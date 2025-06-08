Белый дом назвал мятежом протесты против депортации мигрантов в Лос-Анджелесе

Tекст: Антон Антонов

«Мятеж против законов и суверенитета Соединенных Штатов», – заявил Миллер в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

Миллер также подверг критике главу полиции Лос-Анджелеса Джима Макдоннела за отказ помогать в массовых депортациях, отметив, что тот «встал на сторону захватчиков, а не граждан», передает ТАСС.

Министр обороны США Пит Хегсет заявил в X, что «министерство обороны немедленно мобилизует Национальную гвардию для поддержки федеральных правоохранительных органов в Лос-Анджелесе». «Если беспорядки продолжатся, будут также мобилизованы действующие военнослужащие Корпуса морской пехоты, размещенные на базе Кэмп-Пендлтон – они приведены в состояние повышенной готовности», – приврдит его слова РИА «Новости».

Вашингтон ранее также обвинил губернатора Калифорнии и мэра Лос-Анджелеса в неспособности справиться с ситуацией и предупредил о возможном вмешательстве федеральных властей для подавления «мятежников и мародеров».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт подчеркнула, что администрация США не потерпит нападений на правоохранителей и продолжит выдворять опасных нелегальных иммигрантов.

Ответственный за безопасность границ Томас Хоман сообщил Fox News, что в Лос-Анджелесе развернуты силы Национальной гвардии.

Министр юстиции Пэм Бонди заверила, что все препятствующие работе правоохранителей будут привлечены к ответственности, подчеркнув при этом: «Неважно, кто вы – судья, член Конгресса или протестующий в Лос-Анджелесе».

Как писала газета ВЗГЛЯД, иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) провела масштабный рейд по задержанию нелегальных мигрантов в центре Лос-Анджелеса. В результате операции сотрудники ICE задержали более 40 человек. Протестующие против действий полиции устроили акцию, которая переросла в столкновения с правоохранителями.