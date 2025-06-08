Politico: Губернатор Калифорнии осудил решение Трампа отправить Нацгвардию в Лос-Анджелес

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент США Дональд Трамп подписал меморандум о развертывании 2 000 военнослужащих Национальной гвардии в Лос-Анджелесе для подавления протестов в поддержку мигрантов, сообщает Politico. Решение президента вызвало резкую критику со стороны губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, который назвал действия Трампа «преднамеренно провокационными» и подчеркнул, что федеральное вмешательство «только обострит ситуацию».

По словам Ньюсома, Трамп намерен задействовать Национальную гвардию Калифорнии, не дожидаясь согласия губернатора, предположительно используя для этого специальную федеральную юридическую норму. «Власти Лос-Анджелеса способны сами обеспечить правопорядок и координируют свои действия с округом и городом. Сейчас в этом нет никакой необходимости», – заявил губернатор.

Президент США в соцсетях жестко раскритиковал руководство Калифорнии и Лос-Анджелеса, заявив: «Если губернатор Калифорнии Гэвин Ньюском и мэр Лос-Анджелеса Карен Басс не могут делать свою работу… федеральное правительство решит проблему». Представитель Белого дома Каролин Левитт обвинила демократов Калифорнии в неспособности защитить граждан.

Второй день подряд в городе Парамонт, округ Лос-Анджелес, происходят столкновения между протестующими и федеральными агентами, применяющими слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В пятницу задержали 44 человека, в том числе президента профсоюза SEIU Калифорнии Дэвида Уэрта, которого после задержания доставили в больницу.

Том Хоман, советник Трампа по вопросам границы, заявил Fox News, что у людей есть право на протест, но за препятствование работе служб последуют меры. «Мы уже начали мобилизацию. Национальная гвардия прибудет сегодня вечером, мы будем исполнять закон», – отметил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер назвал мятежом протесты против высылки нелегальных мигрантов в Лос-Анджелесе.

Иммиграционная полиция США провела рейд в Лос-Анджелесе, который перерос в стычки с протестующими.

Дональд Трамп отметил успех Нацгвардии США в восстановлении порядка после двух дней столкновений и подверг критике местные власти.