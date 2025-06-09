Губернатор Калифорнии потребовал от Трампа вывести нацгвардию из Лос-Анджелеса

Tекст: Вера Басилая

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом направил администрации президента США Дональда Трампа официальное требование отменить решение о вводе войск Национальной гвардии в Лос-Анджелес, передает ТАСС.

Ньюсом отметил в социальной сети X (бывший Twitter, заблокирован в России), что у Калифорнии не возникало проблем до вмешательства Трампа, а сам указ он назвал нарушением суверенитета штата и чрезмерным нагнетанием напряженности. По словам губернатора, распоряжение Трампа отвлекает силы от действительно важных задач и должно быть отменено.

В своем аккаунте Ньюсом разместил копию официального обращения в адрес министра обороны США Пита Хегсета, где обвинил федеральные власти в незаконном обходе его полномочий и поставил под сомнение необходимость силового вмешательства из-за протестов в Лос-Анджелесе.

Ранее губернаторы-демократы из 22 американских штатов также подвергли критике приказ Трампа о направлении военных в Калифорнию для подавления беспорядков. Они считают, что такими действиями президент выражает недоверие к местным правоохранителям, угрожая использовать для этих целей Корпус морской пехоты.

Около 300 военнослужащих Национальной гвардии были размещены в трех районах Лос-Анджелеса после массовых протестов против миграционной политики президента США Дональда Трампа.

Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) провела масштабный рейд в центре Лос-Анджелеса и задержала более 40 нелегальных мигрантов.

Газета ВЗГЛЯД писала о причинах беспорядков в Лос-Анджелесе.