые в любой войне неизбежны? И как вообще должна выглядеть боевая пилотируемая авиация большой дальности в эпоху господства БПЛА? Подробности

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    Renault повторит на Украине опыт вооружения нацистов

    Одна из самых популярных когда-то в России автомобильных торговых марок – концерн Renault – займется теперь производством беспилотников, да не где-нибудь, а на Украине. И не только для ВСУ – то есть напрямую ради убийства российских граждан, но и для французских вооруженных сил. История закольцевалась: во времена Второй мировой Renault уже помогал гитлеровской Германии в выпуске военной продукции. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Киев отказался выплачивать долги перед Америкой

      На Украине технический дефолт: правительство отказалось выплачивать государственный долг, на это попросту нет денег. Самое любопытное, что речь идет о долгах перед США, набранных после Майдана.

    • Европа не смогла отказаться от русского газа

      Франция и Бельгия неожиданно отвергли проект Еврокомиссии о полном отказе от российского природного газа к 2027 году. Что это с ними? Почему к Западной Европе возвращается адекватность?

    • Маск против Трампа. Чья возьмет?

      Самый богатый человек мира поссорился с самым влиятельным. Примерно в таких словах в СМИ комментируют конфликт между Илоном Маском и Дональдом Трампом. Дружба переросла во вражду и истерику буквально за несколько суток.

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    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Скандал Трампа и Маска порвал соцсети

      Сумасшедшим назвал президент США Дональд Трамп своего недавнего соратника миллиардера Илона Маска. Судя по накалу их публичного конфликта, устроенного в социальных сетях, не все в порядке с эмоциональной стабильностью у обоих.

    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

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      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

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      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

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    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

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      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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