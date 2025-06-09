Лос-Анжелес охватили хаос и беззаконие

Губернаторы указали, что президент угрожает направить военных Корпуса морской пехоты для подавления протестов, что, по их мнению, свидетельствует о недоверии к местным правоохранительным органам (фото: Eric Thayer/AP/ТАСС)

В соответствующем заявлении отмечается, что инициатива президента вызывает тревогу злоупотребления властью. Подписавшие документ считают, что данные меры будут неэффективными (фото: Jill Connelly/ZUMA Press Wire/Reuters Connect)

При этом губернаторы 22 штатов осудили решение Трампа о вводе нацгвардии в Лос-Анджелес (фото: CAROLINE BREHMAN/EPA/ТАСС)

Срок пребывания нацгвардии в Лос-Анджелесе должен составить не менее 60 дней. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объяснила этот шаг беспомощностью местных властей в деле защиты граждан США (фото: Jae Hong/AP/ТАСС)

На этом фоне Дональд Трамп подписал меморандум о дополнительном привлечении двух тысяч солдат национальной гвардии для подавления мятежа (фото: REUTERS/David Swanson)

В ответ на действия силовиков мигранты стали собираться у федерального центра содержания под стражей, скандируя лозунг «Освободите их, пусть остаются!». Протестующие также начали рисовать граффити на стенах здания (фото: CAROLINE BREHMAN/EPA/ТАСС)

В первый день задержаний правоохранительные органы сопроводили в места заключения 118 человек (фото: CAROLINE BREHMAN/EPA/ТАСС)

Масштабные обыски также происходили в магазинах Home Depot и Dale's Donuts. Узнав о волне задержаний, толпы мигрантов стали препятствовать действиям правоохранительных органов: граждане старались помешать служебным машинам подъехать к складам и торговым точкам, в автомобили также бросали камни и другие предметы (фото: CAROLINE BREHMAN/EPA/ТАСС)

Протесты в Лос-Анджелесе вспыхнули в субботу после десятков арестов нелегальных мигрантов, инициированных таможенной полицией. Наиболее резонансным стал обыск склада одежды Fashion District, владелец которого использовал фиктивные документы для найма целого ряда сотрудников (фото: Eric Thayer/AP/ТАСС)

К подавлению протестов уже привлечены силы нацгвардии. Правоохранительные органы применяют против демонстрантов слезоточивый газ и нелетальные боеприпасы. Задержаны 60 человек (фото: REUTERS/Barbara Davidson)

7 июня – день рождения Петра Чаадаева, скорее публициста, чем философа, скорее иноагента, чем патриота. Он был объявлен сумасшедшим, но это вряд ли – просто Родину не любил.

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В каком-то смысле «цифровой рай для каждого» – это второе пришествие идеи коммунизма, при котором радикально переосмысляется формула «от каждого по способностям, каждому по потребностям».

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Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности Перейти в раздел