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Нацгвардия США прибыла в Лос-Анджелес из-за протестов
Примерно 300 военнослужащих Национальной гвардии размещены в трех районах Лос-Анджелеса после массовых протестов против миграционной политики президента США Дональда Трампа.
Северное командование ВС США подтвердило размещение подразделений национальной гвардии в районе Лос-Анджелеса, передает РИА «Новости». В заявлении в соцсети X военные отметили, что развертывание началось, и некоторые подразделения уже прибыли на место.
Армия США сообщила, что речь идет о 79-й пехотной бригаде боевой группы национальной гвардии Калифорнии. По их данным, в Лос-Анджелес и его окрестности направлены около 300 солдат. Они рассредоточены в трех различных локациях города и близлежащих районов.
Решение о переброске сил связано с массовыми протестами против миграционной политики президента Дональда Трампа, которые продолжаются в мегаполисе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) провела масштабный рейд в центре Лос-Анджелеса, задержав более 40 нелегальных мигрантов.
Протесты против этих действий переросли в столкновения с полицией. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом осудил решение президента Дональда Трампа направить две тысячи солдат Национальной гвардии для подавления протестов в Лос-Анджелесе.
Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер назвал протесты в Лос-Анджелесе мятежом. Пентагон допустил возможность отправки морпехов в Лос-Анджелес.